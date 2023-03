Le décalage entre des banques en souffrance et des marchés boursiers américains qui ne baissent plus constitue la toile de fond d'un mois de mars décidément atypique. Les déboires du compartiment financier sont, juge une majorité d'investisseurs, le signal du retour forcé à une politique monétaire favorable. Un pari audacieux, qui profite à certains actifs à risque.

C'est la dernière semaine boursière d'un mois de mars "un peu fou", comme le titre un média financier américain bien connu ce matin. Pour ma part, je propose une variation autour du fameux titre de film "Quatre mariages et un enterrement", en inversant la formule. Le mois de mars 2023 a en effet vu disparaître quatre banques, Silvergate, SVB Financial, Signature et Crédit Suisse. Je triche un peu parce que les noces concernent le mariage forcé du Crédit Suisse à UBS. Et quand je dis que ces établissements disparaissent, ce n'est pas tout à fait vrai : ils vont perdurer à travers leurs actifs et parfois même leurs marques, mais ils ont été forcés de sacrifier leur indépendance sur l'autel de leur survie. C'est beau, on dirait du ChatGPT. Le tableau n'est pas flambant, mais certains responsables politiques ou financiers se refusent à parler d'une crise bancaire. Le poids des mots, toujours…

D'ailleurs, les mots d'Olaf Scholz ont pesé vendredi, mais dans le bon sens pour les indices américains. Wall Street a évité une clôture dans le rouge après que le chancelier allemand a indiqué qu'il n'y a "aucune raison de s'inquiéter" au sujet de la Deutsche Bank, qui est une "banque très rentable". L'avenir dira si cette déclaration est à ranger à côté de quelques citations célèbres, comme le "je peux dire en toute honnêteté que l'entreprise est probablement dans la meilleure et la plus forte forme qui soit" de Kenneth Lay, le patron d'Enron, en 2001 ou le "Vivendi va mieux que bien" de Jean-Marie Messier en 2002. Sarcasme mis à part, les trois principaux indices américains ont repris du poil de la bête vendredi alors que l'Europe avait clôturé en vive baisse. Les investisseurs placent le pari d'une baisse des taux de la Fed au-dessus de tous les autres actuellement, en jugeant que la banque centrale ne peut se permettre un chaos bancaire.

Cela explique la hausse de 6% enregistrée en mars par le Nasdaq, alors que l'aversion pour le risque dans le secteur bancaire est à son comble. L'indice technologique américain est en apesanteur, soutenu par ses grosses capitalisations, pendant que le S&P500 est étale depuis le 1er mars. Un décalage assez rare. L'écart est encore plus impressionnant avec l'indice large européen Stoxx Europe 600, qui cède 4,55% depuis le début du mois.

Le secteur bancaire reste sous surveillance cette semaine. Les maillons faibles sont actuellement Deutsche Bank en Europe et First Republic aux Etats-Unis. J'ignore si c'est malsain ou légitime, mais en tout cas le marché cherche le prochain domino. Nous sommes revenus dans une période de réactions instinctives des investisseurs, avec une composante "confiance" prépondérante : on parle de banque, donc de l'architecture sous-jacente du système financier, pas d'une crise de valorisation des startups ou d'une pénurie de papier toilette.

L'Europe est passée à l'heure d'été ce weekend, ce qui remet d'aplomb le décalage traditionnel avec les Etats-Unis. Comme nous l'expliquions dans notre point hebdomadaire, il y a quelques grands rendez-vous importants cette semaine, avec deux chiffres d'inflation (en Allemagne jeudi et aux Etats-Unis vendredi), et deux interventions publiques, celle de la patronne du Trésor US, Janet Yellen, jeudi soir, et celle de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, vendredi.

Voici quelques actualités récentes pour bien démarrer la semaine :

Le gouvernement allemand et la Commission européenne sont parvenus à un compromis concernant leurs désaccords sur la stratégie de moyen terme sur les véhicules à essence, en ouvrant la voie à une filière alimentée aux carburants de synthèse.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé samedi l'installation d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, en assurant que son pays ne violait pas ses engagements internationaux dans la mesure où de tels armements américains sont positionnés dans des pays européens.

Le FMI, dans un élan de lucidité, s'inquiète d'une hausse des risques pour la stabilité financière.

Les tensions au sein du gouvernement Netanyahu en Israël se font de plus en plus vives.

En France, la méthode Borne est parfois insondable : la cheffe du gouvernement veut lancer des consultations pour "apaiser le pays". Bonne chance.

Je termine avec une intéressante interview du patron de Maersk, dans le FT, qui souligne que le rebond économique de la Chine est plus faible que prévu.

La semaine démarre dans le désordre en Asie-Pacifique. Tokyo gagne 0,48%, mais la Chine perd du terrain, en particulier à Hong Kong qui perd 0,65%. La Corée du Sud est prudente (-0,3%) et l'Inde un peu plus offensive (+0,3%). En Australie, l'ASX reprend 0,1% après deux séances de repli. Les indices européens sont attendus en hausse à l'ouverture, pour combler l'écart entrevu vendredi avec les Etats-Unis. Les "futures" de Wall Street sont eux aussi orientés à la hausse.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires allemands en mars est programmé à 10h00. Tout l'agenda ici.

L'euro a reculé à 1,0772 USD. L'once d'or aussi, autour de 1975 USD. Le pétrole perd du terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 74,52 USD le baril et un brut léger américain WTI à 69,31 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 3,37%. Le bitcoin évolue autour de 28 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Société Générale reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1,60 à 2,30 EUR.

Alcon : Julius Bär reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 73 à 65 CHF.

BB Biotech : Julius Bär reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 60 à 55 CHF.

Compagnie Plastic Omnium : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 17 EUR.

Covestro : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 44 à 40 EUR.

FinecoBank : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 18,50 EUR.

HeidelbergCement : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 96,90 EUR.

Nemetschek : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler en visant 71 EUR.

Orange : Morgan Stanley passe de pondération en ligne surpondérer en visant 14 EUR.

Pernod Ricard : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 220 EUR.

Roche : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 270 CHF.

Sanofi : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 115 EUR.

Siemens Energy : HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 24 EUR.

SRV : Inderes passe d'alléger à accumuler en visant 4 EUR.

Tecan : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 431 à 461 CHF.

Vitrolife : Handelsbanken démarre le suivi à conserver.

Vonovia : Barclays passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 18 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

S&P relève la perspective de la note crédit "BB+" d'Elis de "stable" à "positive".

Orpea annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée.

Un bloc de 5% du capital de Lanson change de mains à 35 EUR par titre.

Obiz précise que son projet d'acquisition d'une e-billeterie concerne Ski Loisirs Diffusion.

La raffinerie Esso de Gravenchon contrainte d'arrêter sa production de carburants par manque d'alimentation en matières premières.

Waga Energy lance une étude de faisabilité en Colombie.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Equasens, Quadient, Hoffmann Green Cement, Latécoère…

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)