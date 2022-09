Quelle crise ? Les prêts cryptographiques à fort enjeu semblent être là pour rester

Three Arrows venait de subir le contrecoup de l'effondrement de la cryptomonnaie Terra, suscitant des doutes sur sa capacité de remboursement. C'était un souci pour Blockchain.com puisqu'il n'avait pas pris de garantie pour sécuriser le prêt, selon les documents judiciaires.

"C'est une question de temps, alors faisons le tri si vous êtes disponible", a dit Odell à propos du remboursement.

Zhao semblait perdu pour les mots.

"Yo", a-t-il répondu.

"uhh"

"hmm"

Three Arrows a déposé le bilan en juillet et Blockchain.com a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas encore récupéré un centime de son prêt. L'échange de texte figure parmi les documents d'affidavit déposés par les liquidateurs dans le cadre de la procédure de liquidation du fonds spéculatif.

Three Arrows n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Odell a refusé de faire des commentaires, tandis que Reuters n'a pas pu joindre Zhao.

Le prêt faisait partie d'un réseau opaque de prêts non garantis entre les sociétés de cryptomonnaies qui ont laissé l'industrie exposée lorsque les prix des cryptomonnaies se sont effondrés de 50 % plus tôt cette année, selon un examen par Reuters des dépôts du tribunal des faillites et des documents réglementaires, et des entretiens avec une vingtaine de dirigeants et d'experts.

Les prêts crypto institutionnels consistent à prêter des cryptomonnaies ainsi que des espèces en échange d'un rendement. En renonçant à l'obligation pour l'emprunteur de fournir une garantie - comme des actions, des obligations ou, plus couramment, d'autres jetons crypto - les créanciers peuvent facturer des taux plus élevés et augmenter leurs bénéfices, tandis que les emprunteurs peuvent générer rapidement des liquidités.

Blockchain.com a depuis largement cessé ses prêts non garantis, qui avaient représenté 10% de ses revenus, a déclaré à Reuters le directeur commercial Lane Kasselman. "Nous ne sommes pas prêts à nous engager dans le même niveau de risque", a-t-il déclaré, bien qu'il ait ajouté que la société proposerait encore des prêts non garantis "extrêmement limités" à des clients de premier plan sous certaines conditions.

Les prêts non garantis sont devenus courants dans le secteur de la crypto-monnaie, selon l'examen des dossiers et les entretiens. Malgré la récente secousse, de nombreux initiés du secteur ont déclaré que la pratique était susceptible de se poursuivre et pourrait même se développer.

Alex Birry, responsable de l'analyse des institutions financières chez S&P Global Ratings, a déclaré que le secteur de la crypto était en fait largement marqué par une tendance aux prêts non garantis. Le fait que la crypto soit un "écosystème concentré" augmente le risque de contagion à travers le secteur, a-t-il ajouté.

"Donc, si vous ne prêtez qu'aux personnes opérant dans cet écosystème, et surtout si le nombre de ces contreparties est relativement limité, oui, vous verrez des événements tels que celui que nous venons de voir", a-t-il dit à propos de l'effondrement estival des créanciers.

LE BOOM ET L'EFFONDREMENT DES CRYPTO-MONNAIES

Les créanciers de crypto, les banques de facto du monde de la cryptomonnaie, ont connu un boom pendant la pandémie, attirant les clients de détail avec des taux à deux chiffres en échange de leurs dépôts de cryptomonnaies. En contrepartie, les investisseurs institutionnels, tels que les fonds spéculatifs cherchant à faire des paris à effet de levier, ont payé des taux plus élevés pour emprunter les fonds aux créanciers, qui ont profité de la différence.

Les créanciers de crypto-monnaies ne sont pas tenus de détenir des capitaux ou des réserves de liquidités comme les prêteurs traditionnels et certains se sont retrouvés exposés lorsqu'une pénurie de garanties les a contraints - ainsi que leurs clients - à assumer d'importantes pertes.

Voyager Digital, qui est devenu l'une des plus grandes victimes de l'été lorsqu'il a déposé son bilan en juillet, offre une fenêtre sur la croissance rapide des prêts crypto non garantis.

Le portefeuille de prêts en crypto du créancier basé dans le New Jersey est passé de 380 millions de dollars en mars 2021 à environ 2 milliards de dollars en mars 2022, et il a pris des garanties pour seulement 11 % de ces 2 milliards de dollars, selon les documents réglementaires de la société.

Le créancier s'est effondré après que Three Arrows ait fait défaut sur un prêt de crypto-monnaie d'une valeur de plus de 650 millions de dollars à l'époque. Bien que ni l'une ni l'autre des parties n'ait dit si ce prêt n'était pas garanti, Voyager n'a pas déclaré avoir liquidé une quelconque garantie suite à ce défaut, tandis que Three Arrows a indiqué que son statut de garantie auprès de Voyager était "inconnu", selon les dépôts de bilan des sociétés.

Voyager a refusé de faire des commentaires pour cet article.

Le créancier rival Celsius Network, qui a également déposé son bilan en juillet, a également proposé des prêts non garantis, selon les documents judiciaires, mais Reuters n'a pas pu en déterminer l'ampleur.

Étant donné que la plupart des prêts sont privés, le montant des prêts non garantis dans l'ensemble de l'industrie est inconnu, et même les personnes impliquées dans cette activité donnent des estimations très différentes.

Le cabinet de recherche sur les crypto-monnaies Arkham Intelligence a estimé le chiffre à environ 10 milliards de dollars, par exemple, tandis que le créancier TrueFi a parlé d'au moins 25 milliards de dollars.

Antoni Trenchev, cofondateur du créancier de crypto Nexo, a déclaré que sa société avait refusé des demandes de fonds et de traders demandant des prêts non garantis. Il a estimé que les prêts non garantis dans l'ensemble du secteur se chiffraient "probablement en centaines de milliards de dollars".

LA HAUSSE DES EMPRUNTS

Si Blockchain.com s'est largement retiré des prêts non garantis, de nombreux créanciers de crypto-monnaies restent confiants dans cette pratique.

La plupart des 11 prêteurs interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils continueraient à fournir des prêts non garantis, sans toutefois préciser quelle part de leur portefeuille de prêts cela représenterait.

Joe Hickey, responsable mondial des transactions chez BlockFi, un important créancier de crypto-monnaies, a déclaré qu'il poursuivrait sa pratique consistant à proposer des prêts non garantis uniquement aux meilleurs clients pour lesquels il avait vu des états financiers audités.

Un tiers des 1,8 milliard de dollars de prêts de BlockFi n'étaient pas garantis au 30 juin, selon l'entreprise, qui a été renflouée par la bourse de crypto FTX en juillet, lorsqu'elle a invoqué des pertes sur un prêt et une augmentation des retraits de clients.

"Je pense que notre processus de gestion des risques est l'une des choses qui nous a évité d'avoir des événements de crédit plus importants", a déclaré Hickey.

Par ailleurs, un nombre croissant de petites plateformes de prêt peer-to-peer cherchent à combler le vide laissé par la sortie d'acteurs centralisés tels que Voyager et Celsius.

Sid Powell, cofondateur et PDG de la plateforme de prêts cryptographiques non garantis Maple, a déclaré que les prêteurs cryptographiques institutionnels étaient plus prudents après l'insolvabilité de Three Arrows, mais que les conditions se sont depuis normalisées et que les prêteurs sont à nouveau à l'aise pour prêter sans garantie.

Les dirigeants de deux autres créanciers peer-to-peer, TrueFi et Atlendis, ont déclaré avoir constaté une augmentation de la demande, les teneurs de marché continuant à rechercher des prêts non garantis.

Brent Xu, PDG d'Umee, une autre plateforme peer-to-peer, a déclaré que l'industrie de la crypto apprendrait de ses erreurs, et que les créanciers s'en sortiraient mieux en accordant des prêts à un éventail plus diversifié de sociétés de crypto.

Par exemple, cela inclurait les entreprises qui cherchent à faire des acquisitions ou à financer leur expansion, a-t-il ajouté, plutôt que de se concentrer sur celles qui font des opérations à effet de levier sur les prix des crypto.

"Je suis très optimiste quant à l'avenir des emprunts et des prêts non garantis", a déclaré Xu.

DES MILLIONS DE DOLLARS DE BITCOIN

Pour être sûr, de nombreux prêts crypto sont garantis. Mais même dans ce cas, la garantie est fréquemment sous la forme de jetons volatils qui peuvent rapidement perdre de la valeur.

BlockFi a sur-collatéralisé un prêt à Three Arrows, mais a tout de même perdu 80 millions de dollars sur ce prêt, a déclaré le PDG du créancier, Zac Prince, dans un tweet en juillet. BlockFi a déclaré que son prêt au fonds spéculatif était garanti par un panier de crypto-jetons et des actions dans une fiducie bitcoin.

"Un créancier plus traditionnel voudrait probablement une couverture plus que complète de la garantie sur un prêt adossé à des crypto-monnaies, parce qu'en un jour donné, la valeur de la garantie pourrait fluctuer de 20 % ou plus", a déclaré Daniel Besikof, un associé de Loeb & Loeb qui travaille dans le domaine des faillites.

"Prêter un million de dollars contre un million de dollars de bitcoin est plus risqué que de prêter contre une garantie plus traditionnelle et stable."