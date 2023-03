La sensation de conduire une voiture neuve à la sortie de l'usine est inégalable. Ce qui vient ensuite n'est pas aussi agréable : la première mensualité.

Aujourd'hui, la facture est encore plus salée. Selon les données du site d'information automobile Edmunds, les acheteurs de voitures neuves dont le paiement mensuel est supérieur à 1 000 dollars ont atteint le chiffre record de 16,8 % en février. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 15,7 % enregistrés au quatrième trimestre de l'année dernière.

On s'attend à ce que les taux augmentent encore après que la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'un quart de point de pourcentage mercredi.

"C'est sans précédent", a déclaré Ivan Drury, directeur des études d'Edmunds. "C'est l'accélération qui surprend le plus : la combinaison de l'augmentation considérable du prix moyen des transactions au cours des deux dernières années et de la hausse des taux d'intérêt. Il est certain que les gens sont durement touchés".

Alors que les prix des voitures se stabilisent à mesure que la chaîne d'approvisionnement se normalise, les taux d'intérêt pèsent sur le portefeuille des acheteurs. Les taux d'intérêt moyens sur les financements de voitures neuves ont atteint 7 % en février, et 11,3 % pour les voitures d'occasion, ce qui est "affreux", selon M. Drury.

Un paiement mensuel de plus de 1 000 dollars commence à faire sentir ses effets douloureux. Le pourcentage de prêts automobiles en souffrance (plus de 30 jours de retard) a augmenté au cours des trois derniers trimestres, selon le rapport sur l'endettement et le crédit des ménages de la Fed de New York.

Les taux d'intérêt élevés obligent les acheteurs de voitures à prendre des décisions difficiles. Voici quatre conseils de survie.

AUGMENTEZ VOTRE ACOMPTE

Une façon évidente d'éviter l'enfer des taux d'intérêt élevés, si vous en avez les moyens, est de verser un acompte plus important. C'est exactement ce que les acheteurs ont fait. Selon les données d'Edmunds, l'acompte moyen versé au cours du quatrième trimestre de l'année dernière n'a jamais été aussi élevé : 6 780 dollars pour les voitures neuves et 3 921 dollars pour les véhicules d'occasion.

En l'absence de liquidités supplémentaires, la tentation est grande d'étirer le financement de plus en plus loin pour minimiser la charge mensuelle.

"Je recommande de payer une voiture comptant ou de pouvoir la rembourser en moins de trois ans", conseille Kassi Fetters, planificatrice financière à Anchorage, en Alaska. "Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous êtes en train d'acheter une voiture qui n'est pas dans vos moyens".

RÉÉVALUEZ VOTRE PRÉ-COMMANDE

Lorsque la chaîne d'approvisionnement était engorgée et que les voitures neuves étaient rares pendant la pandémie, les acheteurs ont versé des acomptes en prévoyant un délai de livraison de plusieurs mois. Depuis, les taux d'intérêt ont grimpé en flèche et les voitures d'occasion sont devenues moins chères, de sorte que ce qui était logique à l'époque ne l'est peut-être plus aujourd'hui.

"Pour eux, la situation peut être dangereuse, car ils n'ont plus le contrôle", explique M. Drury.

Si vous pouvez vous défaire d'une telle pré-commande sans trop de dommages - ou transférer ce dépôt sur un achat plus modeste, comme les concessionnaires peuvent le permettre - cela peut valoir la peine d'y réfléchir.

RÉVISION À LA BAISSE SI NÉCESSAIRE

Il est peut-être temps d'admettre que vous avez eu les yeux plus gros que le portefeuille.

"Si vous avez déjà un gros paiement à effectuer pour votre voiture, je vous suggère de la vendre et d'acheter une voiture que vous pouvez vous permettre", explique M. Fetters.

Si vous optez pour une voiture plus modeste, préférez les modèles de base plutôt que de vous lancer dans des versions entièrement équipées de garnitures haut de gamme. Il est possible de trouver des bonnes affaires dans les modèles qui n'ont pas été entièrement redessinés depuis quelques années, ou dans les véhicules d'occasion certifiés qui sont parfois proposés avec des taux d'intérêt bonifiés.

L'un des principaux obstacles est la "valeur nette négative", qui signifie que vous devez plus sur la voiture que vous ne pouvez la vendre. Étant donné qu'une voiture est un bien qui se déprécie et que les prix des véhicules d'occasion ont atteint des sommets, votre reprise pourrait ne pas vous aider autant que vous l'espériez.

SOYEZ PLUS ATTENTIF AUX INCITATIONS DES CONCESSIONNAIRES

Lorsque les taux d'intérêt sont au plus bas, les propositions de financement à 1,9 % ou 2,9 % peuvent sembler peu intéressantes. Pourtant, cela peut faire la différence entre un paiement mensuel confortable et un paiement mensuel stressant.

De telles propositions sont peu probables sur les voitures les plus récentes, vous devrez donc peut-être vous recentrer sur le modèle de l'année dernière.

"Trouvez un véhicule dont le taux d'intérêt est plus facile à gérer et qui bénéficie d'une subvention", suggère M. Drury. "Nous commençons enfin à voir les incitations augmenter un peu et se généraliser.