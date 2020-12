Que faut-il attendre de la réunion de la Fed ?

En 2020, l’économie américaine a démontré sa résilience et - bien que les taux d'infection restent élevés - les États-Unis figurent toujours parmi les pays qui ont le moins souffert de l'impact économique des conséquences de la pandémie de Covid19, explique Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income d’AllianzGI. Toutefois, les récents indicateurs économiques montrent des signes d’essoufflement, note l’expert.



L'ISM non-manufacturier, qui mesure le niveau d'activité de l'ensemble du secteur des services, indique une moindre expansion : il s'est établit à 55,9 en novembre, en baisse de 0,7 point par rapport au mois précédent. L'emploi est à la peine : le secteur privé américain a créé 245,000 emplois en novembre, contre 460,000 attendus par les économistes et loin derrière les 610,00 d'octobre.



Par ailleurs, la crise sanitaire s'accélère, avec un nombre d'infections qui atteint de nouveaux sommets. Enfin, l'incertitude augmente quant au vote du plan de relance par le Congrès, tant le flou politique règne autour de la transition présidentielle complexe. Or, sauf nouvel accord, les aides aux 10 millions de chômeurs doivent s'arrêter le 26 décembre.



" Dans ce contexte, la Fed devrait réitérer son soutien à l'économie lors de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) les 15 et 16 décembre ", estime Franck Dixmier.



Les minutes du FOMC du 5 novembre n'ont pas révélé de détails clairs sur les mesures à venir. Les investisseurs sont en attente d'un soutien accentué, via la modification des paramètres des achats d'actifs, et notamment une extension de leur maturité moyenne afin de soutenir le marché immobilier.



" Nous estimons que la Fed devrait renforcer sa forward guidance en conditionnant les achats d'actifs à l'atteinte de ses objectifs en termes d'emploi et d'inflation ", indique Franck Dixmier.



" Cette réunion n'aura pas d'impact sur notre gestion et maintenons notre trade de reflation via des stratégies de pentification de la courbe, avec une surexposition au crédit et un biais court sur le dollar ", conclut l'expert.