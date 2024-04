Le Sénat américain a adopté mardi une loi donnant au propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, environ neuf mois pour céder les actifs américains de l'application de vidéos courtes, sous peine d'interdiction à l'échelle nationale. Le président Joe Biden a déclaré qu'il signerait le projet de loi mercredi.

Voici ce qui se passera probablement ensuite pour TikTok.

L'horloge de TikTok démarre Une fois que Joe Biden aura signé le projet de loi, un délai de 270 jours commencera à courir pendant lequel ByteDance devra vendre TikTok. S'il semble que ByteDance soit proche de la cession vers la fin de la période de neuf mois, le président peut autoriser un délai supplémentaire de 90 jours pour finaliser l'accord. Si le projet de loi est signé cette semaine, comme prévu, la période de 270 jours s'achèvera autour de l'investiture du prochain président des États-Unis, le 20 janvier 2025, laissant la décision de trois mois supplémentaires soit à M. Biden, un démocrate qui cherche à se faire réélire, soit au candidat républicain Donald Trump.

TIKTOK POURSUIT

Une fois le projet de loi promulgué, on s'attend à ce que TikTok intente une action en justice pour l'empêcher. Les avocats de TikTok devraient également demander au tribunal une injonction préliminaire.

TikTok souhaiterait une injonction interdisant l'application de la loi afin de permettre à son dossier complet contestant la constitutionnalité de la loi d'aller de l'avant. Il est peu probable que la procédure judiciaire soit terminée avant la fin de l'année.

L'année dernière, TikTok a intenté une action en justice similaire pour empêcher l'interdiction de l'application dans l'État du Montana, où une injonction préliminaire a été accordée. Si ce scénario peut servir de guide pour les efforts de TikTok contre les États-Unis, l'entreprise elle-même et les utilisateurs de TikTok déposeront des plaintes séparées pour contrecarrer le projet de loi américain.

Le projet de loi prévoit que la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du D.C. sera le seul forum pour toute contestation juridique.

COMBIEN DE TEMPS CELA PRENDRA-T-IL ?

Si TikTok obtient une injonction préliminaire du tribunal, le processus de vente forcée sera interrompu, ce qui pourrait lui donner plus de temps pour opérer librement aux États-Unis. En août 2020, Trump, qui était président à l'époque, a tenté d'interdire TikTok et WeChat, propriété de la Chine, mais il a été bloqué par les tribunaux. En juin 2021, Joe Biden a retiré une série de décrets de l'ère Trump visant à interdire les nouveaux téléchargements de WeChat et de TikTok.

TIKTOK VA-T-IL CHANGER DU TOUT AU TOUT ?

L'application TikTok ne devrait pas changer pour ses 170 millions d'utilisateurs américains d'ici la fin de la période de désinvestissement, au cours des quatre premiers mois de 2025.

QUE DIT LE GOUVERNEMENT CHINOIS ?

La Chine dispose d'une liste de technologies qui doivent être approuvées par le gouvernement chinois avant d'être exportées. Selon les experts, l'algorithme de recommandation de TikTok ferait partie de cette liste. (Reportage de Chris Sanders ; Rédaction de Leslie Adler)