Quatre nouvelles nominations chez Milleis Banque Privée

Milleis Banque Privée annonce quatre nouvelles nominations au sein des espaces patrimoniaux parisiens. Julie Cohen et Jérémy Cosenza sont respectivement nommés Directrice commerciale Cœur de Paris et Directeur commercial Paris Seine. Stéphan Dubois, 49 ans, est nommé directeur de l’espace patrimonial de Milleis Banque Privée Paris Etoile et Romain Lisai, 38 ans, est nommé directeur de l’espace patrimonial Milleis Banque Tour Eiffel.



Julie Cohen, 36 ans, a débuté à la Société Générale en 2012, en tant que Conseiller Bonne Gamme puis comme Directrice d'agence à Boulogne avant de rejoindre en 2017 Milleis Banque Privée. D'abord nommée Directrice de l'espace patrimonial de Saint-Germain-des-Prés, elle prend ensuite la direction de l'espace patrimonial de Victor Hugo. Elle vient d'être nommée Directrice commerciale Cœur Paris, regroupant sur une seule adresse prestigieuse trois espaces patrimoniaux. Dans ses nouvelles fonctions, Julie accompagnera les trois équipes commerciales présentes sur le site Hoche afin de les conduire vers la réussite et la performance, au service de la satisfaction et de la fidélisation clients.



Jérémy Cosenza, 42 ans, a débuté sa carrière au sein du Crédit Mutuel. Conseiller junior, Jérémy Cosenza a été attiré très tôt par la gestion du " particulier haut de gamme " avec des problématiques patrimoniales complexes, nécessitant un accompagnement personnalisé. Il rejoint Barclays en 2006 tout d'abord en qualité de conseiller en patrimoine au sein de différents espaces patrimoniaux, puis en tant que directeur des espaces patrimoniaux de Versailles, George V, Tour Eiffel. Depuis le 1er octobre 2022, il est Directeur commercial Paris Seine, qui rassemble les espaces patrimoniaux de Tour Eiffel, Versailles, Vincennes et Neuilly.



Fort d'une expérience de 16 ans au sein de HSBC et de huit ans chez BNP Paribas, Stéphane Dubois prend la tête de l'espace patrimonial de Paris Etoile, situé 2 avenue Hoche dans le 8e arrondissement. Il aura notamment pour ambition de développer et de renforcer les liens avec les clients tout en démontrant le savoir-faire de Milleis Banque Privée.



Après 12 années passées chez BNP Paribas, Romain Lisa a rejoint Milleis Banque Privée en septembre 2019. D'abord banquier privé puis directeur adjoint au sein de l'espace patrimonial Milleis Banque Tour Eiffel, Romain Lisai était directeur de l'espace patrimonial Millleis Banque Privée de Rivoli depuis avril 2022.



Il aura pour ambition d'assurer la continuité du travail effectué par Jérémy Cosenza et ses équipes au sein de cet espace patrimonial, traditionnellement moteur pour la région parisienne et pour le Réseau France.