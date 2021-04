Quatre morts dans le déraillement d'un train à Taïwan

2 avril (Reuters) - Un train a déraillé dans un tunnel dans l'est de Taïwan vendredi, faisant au moins quatre morts et plus de 20 blessés, alors que les sauveteurs tentaient d'atteindre les wagons écrasés, selon les pompiers.

Le train a déraillé dans un tunnel situé juste au nord de la ville d'Hualien, et certains wagons ont heurté la paroi du tunnel, ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

Au moins quatre personnes seraient mortes, trois personnes grièvement blessées ont été envoyées à l'hôpital et une vingtaine de personnes légèrement blessées attendent d'être hospitalisées, a précisé le communiqué.

Le train transportait environ 350 personnes et les opérations de sauvetage sont en cours, a précisé le département. (Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)