Quatre semaines de guerre marquent l'économie russe

Un mois après, la monnaie russe a perdu une grande partie de sa valeur et ses obligations et actions ont été éjectées des indices. Sa population éprouve une douleur économique qui risque de durer des années.

Vous trouverez ci-dessous cinq graphiques montrant comment le mois dernier a changé l'économie de la Russie et son statut mondial :

DOULEUR ÉCONOMIQUE

En 2020, la Russie était la 11e plus grande économie du monde, selon la Banque mondiale. Mais à la fin de cette année, elle pourrait ne pas se classer plus haut que le 15e rang, sur la base du taux de change du rouble à la fin février, selon Jim O'Neill, l'ancien économiste de Goldman Sachs qui a inventé l'acronyme BRIC pour décrire les quatre grandes économies émergentes : le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.

La récession semble inévitable. Les économistes interrogés par la banque centrale prévoient une contraction de 8 % cette année et une inflation de 20 %.

Les prévisions des économistes hors de Russie sont encore plus sombres. L'Institut de la finance internationale prévoit une contraction de 15 % en 2022, suivie d'une contraction de 3 % en 2023.

"Dans l'ensemble, nos projections signifient que les développements actuels sont destinés à effacer les gains économiques d'environ quinze ans", a déclaré l'IIF dans une obligation.

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION TOMBE EN POUSSIÈRE

Depuis son entrée en fonction en 2013, le plus grand triomphe d'Elvira Nabiullina, gouverneur de la banque centrale, a été de juguler l'inflation, qui est passée de 17 % en 2015 à un peu plus de 2 % début 2018. Alors que les pressions sur les prix augmentaient dans les mois post-pandémie, elle a défié les industriels en augmentant les taux d'intérêt huit mois de suite.

Nabiullina a également résisté aux appels lancés en 2014-2015 en faveur d'un contrôle des capitaux pour endiguer les sorties de capitaux après l'annexion de la Crimée.

Mais ces réalisations ont été réduites en lambeaux en moins d'un mois.

La croissance annuelle des prix s'est accélérée à 14,5 % et devrait dépasser les 20 %, soit cinq fois l'objectif. Les prévisions d'inflation des ménages pour l'année à venir sont supérieures à 18 %, un sommet en 11 ans.

Si les achats de panique expliquent une partie de ce phénomène, la faiblesse du rouble pourrait maintenir les pressions sur les prix à un niveau élevé.

Les réserves de la Russie étant gelées à l'étranger, Mme Nabiullina a été contrainte de plus que doubler les taux d'intérêt le 28 février et d'introduire des contrôles de capitaux. La banque centrale prévoit désormais que l'inflation ne reviendra à l'objectif qu'en 2024.

ÉLIMINATION DES INDICES

Les sanctions obligent les fournisseurs d'indices à éjecter la Russie des indices de référence utilisés par les investisseurs pour canaliser des milliards de dollars vers les marchés émergents.

JPMorgan et MSCI sont parmi ceux qui ont annoncé qu'ils retiraient la Russie de leurs indices obligataires et boursiers respectivement.

Le rang de la Russie dans ces indices avait déjà pris un coup suite à la première série de sanctions occidentales en 2014, puis en 2018, après l'empoisonnement d'un ancien espion russe en Grande-Bretagne et les enquêtes sur l'ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines de 2016.

Le 31 mars, la pondération de la Russie sera ramenée à zéro par presque tous les principaux fournisseurs dex in

RUPTURE DE NOTATION

Lorsque les troupes russes ont fait irruption en Ukraine, leur pays bénéficiait d'une cote de crédit "investment grade" très convoitée auprès des trois grandes agences S&P Global, Moody's et Fitch.

Cela lui permettait d'emprunter à relativement bon marché et un défaut de paiement de la dette souveraine semblait une perspective lointaine.

Au cours des quatre dernières semaines, la Russie a subi les plus fortes réductions jamais effectuées sur une note de crédit souveraine. Elle se trouve désormais au bas de l'échelle des notations, signalant un risque imminent de défaut.

ROUBLE TROUBLE

Il y a un mois, le taux de change moyen du rouble sur un an était de 74 par dollar. Les échanges sur différentes plateformes montraient l'ample liquidité et les faibles écarts entre les cours acheteur et vendeur attendus pour une importante devise de marché émergent.

Tout cela a changé. La banque centrale ayant été privée d'une grande partie de ses réserves de devises fortes, le rouble a plongé à des niveaux records de plus de 120 par dollar au niveau local. Dans les échanges offshore, il est tombé jusqu'à 160 pour un billet vert.

Avec l'assèchement des liquidités et l'élargissement des écarts entre les cours acheteur et vendeur, l'évaluation du rouble est devenue aléatoire. Le taux de change doit encore trouver un équilibre

on- et offshore.