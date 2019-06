Quelle place pour l'ERP ces prochaines années ?

Les systèmes informatiques ne cessent de se développer et de gagner en fonctionnalités pour permettre aux entreprises de mener à bien leurs opérations et d'offrir à leurs collaborateurs des outils générateurs de confort d'utilisation. Mais quel va être le vrai visage de l'informatique de demain ? Cette question soulève bien des interrogations au regard de l'évolution récente de technologies « disruptives » comme le Cloud, l'Intelligence Artificielle (IA), la Blockchain, etc. Mais une chose semble sûre, il sera nécessaire de piloter tous ces nouveaux outils et les relier à un système central pour leur donner de la cohérence.

Concevoir des plateformes technologiques performantes

Au regard de ces éléments, il est fondamental que les plateformes de gestion jouent un rôle central. En effet, l'ERP n'est pas une simple brique du SI, mais bel et bien un véritable « Chef d'Orchestre » qui devra veiller à la bonne prise en charge de processus lancés par les collaborateurs. N'oublions pas que l'ERP va assurer un pilotage de nombreux flux stratégiques et opérationnels : commerce, ressources humaines, relation client, logistique, finance, etc. A travers ces éléments, on comprend parfaitement qu'il est donc impossible de se passer d'une telle plateforme.

Lutter contre une image vieillissante

Avides d'innovations, les entreprises recherchent fréquemment l'effet Wahoo en s'équipant de solutions en devenir qui pourraient révolutionner leur manière de travailler. On ne peut bien entendu que se réjouir de cette volonté d'aller de l'avant, mais attention à ne pas courir après une chimère. Conscients de cet état de fait et désireux de s'inscrire dans un futur « durable », les éditeurs du marché et notamment les grands acteurs historiques ont pris conscience de ces nouvelles attentes. Cela s'est traduit par des investissements colossaux qui ont permis de faire évoluer les plateformes existantes et de les inscrire par exemple dans l'ère du SaaS, du Cloud, de l'Intelligence Artificielle, etc. Conscientes de ces évolutions d'un nouveau genre, les entreprises se tournent désormais vers ces nouveaux systèmes pour accroitre leur productivité et se développer à grande échelle.

Accompagner les entreprises dans leurs projets

Les plateformes sont une chose, mais leur mise en place et leur évolution en sont une autre. En ce sens, les nouveaux projets ERP (déploiements, nouvelle version, migration) doivent être traités dans une logique industrielle. Bien que plus simples à déployer, les ERP de nouvelle génération demandent tout de même un travail de paramétrage et d'intégration. Ces éléments prennent en compte aussi bien des considérations technologiques que métier. Il est crucial de prendre le temps nécessaire pour construire des systèmes qui pourront servir à long terme les besoins des collaborateurs.

Les ERP parfois présentés comme des dinosaures sont donc de réels atouts pour les entreprises qui souhaitent préparer leur croissance à long terme. Structurants, ils permettront ainsi aux équipes de mener à bien et en cohérence leurs différentes missions. L'ERP va alors continuer de se positionner à long terme comme la brique centrale du SI.

Eric Faure - Directeur Delivery de b.workshop

