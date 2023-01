Que regarde la Banque d'Angleterre avant la décision sur les taux ?

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré la semaine dernière que l'inflation pourrait avoir pris un virage après avoir baissé en novembre et décembre, mais qu'à plus de 10 %, elle est toujours plus de cinq fois supérieure à l'objectif de 2 % de la BoE.

Bailey a également averti qu'une pénurie de travailleurs pourrait rendre plus difficile la réduction de l'inflation en alimentant une forte croissance des salaires et en créant trop de chaleur dans l'économie.

LES TAUX D'INTÉRÊT SEMBLENT PROCHES DU SOMMET

La BoE a été la première grande banque centrale du monde à relever ses taux lorsqu'elle a commencé à augmenter les coûts d'emprunt en décembre 2021 et elle devrait annoncer sa dixième hausse consécutive le 2 février. Les investisseurs parient surtout sur une autre augmentation d'un demi-point de pourcentage à 4,0 % et que le taux d'escompte culminera bientôt à 4,5 %.

GRAPHIQUE : La tendance à la hausse des taux devrait se stabiliser - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/myvmogwlgvr/chart.png

L'INFLATION BAISSE MAIS DES SIGNES D'AVERTISSEMENT SUBSISTENT

La principale mesure de l'inflation en Grande-Bretagne - l'indice des prix à la consommation - a atteint un pic de 41 ans de 11,1 % en octobre avant de baisser légèrement en novembre et décembre pour s'établir à 10,5 %.

La BoE a prédit dans ses dernières prévisions, publiées en novembre, que l'IPC ralentirait à environ 5 % d'ici la fin de l'année. Cette prévision pourrait être abaissée dans les nouvelles projections de la semaine prochaine après une forte baisse des prix du gaz.

Mais la BoE pourrait s'inquiéter de l'absence de baisse de l'inflation de base - qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie - et de la croissance plus rapide des prix dans le secteur des services, ce qui pourrait signifier que l'inflation élevée s'incruste dans l'économie.

GRAPHIQUE : Panorama de l'inflation - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/jnvwywzdkvw/chart.png

LES BRITANNIQUES FREINENT LES ANTICIPATIONS D'INFLATION FUTURE

M. Bailey et ses collègues peuvent trouver un certain réconfort dans les signes indiquant que les attentes du public concernant l'inflation future sont en train de baisser, ce qui pourrait faciliter les demandes d'augmentation de salaire. La mesure YouGov/Citi des attentes d'inflation dans cinq à dix ans - que la BoE surveille de près - a baissé pendant quatre mois consécutifs, bien qu'elle reste plus élevée qu'avant la pandémie.

GRAPHIQUE : L'inflation atteint-elle un pic ? - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/klpygzoyxpg/chart.png

LA CHALEUR DE L'INFLATION S'ACCUMULE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Pour l'instant, cependant, les salaires hors primes augmentent à leur rythme le plus rapide jamais enregistré, à l'exception de la période de la pandémie de COVID-19 où les données ont été faussées par les aides gouvernementales. Le salaire hebdomadaire moyen, hors primes, a augmenté d'un taux annuel de 6,4 % au cours des trois mois se terminant en novembre. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour protéger les salaires de l'effet corrosif de l'inflation.

GRAPHIQUE : La chaleur de l'inflation sur le marché du travail - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/lbpggodxepq/chart.png

LE RÉTRÉCISSEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU ROYAUME-UNI INQUIÈTE LA BOE

La BoE considère la diminution de la main-d'œuvre comme un signe inquiétant de la pression future sur les salaires. D'autres économies riches sont également aux prises avec un manque de travailleurs, mais le problème de la Grande-Bretagne a été aggravé par les restrictions post-Brexit sur les travailleurs migrants de l'Union européenne. Le taux d'inactivité a légèrement baissé ces derniers mois, car davantage de personnes cherchent du travail, mais il reste supérieur à son niveau pré-pandémique.

GRAPHIQUE : Force du marché du travail - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/gkplwxzowvb/chart.png

L'ÉCONOMIE BRITANNIQUE - LE TRAÎNARD DU G7

L'économie britannique semble avoir esquivé une récession au cours du second semestre 2022, mais les économistes s'attendent à ce qu'elle en tombe une cette année, ce qui retarderait encore son retour à son niveau pré-pandémique. La Grande-Bretagne est la seule économie du Groupe des Sept dont le produit intérieur brut n'a pas encore dépassé son niveau à la fin de 2019.

GRAPHIQUE : Faible confiance - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/dwpkdanwxvm/chart.png

LES CONSOMMATEURS TOUJOURS DANS LE CREUX DE LA VAGUE

Les consommateurs britanniques sont les principaux moteurs de l'économie et ils ne semblent pas être d'humeur à dépenser massivement alors que l'inflation continue de les appauvrir. L'indice GfK de confiance des consommateurs a reculé en janvier après avoir augmenté pendant trois mois et s'est rapproché de son niveau le plus bas depuis le début de l'enquête en 1974.

GRAPHIQUE : Pas sorti du bois - https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/akpeqarkjpr/chart.png