Près de 80 pays sont parvenus vendredi à un accord sur les règles régissant le commerce numérique mondial, notamment la reconnaissance des signatures électroniques et la protection contre la fraude en ligne, mais n'ont pas réussi à rallier les États-Unis à leur cause.

Après cinq ans de négociations, les coordinateurs, l'Australie, le Japon et Singapour, ont distribué ce qu'ils ont appelé un "texte stabilisé", que l'Union européenne a qualifié de "nouvelle historique" et la Grande-Bretagne de "révolutionnaire".

"Nous avons négocié les premières règles mondiales sur le commerce numérique", a déclaré Valdis Dombrovskis, chef de la direction commerciale de l'UE, sur le site de médias sociaux X.

La Grande-Bretagne a déclaré que l'accord engageait tous les participants à numériser les documents et les procédures douanières, à reconnaître les documents et les signatures électroniques et à mettre en place des garanties juridiques contre les fraudeurs en ligne et les allégations trompeuses sur les produits.

Le texte précise que les parties s'efforceront de limiter le spam et de protéger les données personnelles, et qu'elles offriront leur soutien aux pays les moins développés.

Quatre-vingt-onze des 166 membres de l'Organisation mondiale du commerce ont participé aux négociations, dont la Chine, le Canada, l'Argentine, le Nigeria et l'Arabie saoudite.

Les États-Unis ont déclaré que le nouveau texte constituait une avancée importante, mais qu'il restait insuffisant et qu'un travail supplémentaire était nécessaire, notamment en ce qui concerne la formulation des exceptions liées aux intérêts essentiels de sécurité.

"Nous sommes impatients de travailler avec les membres intéressés pour trouver des solutions à toutes les questions en suspens et faire en sorte que les négociations aboutissent rapidement", a déclaré l'ambassadrice américaine à l'OMC, Maria Pagan, dans un communiqué.

Certains autres pays, tels que le Brésil, l'Indonésie et la Turquie, ont également émis des réserves, selon une source commerciale basée à Genève, ajoutant que dans la plupart des cas, il s'agissait de points mineurs.

Les participants pourraient encore avoir du mal à faire de leur accord un accord formel de l'OMC, car cela nécessiterait un consensus entre tous les pays de l'OMC. L'Inde et l'Afrique du Sud se sont montrées particulièrement critiques à l'égard des accords qui n'impliquent pas tous les membres.