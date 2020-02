Quatrième trimestre 2019 : plan de croissance de UPC en bonne voie, satisfaction des clients la plus élevée depuis 2009

« Je suis heureux de constater que nous avons pu stabiliser notre performance en 2019 et que notre plan de croissance est en bonne voie. Même si nous avons dû faire face à des vents contraires récurrents durant le quatrième trimestre, la baisse du nombre de clients a pu être diminuée de 55 % en 2019. D'autre part, la satisfaction des clients est la plus élevée depuis 2009. Je suis donc convaincu que grâce à notre esprit d'innovation, à nos offres améliorées et à la priorisation de la satisfaction des clients, nous serons capables de consolider ce magnifique renversement des tendances. Nous continuerons à proposer des innovations à nos clients, à améliorer l'expérience des utilisateurs, à déployer notre plateforme UPC TV et les offres Gigabit tout en augmentant notre part de marché FMC. », déclare Baptiest Coopmans, qui a succédé à Severina Pascu en tant que CEO de UPC Suisse le 1er février 2020.

L'implémentation du plan de croissance de UPC a commencé il y a un an. Il a pour objectif un retour à la croissance en 2 à 3 ans grâce à une amélioration structurelle de la qualité des produits et à un accroissement de la satisfaction générale des clients. Jusqu'à maintenant, le plan de croissance fonctionne, permettant à UPC de stabiliser ses affaires et ses performances.UPC a réussi à diminuer de 55 % en un an la baisse du nombre de souscriptions d'abonnements. Dans le même temps, UPC a connu le niveau de satisfaction clients le plus élevé depuis 2009 dans tous les domaines (marque, produits, service) à la fin de 2019.

Cette évolution a été possible en grande partie grâce au déploiement de la UPC TV, caractérisée par une expérience utilisateur innovante et attrayante permettant aux clients de regarder la TV sur plusieurs appareils, mais aussi au succès de l'offre proposant 1 Gbit/s sur l'ensemble de la zone de couverture et aux offres de téléphonie mobile améliorées de UPC, qui ont obtenu d'excellentes notes de la part des clients Mobile en ce qui concerne le prix, la couverture du réseau et le roaming. De plus, le segment des clients commerciaux de UPC a affiché une croissance soutenue de son chiffre d'affaires de 5,2 % en 2019 en glissement annuel. Ces activités ont aussi profité des derniers investissements consentis dans la qualité des produits et des offres.

UPC poursuivra ses investissements dans ses produits, ses offres, son réseau et son service clients en 2020 afin de continuer d'améliorer la qualité de ses produits et la satisfaction de ses clients. Dans le cadre du plan de croissance, les améliorations de produits et du réseau seront combinées avec le programme de numérisation de UPC afin de simplifier et numériser les processus pour les segments des clients commerciaux et privés, ce qui permettra de contribuer au succès futur de l'entreprise.

