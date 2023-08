Voici les principales informations à connaître sur l'impact prévu de l'ouragan Idalia, qui s'affaiblissait mais faisait toujours rage lorsqu'il s'est déplacé de la Floride à la Géorgie mercredi, laissant un sillon de destruction qu'il faudra du temps pour évaluer.

QUELLE EST LA TRAJECTOIRE DE L'OURAGAN IDALIA ?

A 14 heures EDT (1800 GMT), Idalia soufflait des vents maximums soutenus de 75 mph (120,7 km/h) en tourbillonnant à travers le sud de la Géorgie vers Savannah, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin d'information. Le NHC a émis une alerte à l'ouragan pour les zones situées entre Altamaha Sound (Géorgie) et Edisto Beach (Caroline du Sud).

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi après-midi que la tempête devrait traverser la Géorgie et entrer en Caroline du Sud entre 20 heures et 22 heures (heure de l'Est).

L'œil d'Idalia a traversé la côte de Floride au-dessus de la région de Big Bend, où le panhandle nord de l'État rencontre le côté Golfe de la péninsule de Floride, et se dirigeait vers le nord-est en direction de Charleston, en Caroline du Sud.

Le NHC prévoit qu'Idalia deviendra une tempête tropicale en se déplaçant sur les côtes du nord-est de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord dans la nuit de mercredi à jeudi.

La Floride est passée d'un avis d'ouragan à un avis de tempête tropicale en milieu d'après-midi de mercredi, selon la dernière mise à jour du NHC.

Idalia devrait finalement s'éloigner de l'océan Atlantique.

PLUIES MEURTRIÈRES, MER DÉMONTÉE

Selon le NHC, des crues soudaines et des inondations fluviales sont prévues en Géorgie et dans les Carolines jusqu'à jeudi.

Deux automobilistes sont décédés dans des accidents distincts liés à la pluie mercredi matin, selon la Florida Highway Patrol.

Plus de 75 personnes ont été sauvées des eaux de crue à Saint-Pétersbourg, a indiqué la ville sur le média social X, en publiant une vidéo de deux secouristes à bord d'un petit bateau traversant un quartier inondé sous des pluies torrentielles.

Selon les autorités, la menace la plus mortelle que représente Idalia est un mur d'eau de mer qui pourrait inonder les zones de basse altitude le long de la côte de la Floride.

Des alertes à la submersion ont été émises pour des centaines de kilomètres de littoral, de Sarasota à l'extrémité ouest de la baie d'Apalachicola en Floride et de St. Catherine's Sound (Géorgie) à South Santee River (Caroline du Sud). Selon le NHC, les vagues pourraient atteindre 5 mètres en Floride et 5 mètres en Géorgie.

Les "ondes de tempête" se produisent lorsque les vents violents et la pression atmosphérique d'un ouragan en approche poussent l'eau de mer sur la terre. Les inondations qui en résultent peuvent mettre quelques jours à se résorber.

Une "marée royale" - le type de marée haute le plus élevé, causé par l'attraction gravitationnelle supplémentaire qui se produit lorsque le soleil et la lune s'alignent sur la Terre - mercredi devrait exacerber les ondes de tempête en provenance d'Idalia.

ZONES D'ÉVACUATION

Le comté de Camden, en Géorgie, où le président a signé l'état d'urgence, a émis un ordre d'évacuation, en particulier pour les habitants de Cumberland Island et de Little Cumberland Island. Aucun autre ordre d'évacuation n'avait été donné en Géorgie à 14 heures (heure de l'Est).

L'agence de gestion des urgences de Floride a répertorié 28 comtés avec des ordres d'évacuation, dont 16 obligatoires pour certains résidents, en particulier ceux qui vivent dans des zones côtières ou sujettes aux inondations, ou dans des mobil-homes, des véhicules de loisirs ou des habitations dont la structure n'est pas solide.

COUPURES DE COURANT

Plus de 275 000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité en Floride à la mi-journée, selon Poweroutage.us. Plus de 64 000 personnes étaient également privées d'électricité en Géorgie.

Quelque 30 000 à 40 000 électriciens ont été mis en attente pour aider à rétablir rapidement le courant après le passage de l'ouragan.

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Deanne Criswell, administratrice de l'Agence fédérale américaine de gestion des urgences, a déclaré mercredi matin que plus de 1 000 membres des équipes d'évaluation rapide de la FEMA étaient prêts à se rendre sur le terrain pour évaluer les dégâts causés par la tempête après le passage d'Idalia.

Le président Joe Biden a appelé les gouverneurs de Floride, de Géorgie, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord pour leur promettre le soutien total de son administration.

Avant l'arrivée de la tempête, M. Biden avait demandé au gouvernement fédéral de prépositionner du personnel et des ressources pour soutenir immédiatement les efforts de réaction et de redressement des États.