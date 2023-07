AMSTERDAM, 5 juillet (Reuters) - Le Canada, la Suède, l'Ukraine et la Grande-Bretagne ont demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) de poursuivre l'Iran pour avoir abattu un avion de ligne ukrainien en 2020, coûtant la vie aux 176 personnes qui se trouvaient à bord, selon des documents juridiques déposés mercredi.

Les forces armées iraniennes ont abattu l'appareil de la compagnie Ukraine International Airlines le 8 janvier 2020, peu après son décollage de l'aéroport de Téhéran, dans ce que les autorités iraniennes ont qualifié à l'époque d'"erreur désastreuse".

Dans leur requête auprès de la CIJ, les quatre pays affirment que l'Iran a manqué à "un certain nombre d'obligations" en vertu de la convention de Montréal, qui vise à garantir la sécurité du transport aérien civil.

Selon eux, l'Iran n'a pas pris toutes les mesures possibles pour empêcher le crash de l'avion, un Boeing 737, et n'a pas mené une enquête criminelle et des poursuites impartiales, transparentes et équitables.

La plupart des victimes du crash étaient des ressortissants des quatre pays, qui ont créé un groupe de coordination visant à demander des comptes à l'Iran.

Dans un rapport publié en mars 2021, l'Organisation iranienne de l'aviation civile imputait la responsabilité de l'accident à un radar mal aligné et à une erreur d'un opérateur de la défense aérienne.

Le Canada avait déclaré à l'époque que ce rapport ne tentait pas de répondre aux questions essentielles sur l'incident, tandis que l'Ukraine a estimé qu'il s'agissait d'une tentative des autorités de la République islamique de dissimuler les véritables raisons de l'accident, que Kyiv soupçonne d'être intentionnel.

