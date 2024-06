La coalition tripartite allemande se bat depuis des mois pour résoudre ses divergences sur le budget de l'année prochaine. Le chancelier Olaf Scholz (SPD), le ministre de l'économie Robert Habeck (Verts) et le ministre des finances Christian Lindner (FDP) ont pour objectif de s'accorder au moins sur les grandes lignes la semaine prochaine.

Voici le contexte des négociations et les enjeux :

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX POINTS DE FRICTION ?

Les plans de dépenses totales pour 2025 soumis par les différents ministères dépassaient la limite d'environ 20 milliards d'euros (21 milliards de dollars).

M. Lindner a déclaré qu'une poignée de ministères avaient des souhaits excessifs, sans les nommer. Selon des sources gouvernementales, il s'agit notamment du ministère des affaires étrangères, dirigé par les Verts, et des ministères du développement, de la défense, de l'intérieur et du travail, dirigés par le SPD.

POURQUOI LES NÉGOCIATIONS SONT-ELLES SI DIFFICILES CETTE FOIS-CI ?

L'élaboration du budget 2025 et d'une feuille de route financière à moyen terme jusqu'en 2028 est difficile parce que M. Lindner a exigé une période d'assainissement budgétaire après avoir augmenté les dépenses pendant la pandémie de COVID-19 et la crise énergétique plus récente.

L'année 2028, incluse pour la première fois dans le plan financier à moyen terme, est considérée comme particulièrement difficile. En effet, un fonds spécial pour les forces armées est sur le point de s'épuiser et 20 à 25 milliards d'euros supplémentaires seront probablement nécessaires dans le budget ordinaire de la défense pour atteindre les objectifs minimaux de dépenses de l'OTAN.

QUAND LE PROJET DE BUDGET SERA-T-IL PRÊT ?

La date limite pour un accord était le 3 juillet.

Bien que le gouvernement ne s'attende plus à ce que le cabinet le respecte, Scholz, Habeck et Lindner pourraient encore présenter la semaine prochaine un accord politique approximatif sur des points clés.

Une nouvelle date, le 17 juillet, est envisagée, car le ministère des finances a besoin d'environ deux semaines pour transformer un accord politique en un projet de budget détaillé.

Cette nouvelle date permettrait de respecter toutes les échéances pour la présentation du projet au Bundestag, la chambre basse du Parlement.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Après les vacances d'été, le Bundestag commencera à délibérer au cours de la deuxième semaine de septembre.

La commission du budget procède à un examen final le 14 novembre, et le budget devrait être adopté par les deux chambres du parlement avant la fin de l'année.

L'ALLEMAGNE DISPOSE-T-ELLE D'UNE MARGE DE MANŒUVRE BUDGÉTAIRE SUPPLÉMENTAIRE ?

La composante structurelle du frein à l'endettement, une règle budgétaire inscrite dans la constitution, n'autorise qu'un déficit de 0,35 % du produit intérieur brut.

En outre, les nouvelles règles de l'Union européenne restreignent encore davantage la marge de manœuvre budgétaire de l'Allemagne, en exigeant des ajustements plus stricts que ceux prévus par les réglementations nationales et en ne laissant aucune règle pour des emprunts supplémentaires, selon le ministère des finances.

Lorsqu'ils ont présenté leurs demandes de dépenses, certains ministères espéraient obtenir des fonds supplémentaires si les prévisions de recettes fiscales étaient revues à la hausse.

Cependant, le gouvernement fédéral devrait disposer l'année prochaine de 11 milliards d'euros de recettes fiscales en moins par rapport aux prévisions d'octobre 2023.

D'un autre côté, la composante cyclique du frein à l'endettement permet d'emprunter davantage en période de ralentissement économique. Comme les dernières prévisions économiques du gouvernement tablent sur une croissance plus modeste l'année prochaine que celle estimée en 2023, M. Lindner peut augmenter les emprunts de 8 milliards d'euros.

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS POLITIQUES ?

Lors des élections européennes de juin, les partis de la coalition gouvernementale allemande ont fait piètre figure, l'Alternative pour l'Allemagne, parti d'extrême droite, arrivant en deuxième position derrière la CDU, parti conservateur.

Un an avant les élections fédérales et à l'approche d'élections régionales difficiles, la conclusion d'un accord sur le budget et sur un train de mesures longtemps attendu pour stimuler une économie allemande anémique constitue un test pour une coalition souvent accusée d'être entravée par des désaccords internes. (1 $ = 0,9353 euro) (Reportage de Maria Martinez ; rédaction de Mark John et Kevin Liffey)