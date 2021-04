Que se passe-t-il lorsque les femmes dirigent l'économie ? Nous sommes sur le point de le découvrir. 06/04/2021 | 15:42 Envoyer par e-mail :

Les femmes occupent aujourd'hui un grand nombre des postes qui contrôlent la plus grande économie du monde. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, et la tsar du commerce, Katherine Tai, occupent des postes de premier plan dans l'administration du président américain, Joe Biden, et un grand nombre de ses conseillers économiques sont également des femmes, tout comme près de 48 % des fonctionnaires confirmés de son cabinet. Ce changement radical peut déjà avoir une incidence sur la politique économique : le nouveau plan de dépenses de 2 300 milliards de dollars présenté par Joe Biden la semaine dernière prévoit 400 milliards de dollars pour financer "l'économie des soins", en soutenant les emplois à domicile et dans la communauté qui s'occupent des enfants et des personnes âgées, un travail normalement effectué par des femmes et qui n'a pas été reconnu dans le passé. Le plan prévoit également des centaines de milliards de dollars supplémentaires pour corriger les inégalités raciales et rurales-urbaines créées en partie par les politiques économiques, commerciales et du travail du passé. Selon Mme Yellen, l'accent mis sur “l'infrastructure humaine" et le plan de sauvetage antérieur de 1 900 milliards de dollars devraient se traduire par des améliorations significatives pour les femmes, dont la part de la main-d'œuvre avait atteint son plus bas niveau depuis 40 ans avant même la crise. "Au final, il se pourrait que ce projet de loi marque 80 ans d'histoire : il commence à régler les problèmes structurels qui ont plombé notre économie au cours des quatre dernières décennies", a-t-elle écrit sur Twitter, ajoutant : "Ce n'est que le début pour nous." Les femmes dirigeantes peuvent apporter un regard neuf sur la politique économique, estiment les experts. "Lorsque vous êtes différent du reste du groupe, vous voyez souvent les choses différemment", a déclaré Rebecca Henderson, professeur à la Harvard Business School et auteur de "Reimagining Capitalism in a World on Fire". "Vous avez tendance à être plus ouvert à des solutions différentes", a-t-elle ajouté, et c'est ce que la situation exige. "Nous sommes dans un moment de crise énorme. Nous avons besoin de nouvelles façons de penser." EMPATHIE, STABILITÉ Au cours du dernier demi-siècle, 57 femmes ont été présidentes ou premières ministres de leur pays, mais les institutions qui prennent les décisions économiques ont été largement contrôlées par des hommes jusqu'à récemment. En dehors des États-Unis, on trouve Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne et de son bilan de 2 400 milliards d'euros, Kristalina Georgieva au Fonds monétaire international et son pouvoir de prêt de 1 000 milliards de dollars, et Ngozi Okonjo-Iweala à l'Organisation mondiale du commerce - autant de postes occupés par des hommes il y a dix ans. Dans l'ensemble, des femmes dirigent les ministères des finances de 16 pays et 14 des banques centrales du monde, selon un rapport annuel préparé par l'OMFIF, un groupe de réflexion sur les banques centrales et la politique économique. Les quelques mesures disponibles suggèrent que les femmes ont une meilleure expérience de la gestion d'institutions complexes en situation de crise. "Lorsque les femmes sont impliquées, les preuves sont très claires : les communautés sont meilleures, les économies sont meilleures, le monde est meilleur", a déclaré Mme Georgieva en janvier, citant des recherches compilées par le FMI et d'autres institutions. "Les femmes font de grands leaders parce que nous faisons preuve d'empathie et défendons les personnes les plus vulnérables. Les femmes sont décisives (...) et les femmes peuvent être plus disposées à trouver un compromis." Une étude de l'American Psychological Association a montré que les États américains dont les gouverneurs étaient des femmes avaient moins de décès dus au COVID-19 que ceux dirigés par des hommes, et la Harvard Business Review a rapporté que les femmes avaient obtenu de bien meilleures notes dans les évaluations à 360 degrés de 60 000 dirigeants entre mars et juin 2020. Les femmes représentent moins de 2 % des PDG d'institutions financières et moins de 20 % des membres de conseils d'administration, mais les institutions qu'elles dirigent font preuve d'une plus grande résilience et d'une plus grande stabilité financière, selon les recherches du FMI. Eric LeCompte, conseiller à l'ONU et directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif qui milite pour l'allègement de la dette, a déclaré avoir remarqué une nette différence lors d'une réunion avec Mme Yellen et les dirigeants des groupes confessionnels chrétiens et juifs le mois dernier. "Cela fait 20 ans que je rencontre des secrétaires du Trésor, et leurs points de discussion ont été entièrement différents", a-t-il déclaré. "Dans tous les domaines dont nous avons discuté, Yellen a mis l'accent sur l'empathie et l'impact des politiques sur les communautés vulnérables." Ses prédécesseurs masculins avaient une approche "cuivrée" qui se concentrait d'abord sur "les chiffres et non les gens" et ne mentionnait jamais de mots comme "vulnérable", a-t-il dit. LA “SHE-SESSION” MONDIALE La récession mondiale liée à la pandémie de coronavirus est en fait une "she-session", selon de nombreux économistes, car elle a durement touché les femmes. Selon une étude récente de McKinsey, les femmes représentent 39 % de la main-d'œuvre mondiale, mais 54 % de l'ensemble des pertes d'emploi. Aux États-Unis, les femmes ont représenté plus de la moitié des 10 millions d'emplois perdus pendant la crise COVID-19, et plus de 2 millions de femmes ont complètement quitté le marché du travail. Selon le FMI, le retour au travail de ces femmes pourrait accroître le produit intérieur brut de 5 % aux États-Unis, de 9 % au Japon, de 12 % aux Émirats arabes unis et de 27 % en Inde, la plus grande démocratie du monde. La montée en puissance des femmes dirigeantes devrait conduire à "une réponse plus inclusive - au vrai sens du terme - aux très nombreux défis qui sont l'héritage du COVID", a déclaré à Reuters Carmen Reinhart, économiste en chef de la Banque mondiale. Mme Tai, première femme de couleur à diriger le bureau du représentant américain au commerce, a demandé à son personnel de sortir des sentiers battus, d'embrasser la diversité et de parler à des communautés longtemps ignorées. Mme Okonjo-Iweala, également première Africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce, qui a supervisé des flux commerciaux de près de 19 000 milliards de dollars en 2019, a déclaré que la prise en compte des besoins des femmes marquera une étape importante dans la reconstruction d'une foi profondément érodée dans le gouvernement et les institutions mondiales. "La leçon pour nous est (de) s'assurer... que nous ne sombrons pas dans le business as usual", a déclaré Okonjo-Iweala, qui a également été la première femme ministre des Finances du Nigeria. "Il s'agit de personnes. Il s'agit de l'inclusion. Il s'agit d'un travail décent pour les gens ordinaires", a-t-elle déclaré à Reuters.

