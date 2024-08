Le rapport décevant sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de juillet a déclenché un "vendredi de panique" sur les marchés financiers et a entraîné une révision complète des prévisions concernant l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Le rapport du Bureau of Labor Statistics sur le marché de l'emploi avait de quoi faire grincer des dents : le taux de chômage a atteint un niveau record après la pandémie et le rythme d'embauche dans le secteur privé est le plus faible depuis 16 mois.

Cela dit, le rapport n'est pas dépourvu de points positifs, comme un deuxième mois consécutif de forte croissance de la main-d'œuvre, et s'accompagne de quelques gros bémols, dont un grand débat en cours sur la météo.

Voici quatre raisons de reprendre votre souffle et d'accepter que le rapport ne signale pas que la fin est proche.

LE GRAND MÉCHANT BRYL

Le BLS a ajouté une note de bas de page à la première page du communiqué de vendredi pour indiquer que l'ouragan Beryl - qui a frappé le Texas pendant la semaine d'enquête sur l'emploi et a privé d'électricité pendant plusieurs jours quelque 2,7 millions de foyers et d'entreprises dans la région de Houston - "n'a pas eu d'effet perceptible" sur les données du mois.

Un certain nombre d'économistes ont déclaré : "Whoa ! "Whoa !"

Tout d'abord, il suffit de regarder le nombre de personnes qui ont déclaré ne pas être au travail en raison du mauvais temps : 436 000 travailleurs non agricoles et 461 000 si l'on inclut les travailleurs agricoles.

Il ne s'agit pas seulement d'un record pour le mois de juillet, mais de plus de 10 fois la moyenne de juillet depuis 1976, date à laquelle le BLS a commencé à suivre cette mesure. Plus d'un million d'autres personnes n'ont pu travailler qu'à temps partiel en raison des conditions météorologiques, ce qui constitue également un record pour le mois.

"Nous ne sommes pas sûrs d'exonérer Beryl de toute responsabilité pour la faiblesse de ces données", a écrit Thomas Simons, économiste américain chez Jefferies.

LICENCIEMENTS TEMPORAIRES

Le nombre de personnes ayant déclaré que leur perte d'emploi était temporaire était le plus élevé depuis environ trois ans le mois dernier et représentait plus de la moitié de l'augmentation globale du nombre de chômeurs de 352 000.

Si leurs licenciements temporaires ne durent que quelques semaines ou ne deviennent pas permanents, les économistes s'attendent à ce que la plupart de ces personnes se déclarent employées dans le rapport du mois d'août qui sera publié le mois prochain.

Une fois de plus, Beryl peut être un coupable.

"Nous pensons que certains de ces licenciements peuvent être liés à l'ouragan Beryl", a écrit Nancy Vanden Houten, économiste en chef d'Oxford Economics pour les États-Unis.

LES EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION CONTINUENT À SE DÉVELOPPER

Les travaux de construction, qui constituent souvent un indicateur avancé des changements à venir dans l'économie, en particulier dans des secteurs tels que la construction de logements, ont continué à croître le mois dernier à un rythme à peu près équivalent à celui de l'année précédente.

Les 25 000 nouveaux emplois étaient également légèrement supérieurs aux quelque 20 000 emplois dans la construction créés en moyenne chaque mois au cours des cinq années précédant la pandémie, une période dont les responsables de la Fed se souviennent souvent.

Cela pourrait augurer d'une reprise des mises en chantier, qui sont au ralenti depuis des mois.

PRIME-AGED PRIME TIME

Les économistes suivent de près ce que l'on appelle les "travailleurs dans la force de l'âge", c'est-à-dire les personnes âgées de 25 à 54 ans, car ils représentent une part importante de la main-d'œuvre américaine.

Or, ces personnes en pleine force de l'âge sont de plus en plus nombreuses à revenir sur le marché du travail.

Le taux de participation à la population active des personnes dans la force de l'âge a augmenté en juillet pour atteindre 84 %, soit le taux le plus élevé depuis 2001.

Le taux d'activité des hommes dans la force de l'âge a atteint 90 %, soit la première hausse de neuf ans depuis la crise financière de 2007-2009.

Quant aux femmes dans la force de l'âge, elles ont retrouvé un niveau record. À 78,1 % le mois dernier, le taux a égalé un record établi pour la première fois en mai.