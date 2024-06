Les entreprises mentionnées ci-dessous jouent chacune un rôle crucial dans l'amélioration du fonctionnement des marchés financiers. Elles facilitent, par exemple, la circulation de l'information, aident les investisseurs dans leur prise de décision et développent des outils fonctionnels pour exploiter l'immense écosystème des données. Nous nous concentrerons sur S&P Global, Fair Isaac, Nasdaq et Moody’s.

1 / S&P Global

S&P Global est l'un des principaux fournisseurs de services d'information financière pour les acteurs du secteur financier. L'entreprise se divise en cinq branches principales. Market Intelligence, qui représente 35 % des revenus, offre des données multi-actifs, des analyses et des solutions de workflow. Global Ratings (26 %) fournit des notations de crédit, des recherches et des analyses sur les émissions de dette. Commodity Insights, (15 %) propose des informations et des prix de référence pour les marchés des matières premières et de l'énergie. Global Mobility (11 %) se concentre sur les données du secteur automobile. Enfin, Dow Jones Indices, (également 11 %) est la branche la plus rentable et celle ayant la croissance la plus rapide. Il s’agit notamment de la fourniture des indices de référence.

Quelques chiffres :

CAGR 10 dernières années : 10,6%

Croissance des BNA : forte

Capitalisation : 136 Mds$

PER 2024 : 40

Evolution du cours 10 dernières années : +411%

2 / Fair Isaac Corporation

Basé à San José en Californie, Fair Isaac est spécialisé dans l'analytique appliquée. Son chiffre d'affaires est majoritairement dominé par les solutions de scoring FICO, (55 % des revenus). Le score FICO est la norme pour évaluer le risque de crédit des consommateurs aux États-Unis et est utilisé dans la plupart des décisions de crédit par presque toutes les grandes banques, les émetteurs de cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires et les prêteurs automobiles. Les utilisateurs du score paient généralement une redevance pour chaque score individuel généré par les algorithmes de Fair Isaac. Le reste des revenus provient des logiciels distribués sous forme d'abonnement (SaaS, Software as a Service), principalement utilisés pour des thématiques liées à l'engagement client. Pour les clients, cela inclut l'acquisition, la tarification, l'intégration, la gestion et la protection contre les fraudes.

Quelques chiffres :

CAGR 10 dernières années : 7,5%

Croissance des BNA : exponentielle

Capitalisation : 32,8 Mds$

PER 2024 : 64,5

Evolution du cours 10 dernières années : +2097%

3 / Nasdaq

Nasdaq est une entreprise technologique qui soutient les acteurs de la finance dans leurs interactions avec les marchés de capitaux mondiaux et le système financier au sens large. Nasdaq répartit ses activités en trois branches distinctes. Capital Access Platforms (CAP), (41 % du chiffre d'affaires), fournit des services de données et de cotation, des indices et des solutions d'information pour aider les investisseurs à mieux naviguer sur les marchés. Financial Technology (35 %) propose des solutions logicielles pour améliorer l'intégrité des marchés, détecter les fraudes, lutter contre le blanchiment d'argent (via l'outil Verafin) et surveiller les bonnes pratiques réglementaires pour les régulateurs et les banques (via l'outil AxiomSL). Enfin, Market Services (23 %) englobe la négociation et la compensation d'actifs financiers à travers 19 bourses dans le monde.

Quelques chiffres :

CAGR 10 dernières années : 7,3%

Croissance des BNA : forte

Capitalisation : 34,2 Mds$

PER 2024 : 30,5

Evolution du cours 10 dernières années : +367%

4 / Moody’s

Moody's est spécialisé dans les services d'analyse. L'entreprise divise ses activités en deux activités qui représentent chacune environ la moitié des revenus. Le segment Analytics propose des solutions logicielles pour la gestion des risques et la conformité réglementaire. Le segment Investors Service, qui génère 65 % du profit opérationnel, fournit des notations de crédit principalement pour le marché obligataire et les États.

Quelques chiffres :

CAGR 10 dernières années : 6,6%

Croissance des BNA : forte

Capitalisation : 74,3 Mds$

PER 2024 : 41

Evolution du cours 10 dernières années : +362%