Le principal organisme de réglementation de Wall Street devrait bientôt voter en faveur de l'adoption de modifications profondes de la manière dont des milliers d'entreprises cotées en bourse aux États-Unis informent les investisseurs de l'impact du changement climatique sur leurs résultats, ce qui constituerait une règle historique pour la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse).

L'agence estime que ces informations sont importantes pour les investisseurs qui décident de placer leur argent dans une entreprise.

Sur quoi se penche la Commission, composée de cinq membres ?

LA DÉCLARATION DES ÉMISSIONS

Dans son projet de règlement publié il y a deux ans, la SEC proposait d'obliger les entreprises à déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre dans trois catégories, à savoir le champ d'application 1, c'est-à-dire les émissions produites par une entreprise dans le cadre de ses propres activités, et le champ d'application 2, c'est-à-dire les émissions dont l'entreprise est responsable du fait de l'utilisation des services publics et de la production d'électricité.

De manière plus controversée, la SEC a proposé que, dans certaines circonstances, les entreprises incluent également les émissions de type 3, c'est-à-dire celles générées par la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, telles que le transport de marchandises, les voyages d'affaires et la consommation de produits et de services par les clients.

Les principaux groupes de pression se sont fermement opposés à l'inclusion du champ d'application 3, arguant qu'il s'agit d'une tâche excessivement lourde et qu'il est peu probable qu'elle produise des données significatives. Les responsables de la SEC l'ont supprimé de la proposition de règlement.

Ils ont également assoupli les exigences de divulgation des champs d'application 1 et 2, qui étaient initialement obligatoires. Le projet de règlement actuellement à l'étude n'imposerait ces divulgations que si les entreprises les jugent importantes, selon des personnes au fait du dossier.

IMPACTS FINANCIERS DU CLIMAT

Le projet initial exigeait également des entreprises qu'elles indiquent dans leurs états financiers lorsqu'elles subissent un impact de plus de 1 % dû aux "effets" du climat, tels que les dommages causés par les phénomènes météorologiques violents ou les coûts liés à la décarbonisation de leurs activités.

Cette mesure a également suscité de vives critiques de la part des entreprises, qui ont déclaré dans les commentaires soumis à la SEC que cette politique était inapplicable, car il n'existe pas encore de méthodes comptables appropriées pour ces impacts et les données qui en résulteraient ne seraient pas significatives.

Les groupes progressistes et de réforme financière ont toutefois déclaré que de telles informations seraient réalisables et utiles.

LA DIVULGATION DES RISQUES

La proposition prévoit également que les entreprises communiquent une série d'autres informations relatives aux risques, telles que la manière dont les conseils d'administration gèrent les risques climatiques, la manière dont ces risques pourraient affecter les activités des entreprises, leurs modèles d'entreprise, leurs stratégies d'entreprise et leurs perspectives d'activité.

Si les entreprises disposent de plans de transition vers une économie à faibles émissions de carbone ou utilisent des scénarios pour analyser les risques liés au climat, elles devront également les décrire aux investisseurs. (Reportage de Douglas Gillison à Washington ; rédaction de Michelle Price et Matthew Lewis)