Que vaut la Française des Jeux ?

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le fort engouement pour l’introduction en bourse de la Française des Jeux (FDJ) semble rappeler celui qu’avait suscité l’IPO d’Electricité de France (EDF) en 2005, avec une trajectoire bien connue. Cet intérêt accru des investisseurs pour le numéro un français de la loterie orienterait le prix de l’action vers le haut de la fourchette 18,50-19,90€ (initialement fixée entre 16,50-19,90€). Nous connaîtrons demain soir le prix avant la première cotation du titre jeudi. D'ici là, voyons où se situe la FDJ par rapport à ses concurrents. Méthode comparative Pour comparer la FDJ à ses concurrents, nous avons retenu sept entreprises cotées comparables : William Hill, Flutter Entertainment, Opap, The Stars Group, Kindred Group, GVC Holding et Tabcorp. Pour l’année 2018, les données financières réelles ont été utilisées, hormis pour GVC pour qui les données ont été ajustées de l'acquisition de Ladbrokes. Concernant 2019 et 2020, nous avons utilisé les données prévisionnelles issues du consensus des analystes (S&P Capital IQ). Les prévisions sont relativement pertinentes dans la mesure où la couverture moyenne pour l’ensemble des entreprises choisies est de 13 analystes par société. Ces sept sociétés opèrent dans le même secteur mais elles ont chacune leurs spécialités (paris sportifs et/ou paris en ligne et/ou loterie…). Elles restent toutefois comparables. 1. Croissance de la FDJ : légèrement en dessous de la moyenne Vis-à-vis de ses concurrents, la FDJ a publié une croissance relativement faible en 2018. Pour 2019, la croissance moyenne attendue s’établit à +13% quand celle de la FDJ devrait se situer aux alentours des +11%. Même schéma pour 2020 avec une croissance estimée très légèrement en dessous de la moyenne de ses concurrents. Ce taux de croissance plus modeste est partiellement expliqué par le positionnement fragile de la FDJ dans le secteur des paris en ligne (5% des parts de marché en France vs 14 concurrents). Malgré sa situation de monopole pour encore 25 ans dans les secteurs de la loterie, des jeux de grattage, ainsi que des paris sportifs en points de vente physiques, l’entreprise devra faire face à un certain nombreux de défis stratégiques. 2. Marge d’EBITDA de la FDJ : tr ès légèrement en dessous de la moyenne source : Zonebourse, S&P Global Market Intelligence La marge moyenne pour 2018 était de 23% pour l’ensemble du groupe de comparables, biaisée par la contribution de The Stars Group (39% de marge d’EBITDA). Hors la société canadienne, la Française des Jeux se situe dans la moyenne avec une marge de 18% en 2018. Pour 2019 et 2020 les marges du groupe français devraient augmenter et se stabiliser autour des 19%, dans la moyenne du secteur. 3. Investissements de la FDJ : en ligne avec la moyenne du groupe source : Zonebourse, S&P Global Market Intelligence Concernant le ratio investissements sur chiffre d’affaires, la situation de la FDJ est en ligne avec les entreprises du secteur. La moyenne pour 2018, 2019 et 2020 se situe aux alentours des 4-5% pour l’ensemble, comme pour la FDJ, avec une baisse graduelle attendue pour 2019 et 2020. Cette tendance se retrouve globalement chez tous les acteurs. 4. PER et rendement de la FDJ : peut mieux faire ! source : Zonebourse, S&P Global Market Intelligence Difficile de parler de surévaluation, mais avec une fourchette revue à la hausse et donc un PER déjà très proche de la moyenne du groupe de comparables (21.6x pour la FDJ contre 22x pour la moyenne de 2018), le potentiel semble limité. L’entreprise apparaît déjà correctement valorisée. La mini-décote de 2% accordée aux particuliers offre un tout petit bonus, tandis que l’octroi d’une action gratuite pour 10 actions achetées (sur engagement de conservation de 18 mois) constitue peut-être l'argument le plus intéressant du dossier à court terme. Le rendement de la FDJ se situera aux alentours des 3%-4% (dans la moyenne du groupe de comparables). En revanche, son homologue grecque Opap qui est l'entreprise la plus proche de la FDJ en termes d'activité, propose un rendement plus attrayant aux alentours des 7%-8%. Conclusion : potentiel limité Au final, la FDJ apparaît comme un acteur solide vis-à-vis de ses concurrents et sa situation monopolistique représente un avantage sérieux. Mais l’entreprise est fragilement positionnée dans le domaine des paris en ligne avec 5% des parts de marchés et une concurrence féroce à l’échelle de l’hexagone. La fourchette de prix valorise la Française des Jeux au niveau des standards sectoriels en matière de PER et d'Ebitda, malgré une croissance et un rendement légèrement inférieurs à ceux de ses pairs.

