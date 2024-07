Quatre grandes banques, HSBC, Lloyds, TSB et Allied Irish Bank (AIB), ont enfreint les règles de concurrence britanniques, a déclaré jeudi l'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) dans un communiqué.

L'autorité n'a pas fixé de sanctions financières pour ces infractions, qui couvrent plusieurs sections de l'ordonnance sur la banque de détail, qui définit les obligations des banques en matière d'information des clients sur leurs produits et services.

Les banques ont reçu une lettre les informant de ces infractions. Lloyds, AIB et TSB ont confirmé qu'elles apportaient des modifications à leurs opérations afin d'éviter de nouvelles infractions, a déclaré la CMA.

HSBC a été considérée comme ayant enfreint les règles de manière plus importante et a été informée des détails d'un plan d'action visant à garantir le respect des règles à l'avenir, a ajouté la CMA.