La Cour suprême des États-Unis entame lundi un nouveau mandat de neuf mois chargé d'affaires importantes sur des questions telles que le droit aux armes à feu, le pouvoir des agences fédérales, le règlement de la faillite de Purdue Pharma, la légalité des circonscriptions électorales dessinées par les Républicains et même une affaire concernant la taille des mains de Donald Trump.

Voici un aperçu des affaires sur lesquelles les juges devront se prononcer.

VIOLENCE DOMESTIQUE LIMITATION DES ARMES À FEU

Les juges sont sur le point de décider si une loi fédérale de 1994 interdisant aux personnes faisant l'objet d'une ordonnance de protection contre la violence domestique de posséder des armes à feu viole le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. L'administration du président Joe Biden a fait appel de la décision d'une juridiction inférieure selon laquelle la loi allait à l'encontre du "droit de garder et de porter des armes" du deuxième amendement parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans "la tradition historique de notre nation en matière de réglementation des armes à feu". La loi a été contestée par un Texan accusé de possession illégale d'armes à feu alors qu'il faisait l'objet d'une ordonnance de protection contre les violences domestiques après avoir agressé sa petite amie. Les plaidoiries sont prévues pour le 7 novembre.

CARTE ÉLECTORALE DE LA CAROLINE DU SUD

Les juges doivent examiner une demande des autorités de Caroline du Sud visant à rétablir une carte électorale élaborée par les républicains, dont une juridiction inférieure avait conclu qu'elle avait inconstitutionnellement "exilé" 30 000 électeurs noirs d'une circonscription très disputée de la Chambre des représentants des États-Unis. Les autorités de Caroline du Sud ont fait appel de la décision d'un tribunal fédéral selon laquelle la carte avait délibérément divisé des quartiers noirs du comté de Charleston dans le cadre d'un "grignotage racial flagrant" et qu'elle devait être redessinée. Le remaniement consiste à manipuler les limites des circonscriptions électorales afin de marginaliser un certain groupe d'électeurs et d'accroître l'influence d'autres. Les plaidoiries sont prévues pour le 11 octobre.

FINANCEMENT DE L'AGENCE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La Cour doit décider si la structure de financement du Consumer Financial Protection Bureau, établie par le Congrès, viole la Constitution dans une affaire qui, selon l'administration Biden, menace la capacité de fonctionnement de l'agence. L'administration a fait appel de la décision d'une juridiction inférieure dans le cadre d'un procès intenté par des groupes commerciaux représentant l'industrie des prêts sur salaire, qui estimait que le mécanisme de financement violait la disposition constitutionnelle donnant aux législateurs le pouvoir d'agir. L'agence, qui veille à l'application des lois sur la protection financière des consommateurs, est financée chaque année par la Réserve fédérale américaine et non par les budgets votés par le Congrès. Les plaidoiries sont prévues pour le 3 octobre.

APPLICATION INTERNE DE LA SEC

Les juges entendront la défense par l'administration Biden de certaines procédures internes d'application de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans une autre affaire qui pourrait affaiblir le pouvoir des agences fédérales. L'administration a fait appel de la décision d'une juridiction inférieure qui a déclaré inconstitutionnelles certaines procédures d'application de la SEC au motif qu'elles violaient le droit à un procès avec jury et empiétaient sur les pouvoirs du président et du Congrès. L'affaire concerne un gestionnaire de fonds spéculatifs que la SEC avait condamné à une amende et exclu du secteur pour fraude sur les valeurs mobilières. Les plaidoiries n'ont pas encore été programmées.

PÊCHEURS COMMERCIAUX

La question de savoir si le gouvernement peut exiger des pêcheurs commerciaux qu'ils contribuent au financement d'un programme de surveillance des prises de harengs au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre sera soumise à la Cour dans une autre affaire qui pourrait réduire le pouvoir des agences fédérales. Des entreprises de pêche basées dans le New Jersey ont fait appel de la décision d'une juridiction inférieure en faveur du gouvernement américain dans le cadre d'une contestation d'un programme de conservation supervisé par le National Marine Fisheries Service (Service national de la pêche maritime). Les entreprises demandent à la Cour suprême d'annuler un précédent vieux de plusieurs décennies, selon lequel les juges s'en remettent à l'interprétation des lois américaines par les agences fédérales, une doctrine appelée "déférence Chevron". Les plaidoiries n'ont pas encore été programmées.

RÈGLEMENT DE LA FAILLITE DE PURDUE PHARMA

L'administration Biden conteste la légalité du règlement de la faillite de Purdue Pharma devant les juges. Il s'agit d'un accord qui mettrait les riches propriétaires de la famille Sackler à l'abri des poursuites judiciaires concernant leur rôle dans l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis. Dans le cadre de ce règlement, les propriétaires de Purdue bénéficieraient d'une immunité en échange du versement d'une somme pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour régler les milliers de poursuites engagées par des États, des hôpitaux, des toxicomanes et d'autres personnes qui ont poursuivi l'entreprise pour avoir commercialisé de manière trompeuse son puissant médicament contre la douleur, l'OxyContin. Les plaidoiries n'ont pas encore été programmées.

MÉDIAS SOCIAUX ET REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

En ce qui concerne la liberté d'expression à l'ère des médias sociaux, la Cour examinera si le premier amendement de la Constitution interdit aux fonctionnaires de bloquer les critiques sur des plates-formes telles que Facebook et X, anciennement appelé Twitter. La question qui se pose dans les litiges de Californie et du Michigan est de savoir si l'activité d'un fonctionnaire sur les médias sociaux peut être assimilée à une action gouvernementale soumise aux limites du premier amendement sur la réglementation gouvernementale de la liberté d'expression. Les plaidoiries sont prévues pour le 31 octobre.

BIAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Un différend portant sur la question de savoir si les travailleurs peuvent intenter des poursuites pour discrimination sur la base de transferts non désirés sur le lieu de travail prétendument motivés par des préjugés - une question qui peut faire la différence entre de nombreuses affaires - sera porté devant les juges. Louis qui cherche à relancer des plaintes selon lesquelles elle a été transférée à un poste indésirable pour laisser la place à un officier masculin. Les plaidoiries n'ont pas encore été programmées.

LA MARQUE "TRUMP TOO SMALL

Le tribunal examinera si la marque d'un avocat californien pour l'expression "Trump trop petit" - une critique insolente de l'ancien président - aurait dû être accordée par l'Office américain des marques. L'office a fait appel de la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle les protections de la liberté d'expression du premier amendement de l'avocat pour sa critique des personnalités publiques l'emportaient sur les préoccupations de l'agence concernant les droits de Trump. Il a demandé la marque en 2018 pour l'utiliser sur des chemises, en citant notamment des remarques du sénateur Marco Rubio sur la taille de "certaines parties de l'anatomie (de M. Trump), comme ses mains". Les plaidoiries sont prévues pour le 1er novembre.