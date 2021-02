Que va faire Apple de ses emprunts ?

Roxane Nojac Journaliste spécialisée en économie et finance Suivre 93 Tous ses articles Suivre sur Journaliste économique habituée des plateaux télé et fine connaisseuse de l'industrie économique, financière et patrimoniale, Roxane Nojac maîtrise le verbe et l'audiovisuel.

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Apple a émis hier sur les marchés une série d’obligations à hauteur de 14 milliards de dollars, dont certaines tranches arrivent à échéance dans 40 ans. Alors qu’elle est déjà assise sur une copieuse trésorerie de 196 milliards de dollars, pourquoi la marque à la pomme lève-t-elle des capitaux sur les marchés ? Forte de 110 milliards de dollars de revenus et de 28 milliards de dollars de bénéfices au dernier trimestre, la plus importante société du monde trouve encore le moyen de lever de la dette. Dès lors, les rumeurs vont bon train sur les projets qu'entretient l’entreprise héritée de Steve Jobs. Côté finances Parmi les réponses les plus évidentes, et à l’égard des conditions de marché, Apple pourrait simplement profiter des actuels taux bas pour rembourser une partie de sa dette (126 milliards de dollars, dont 7,75 milliards arrivent à terme en 2021). D’autres estiment qu’elle va utiliser ces capitaux pour procéder à un rachat d’actions, afin de nourrir ses actionnaires de dividendes plus gras, faire monter le prix de ses actions, et alléger un peu, dans le même temps, sa lourde poche de cash. Mais, d’une part, après avoir pris 75% en un an, ses titres se négocient déjà à des plus hauts, est-ce donc bien le moment de les racheter ? D’autre part, c’est déjà la troisième fois en un an que la société de Cupertino fait appel aux marchés. Alors les observateurs se plaisent à rêver de gigantesques ambitions d’acquisition. Les iCars Au risque de les décevoir, les seules rumeurs qui courent pour le moment concernent un investissement de 3,6 milliards de dollars dans Kia Motors, la filiale de Hyundai. Il est en effet de notoriété publique qu’Apple entretient des velléités sur le marché lucratif des voitures électriques et autonomes, depuis que le constructeur coréen a laissé entendre, en début d’année, qu’il avait entamé des discussions avec le californien au sujet d’une alliance dans ce secteur. Nouvel indice. Hier, Business Insider insinuait que la marque à la pomme serait allée piocher un talent chez Porsche, en la personne de Manfred Harrer. Ici encore, rien n’est confirmé. Il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur l’Apple Car, ce véhicule haut-de-gamme qui promet de coiffer Tesla au poteau. Variation du titre Apple depuis mai 2020 Le retour de l’innovation Comme il y a maintenant belle lurette qu’Apple n’a plus fait rêver petits et grands avec des objets tout droit sortis du futur, le marché se plaît à imaginer que la société concocterait, dans le plus grand secret, la disruption de demain. A l’image des ordinateurs, des iPod, des iPad et des iPhones qui ont bouleversé leurs industries en leur temps, quel pourrait être le prochain grand coup d’Apple ? Il y a bien les objets connectés. Alors qu’elle a déjà un pied (ou une main) dans les montres connectées avec l’Apple Watch, l’entreprise californienne a dévoilé sa promesse sur l’Apple Glass : une monture à réalité augmentée qu’elle annonce à même de transformer notre façon de communiquer, de jouer, de voir et entendre du contenu. Les autres marchés qui offrent un potentiel digne de la grandeur d’Apple vont probablement faire appel, de manière transversale, à l’ensemble des savoirs-faire de la marque. Dans la santé par exemple, la société a dévoilé nombre d'innovations qui viennent en support des équipes humaines, et s’appuient sur les différents devices et applications du constructeur. La technologie au service des professionnels. Apple avance également ses pions dans la finance (avec l’Apple Card), l’éducation, les jeux vidéos (Apple Arcade), la construction, la gestion des déchets ou encore l’imagerie et la communication par satellite. Et me voilà en train de songer d'une fusée Apple. On a hâte !

