Alors que le bitcoin est en hausse de plus de 50% depuis le début de l’année, faisons le point sur les entreprises qui détiennent le plus de BTC en 2024.

En termes d’accumulation de bitcoins, une société américaine se démarque tout particulièrement des autres. MicroStrategy, et son incontournable co-fondateur Michael Saylor, a mis la main à la poche à de nombreuses reprises pour obtenir toujours plus de bitcoins. Rien que depuis le début de l’année, l’entreprise a acheté des bitcoins à sept reprises. La société américaine peut se targuer de détenir pas moins de 226 331 BTC, soit l’équivalent de 14,2 milliards de dollars. Un butin qui lui permet de mettre une nette longueur d’avance à son poursuivant : Marathon Digital. Cette entreprise, toujours américaine, est spécialisée dans le minage de bitcoins et détient dans ses coffres 18 536 BTC, soit 12 fois moins que MicroStrategy.

Pour le reste du classement, je vous laisse le soin de consulter le tableau ci-dessous.

Mais les entreprises ne sont pas les seules à détenir des bitcoins. Certains gouvernements en conservent précieusement dans leurs réserves. Rares sont ceux qui accumulent des BTC en tant que stratégie d’investissement, sauf pour le gouvernement du Salvador qui en achète régulièrement (sept fois en 2024). Pour les autres, il s’agit souvent d’affaires judiciaires où les autorités des pays concernés ont saisi des bitcoins dans des réseaux de blanchiment d’argent et des marchés illégaux. Vous trouverez ci-dessous les gouvernements qui en détiennent le plus.