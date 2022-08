Quelle est la cause des récentes vagues de chaleur aux États-Unis ?

La chaleur extrême augmente également le risque d'incendies de forêt. Le Wishon Fire, un brasier de 350 acres

Voici quelques facteurs à l'origine de ces vagues de chaleur, selon les scientifiques.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE INFLUENCÉ PAR L'HOMME

Le changement climatique causé par la combustion de combustibles fossiles est un phénomène mondial qui joue certainement un rôle dans ce que vivent les États-Unis, selon les scientifiques.

"Le changement climatique rend les épisodes de chaleur extrême et sans précédent à la fois plus intenses et plus fréquents, à peu près partout dans le monde", a déclaré Daniel Swain, climatologue à l'Université de Californie à Los Angeles.

"Les vagues de chaleur sont probablement le type de catastrophe potentielle le plus sous-estimé, car elles tuent régulièrement beaucoup de personnes. Et nous n'en entendons pas parler parce qu'elles ne les tuent pas de manière, pour le dire crûment, suffisamment dramatique. Il n'y a pas de corps dans la rue", a déclaré M. Swain.

Jennifer Francis, scientifique principale au Woodwell Climate Research Center, a déclaré qu'avec le changement climatique, le monde assiste à une modification des régimes de vent et des systèmes météorologiques, ce qui rend les vagues de chaleur plus intenses, persistantes et répandues.

Alex Ruane, chercheur au Goddard Institute for Space Studies de la NASA, a déclaré qu'à mesure que le monde se réchauffe, il faut moins d'anomalie naturelle pour provoquer des catégories de chaleur extrême.

"Parce que nous sommes plus proches de ces seuils, il est plus probable que vous ayez plus d'une vague de chaleur en même temps. C'est ce que nous constatons aux États-Unis."

RÉCHAUFFEMENT DE L'ARCTIQUE ET MIGRATION DU JET STREAM

L'Arctique se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le globe dans son ensemble, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de différence entre les températures du nord et celles plus proches de l'équateur.

Cela entraîne des oscillations dans le courant-jet de l'Atlantique Nord, ce qui provoque à son tour des phénomènes météorologiques extrêmes comme des vagues de chaleur et des inondations, selon Francis du Woodwell Climate Research Center.

DOMAINES DE CHALEUR

Les océans plus chauds contribuent aux dômes de chaleur, qui piègent la chaleur sur de vastes zones géographiques.

Selon les scientifiques, la principale cause des dômes de chaleur est un fort changement des températures océaniques d'ouest en est, qui se produit dans l'océan Pacifique tropical l'hiver précédent.

"Lorsque les vents dominants déplacent l'air chaud vers l'est, les déplacements vers le nord du courant-jet emprisonnent l'air et le déplacent vers les terres, où il s'enfonce, ce qui entraîne des vagues de chaleur", indique la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis sur son site Web.

EL NINO ET LA NINA

Toutes les quelques années, les schémas climatiques connus sous le nom d'El Nino et, moins fréquemment, de La Nina se produisent. El Nino apporte des eaux chaudes de l'océan Pacifique équatorial jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Nord, et La Nina apporte des eaux plus froides.

Actuellement, La Nina est en vigueur. Comme les températures estivales ont tendance à baisser pendant La Nina, les climatologues s'inquiètent de ce à quoi ressemblerait une grave vague de chaleur pendant le prochain El Nino, alors que l'on pourrait s'attendre à un temps estival encore plus chaud.