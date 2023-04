Le bureau du procureur de Manhattan a dévoilé mardi les accusations portées contre Donald Trump au sujet des paiements occultes effectués pour étouffer les récits de ses liaisons extraconjugales présumées, devenant ainsi le premier ancien président américain à faire l'objet de poursuites pénales.

Vous trouverez ci-dessous une explication des charges qui pèsent sur lui et de ses défenses éventuelles :

QUE REPROCHE-T-ON À TRUMP ?

Les procureurs dirigés par Alvin Bragg, procureur du district de Manhattan, ont inculpé M. Trump de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux dans le cadre d'une opération de "catch-and-kill" (attraper et tuer) visant à supprimer les articles négatifs le concernant avant l'élection de 2016.

Pendant la campagne, l'ancien avocat personnel de M. Trump, Michael Cohen, a versé 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels pour qu'elle garde le silence sur une liaison qu'elle dit avoir eue avec M. Trump.

M. Trump nie les allégations et les liaisons, mais il a admis avoir remboursé à M. Cohen le paiement qu'il a versé à Mme Daniels. Il a qualifié l'enquête de l'Enquête de "chasse aux sorcières" à motivation politique et a plaidé non coupable lors de sa première comparution devant le tribunal mardi.

L'ensemble des chefs d'accusation est passible d'une peine maximale de 136 ans de prison en vertu de la loi new-yorkaise, mais toute peine d'emprisonnement prononcée à la suite d'un verdict de culpabilité serait très certainement bien inférieure à cette durée. M. Trump ferait très certainement appel de toute condamnation.

QUELLES LOIS CELA ENFREINT-IL ?

Il est interdit par la loi de l'État de New York de faire une fausse inscription dans les registres d'une entreprise. Si la falsification de documents commerciaux est en soi un délit, c'est-à-dire qu'elle est passible d'une peine de moins d'un an, elle est considérée comme un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement si elle est commise pour dissimuler ou favoriser d'autres crimes.

Dans ce cas, Bragg a déclaré que ces autres crimes comprennent des violations présumées de la loi électorale.

M. Cohen a plaidé coupable en 2018 à des accusations fédérales de contribution illégale à une campagne électorale et de contribution excessive à une campagne électorale liée à ce stratagème. Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan n'a pas inculpé Trump, qu'il a désigné dans son document d'inculpation contre Cohen comme "Individu-1", de quelque crime que ce soit.

QUELLE POURRAIT ÊTRE LA DÉFENSE DE M. TRUMP ?

M. Trump pourrait faire valoir que M. Cohen a agi de son propre chef lorsqu'il a payé Mme Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford. Il pourrait également faire valoir que l'objectif de faire taire Daniels et McDougal était de lui épargner, ainsi qu'à sa famille, l'embarras lié à l'attention publique portée à de prétendues liaisons extraconjugales, et non d'aider sa campagne.

Alors que Cohen a témoigné en 2018 que Trump lui avait ordonné de payer Daniels, Trump a qualifié à plusieurs reprises Cohen de "menteur" et pourrait tenter de saper la crédibilité de Cohen en soulignant qu'il a admis s'être parjuré devant le Congrès.

Dans une interview accordée à Reuters en décembre 2018, Trump a déclaré que le paiement à Daniels "n'était pas une contribution de campagne" et "qu'il n'y avait pas de violation sur la base de ce que nous avons fait."

Joseph Tacopina, un avocat de Trump, a soutenu dans des interviews télévisées que Trump était victime d'extorsion de la part de Daniels. M. Trump a également déclaré, dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, que le délai de prescription - qui est généralement de cinq ans à New York - était écoulé.

COMMENT BRAGG POURRAIT-IL SURMONTER CES ARGUMENTS ?

Alors que les antécédents de mensonges de Cohen pourraient constituer un terrain fertile pour les avocats de Trump lors du contre-interrogatoire s'il venait à témoigner lors d'un éventuel procès, Cohen a déjà été condamné et a purgé une peine.

Cela pourrait réduire à néant toute tentative de la part de M. Trump d'affirmer que M. Cohen l'a faussement impliqué pour tenter d'obtenir une peine plus clémente, un argument couramment avancé par les accusés criminels à l'encontre des témoins coopératifs.

L'affirmation de M. Trump selon laquelle Mme Daniels lui a extorqué de l'argent n'est peut-être pas pertinente dans la mesure où l'accusation porte sur le fait que sa société a faussement comptabilisé les paiements en tant que frais juridiques.

Il est peu probable que le délai de prescription soit un problème, car il ne compte pas le temps utile qu'un accusé passe à vivre en dehors de l'État de New York. M. Trump a vécu à Washington, D.C., pendant qu'il était président et il vit en Floride depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2021.