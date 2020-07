Vous avez vendu un bien et vous vous demander que faire avec l’argent de la vente pour continuer à toucher des revenus ? Vous cherchez comment remplacer les revenus de votre studio vendu ? La réponse avec la Société Civile de Placement Immobilier ou SCPI, le placement idéal pour utiliser l’argent de la vente d’un appartement.

La SCPI : les avantages de l’immobilier sans les inconvénients

La pierre est le placement préféré des Français loin devant l’assurance-vie, les placements boursiers ou les livrets. En effet, il s’agit du seul placement qui permet de toucher une rente.

Le gros point noir de celui-ci est cependant la gestion, coûteuse en temps et en argent. Quel propriétaire n’a pas expérimenté l’appel paniqué de son locataire pour une chaudière qui tombe en panne ou un toit qui se met à fuir ? Comment faire quand un locataire refuse de payer son loyer ? Surtout quand la durée moyenne d’un litige au tribunal est supérieure à deux ans…

Les propriétaires apprécient énormément la possibilité de se créer du patrimoine avec un appartement locatif dont les loyers remboursent l’emprunt mais finissent à terme par se fatiguer des inconvénients.

La SCPI de rendement est un placement qui permet d’oublier les contraintes de l’immobilier. En effet, l’investisseur va acquérir des parts d’un ensemble immobilier qui sera loué par une société de gestion.

C’est cette société de gestion qui va assurer toutes les démarches qu’elles soient relatives à l’acquisition des biens mais aussi à la location de ces derniers et au recouvrement des loyers. C’est à elle que reviendra la charge de procéder aux travaux dans les immeubles ou encore d’engager les procédures pour les loyers impayés.

Dans ce schéma l’associé en SCPI n’a donc qu’une seule chose à faire: profiter des revenus qui tombent sur son compte de façon périodique.

La SCPI est donc le placement idéal pour investir l’argent d’une vente immobilière afin de continuer à toucher des revenus.

"Souvent les gens ne se rendent pas compte que leurs appartements locatifs peuvent avoir des rendements faibles, parfois inférieurs à 3%. En utilisant l’argent de la vente pour acheter des parts de SCPI dont les rendements peuvent aller jusqu’à 6%, ils peuvent même doubler les revenus locatifs qu’ils touchaient ! Et dans le même temps, ils suppriment la charge de la gestion" détaille Thibault Le Coail, consultant senior à La Centrale des SCPI.

Le rendement moyen des SCPI en 2019 était en effet de 4,40% nets de toutes les charges locatives et pouvait même dépasser les 6% nets pour les meilleures d’entre elles.

Acheter ses parts de SCPI avec un acteur de référence

À la manière de l’agent immobilier qui connaît sa zone géographique, il existe des véritables agents immobiliers de la SCPI qui peuvent vous proposer la totalité des 191 SCPI de rendement.

C’est le cas de La Centrale des SCPI, l’un des acteurs les plus importants du marché. Bénéficiant d’un positionnement unique en son genre, les consultants de cette structure effectuent un bilan patrimonial de leurs clients pour ensuite leur proposer sans surcoût l’intégralité du marché des SCPI.

"Contrairement à un établissement financier, nous ne sommes pas liés à une enseigne et nous pouvons donc offrir le plus large choix du marché à nos clients. Notre site internet www.centraledesscpi.com est une vitrine sur tout ce qu’il est possible de faire" explique Véronique Baron, associée fondatrice de La Centrale des SCPI.

Trouver le bon acteur pour bien acheter des parts de SCPI est en effet crucial. Il est impératif pour les épargnants de se faire accompagner par des professionnels car le parcours d’achat d’une SCPI doit être pensé comme un achat immobilier classique. En effet, les associés conservent leurs parts en moyenne 17 ans.

Que faut-il acheter comme SCPI avec la vente d’un appartement ?

La Centrale des SCPI recommande de se créer un portefeuille multi-SCPI. En effet, un autre des gros avantages de la SCPI est qu’il est possible d’acheter plusieurs SCPI avec le montant de la vente d’un seul appartement.

Il existe en effet une multitude de secteurs qui ne sont normalement pas accessibles aux particuliers avec de l’immobilier en direct et qui deviennent ouverts grâce à la SCPI.

Il est possible d’acheter de l’immobilier résidentiel avec les SCPI comme avec de l’immobilier en direct mais il est aussi possible d’acheter de l’immobilier de bureaux, de commerces ou encore spécialisé (santé ou e-commerce).

Mis à part les petits commerces et bureaux de centre-ville, ces investissements sont totalement impossibles pour des particuliers. La SCPI leur offre donc des perspectives patrimoniales inédites.

La SCPI permet aussi d’aller investir en dehors de France sans avoir à s’inquiéter de lourdeurs de gestion. Qu’il s’agisse du Portugal, de l’Espagne ou encore de l’Allemagne, la SCPI fait tomber les barrières de l’investissement immobilier à l’étranger.

Investir la vente d’un appartement peut être un vrai casse-tête, surtout si l’on veut continuer à toucher des revenus. C’est pourquoi la SCPI apparaît comme la solution la plus simple et la plus prometteuse. N’hésitez pas à contacter l’un des spécialistes de ce marché comme La Centrale des SCPI pour ne pas faire de faux pas (01.44.56.00.23).

Découvrez en vidéo pourquoi placer l’argent de la vente d’un appartement en SCPI :

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Article Sponsorisé