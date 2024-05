Pour la première fois dans l'ère démocratique de l'Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC) va devoir chercher un partenaire de coalition pour gouverner, alors qu'il était en passe de perdre la majorité.

bien loin de la majorité

lors des élections nationales.

Voici quelques scénarios sur ce qui pourrait se passer en Afrique du Sud et sur les partis avec lesquels l'ANC pourrait s'associer :

RAMAPHOSA SERA-T-IL ÉVINCÉ ?

Avec des résultats provenant de plus de 60 % des bureaux de vote, l'ANC a obtenu un peu moins de 42 % des voix, ce qui constitue de loin son plus mauvais résultat depuis le début des élections démocratiques qui ont suivi la fin de l'apartheid en 1994, et le prive d'une majorité au parlement.

Certains analystes politiques estiment que ce résultat pourrait conduire le chef du parti et président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, à devoir démissionner.

Au cours des quatre derniers cycles électoraux, la part des voix de l'ANC a progressivement baissé, mais jamais de plus de cinq points de pourcentage d'une élection à l'autre.

Si la part des voix de 42 % ou moins se confirme, le parti pourrait chercher à évincer M. Ramaphosa de son poste de dirigeant et nommer un autre homme politique de premier plan, comme le vice-président Paul Mashatile ou Gwede Mantashe, actuellement en charge du ministère des mines et de l'énergie, à l'Assemblée nationale pour qu'il soit élu président de l'Afrique du Sud. Selon les analystes, le scénario le plus probable serait que M. Ramaphosa continue pendant un certain temps à négocier un accord de coalition avec un autre parti pour tenter d'obtenir une majorité parlementaire, avant de céder la place à un successeur. Interrogé vendredi sur la possibilité que M. Ramaphosa doive démissionner après le triste résultat des élections, le premier secrétaire général adjoint de l'ANC, Nomvula Mokonyane, a déclaré : "Personne ne va démissionner" : "Personne ne va démissionner.

Quoi qu'il en soit, l'ANC doit agir rapidement, car la Constitution stipule que la nouvelle Assemblée nationale doit se réunir dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats des élections, prévue pour dimanche, afin d'élire un nouveau président.

QUELS SONT LES PARTENAIRES POTENTIELS DE LA COALITION ? En fonction des résultats définitifs, l'ANC pourrait n'avoir d'autre choix que de rechercher le soutien de l'un de ses grands rivaux : l'Alliance démocratique (DA), pro-entreprise et dirigée par les Blancs, l'uMkhonto we Sizwe (MK), dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, ou les Combattants pour la liberté économique (EFF), un parti marxiste.

Le prix d'un accord avec l'un ou l'autre de ces partis serait probablement d'importantes concessions politiques de la part de l'ANC, ainsi que l'offre de certains postes gouvernementaux de haut niveau à leur partenaire.

Les analystes estiment qu'il est difficile d'envisager un accord stable dans ce scénario et que l'Afrique du Sud pourrait connaître une période de volatilité gouvernementale sans précédent. Les investisseurs et les milieux d'affaires préféreraient un accord avec la DA, qui a recueilli 23 % des voix jusqu'à présent et qui est considérée comme plus favorable au marché.

Toutefois, de nombreux analystes pensent que le fossé idéologique entre l'ANC et le principal parti d'opposition est si profond qu'il rendra un tel accord difficile, voire impossible.

Dirigé par Julius Malema, ancien leader de l'aile jeunesse de l'ANC, l'EFF pourrait s'intégrer plus naturellement à l'ANC, mais les relations sont tendues entre M. Malema et certaines factions de l'ANC. L'EFF, qui a obtenu 9,5 % des voix, a déclaré en avril qu'il s'associerait à l'ANC s'il obtenait le poste important de ministre des finances. L'ANC, qui n'a pas dévoilé ses idées sur un scénario de non-majorité, n'accepterait probablement pas un tel partenariat à moins d'être considérablement affaibli.

Steven Friedman, universitaire affilié à l'université de Johannesburg et à l'université Rhodes, a déclaré qu'il était difficile d'imaginer l'ANC et l'EFF gouverner ensemble pendant cinq ans.

Il a cité leur incapacité, l'année dernière, à se mettre d'accord sur un changement constitutionnel concernant la réforme agraire, bien que leurs positions sur la question soient étroitement alignées. Un accord avec le MK, qui apparaît actuellement comme le troisième plus grand parti avec environ 12 %, serait également difficile à digérer pour l'ANC, qui a eu du mal à redorer son blason après les scandales de corruption de l'ère Zuma.

"Ce que nous savons maintenant, c'est que l'ANC se trouve dans un trilemme", a déclaré Sizwe Mpofu-Walsh, analyste politique à l'université de Witwatersrand, à Johannesburg.

"L'ANC devra décider s'il s'associe à ses partenaires historiques, l'EFF et MK, ou s'il franchit une étape sans précédent en s'ouvrant à la politique sud-africaine dans le cadre d'une grande coalition avec la DA.

"Chacune de ces coalitions est politiquement sans précédent", a-t-il déclaré. "Il reste à voir dans quelle mesure cela représente un véritable changement de politique en Afrique du Sud.

SCÉNARIOS MOINS ÉVENTUELS Si l'ANC bénéficie d'un coup de pouce de dernière minute pour obtenir plus de 45 % des voix, ce qui semble hors de portée à ce stade, il pourrait tenter de conclure un accord avec des partis de petite ou moyenne taille pour former un gouvernement.

Les analystes ont déclaré que le parti socialement conservateur Inkatha Freedom Party (IFP), qui est fort dans la province du KwaZulu-Natal et dont les sondages avoisinent les 3 % au niveau national, pourrait être le premier choix de l'ANC, mais que son soutien serait insuffisant pour obtenir une majorité. (Reportage complémentaire de Nellie Peyton ; rédaction de Silvia Aloisi et Toby Chopra)