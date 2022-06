Quelles sont les conséquences des grèves des camionneurs en Corée du Sud ?

Voici quelques détails de la perturbation et les réactions des responsables syndicaux et des entreprises.

Automobile

La production du plus grand complexe industriel de Hyundai Motor, à Ulsan, a chuté de moitié jeudi en raison de la pénurie de composants causée par la grève, a déclaré un responsable syndical du constructeur automobile. Hyundai a déclaré qu'il y avait des perturbations mais a refusé de fournir des détails. "Il y a quelques perturbations dans notre production en raison de la grève des camionneurs et nous espérons que la production sera normalisée dès que possible", a déclaré vendredi à Reuters un porte-parole de Hyundai Motor.

Un millier de camionneurs ont organisé une grève sur le tas devant le complexe de Hyundai à Ulsan, mais ils n'ont pas empêché les véhicules d'entrer ou de sortir, a déclaré un témoin à Reuters.

Les employés de Kia Corp dans son usine de Gwangju utilisaient des voitures nouvellement assemblées pour effectuer des livraisons, ont rapporté les médias.

Batteries

"Nous avons ajusté certaines de nos expéditions à l'avance pour les déplacer vers le port avant la grève, juste au cas où nous serions confrontés à des problèmes de logistique", a déclaré à Reuters un responsable de l'une des trois grandes entreprises sud-coréennes de batteries.

Le responsable, qui a refusé d'être identifié en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que l'entreprise n'avait pas connu de perturbations cette semaine, mais qu'elle devrait réévaluer sa gestion des expéditions si la grève se poursuivait la semaine prochaine.

LG Energy Solution, SK On, l'unité de batteries de SK Innovation, et Samsung SDI Co sont les trois plus grands fabricants de batteries pour VE en Corée du Sud.

Semi-conducteurs

Les camionneurs prévoient d'arrêter les expéditions de matières premières pour les semi-conducteurs qui sont produits à Ulsan, a déclaré à Reuters Park Jeong-tae, un responsable du syndicat des camionneurs.

Samsung Electronics Co et SK Hynix, deux des plus grands fabricants de puces mémoire au monde, ont refusé de commenter.

"Il est peu probable que nous soyons confrontés à des perturbations de la production ... à court terme, compte tenu de nos stocks de matières premières", a déclaré un responsable d'une grande entreprise de fabrication de produits technologiques, qui a refusé d'être identifié en raison de la sensibilité de la question.

La Corée du Sud représente 20% de la production mondiale des semi-conducteurs (Source : Statista

Ciment et Acier

Le sidérurgiste Posco a déclaré jeudi qu'il n'avait pas été en mesure d'expédier environ 35 000 tonnes de produits sidérurgiques par jour à partir de deux usines depuis le début de la grève, soit environ un tiers de ses expéditions quotidiennes à partir de ces usines.

Un dirigeant d'un grand cimentier a déclaré que les expéditions de son entreprise s'étaient entièrement arrêtées pour le quatrième jour vendredi et que des camionneurs se trouvaient devant la porte. En plus de l'épuisement des matières premières, le stockage de l'usine devrait également atteindre sa capacité, ce qui l'obligerait à fermer bientôt, a déclaré le cadre.

Des camionneurs ont bloqué l'entrée des sites de travail de Hanil Cement et Sungshin Cement dans la province de Chungcheong, a rapporté Newsis. Les deux entreprises prévoient d'augmenter les expéditions par train pour minimiser l'impact, a-t-il ajouté.

Raffineries et pétrochimie

Le nombre de véhicules entrant dans un complexe pétrochimique d'Ulsan a été réduit à un dixième des niveaux normaux et les camionneurs demanderaient aux conducteurs non syndiqués de ne pas entrer dans le complexe, selon le responsable du syndicat des camionneurs Park.

"Nos produits comme le PE/PP (polyéthylène et polypropylène) pourraient souffrir de problèmes logistiques si la situation s'aggrave", a déclaré une personne connaissant bien les opérations pétrochimiques de la Corée du Sud.

Un responsable de l'un des principaux raffineurs du pays a déclaré jeudi à Reuters qu'il ne voyait pas encore beaucoup d'impact sur ses expéditions et ses livraisons et que les stations-service avaient généralement des stocks pour couvrir deux semaines. "Toutefois, la situation pourrait s'aggraver si la grève se poursuit plus longtemps que prévu", a déclaré le responsable, qui a refusé d'être identifié.

La Corée du Sud possède la cinquième plus grande capacité de raffinage au monde et disposait d'une capacité de raffinage par distillation de pétrole brut de 3,3 millions de barils par jour au début de 2020.

Arrestations

La police a procédé à plus de deux douzaines d'arrestations dont des membres du syndicat des camionneurs pour avoir bloqué la brasserie Hite Jinro à Icheon, au sud-est de Séoul, a rapporté Yonhap news.

Ports et conteneurs

Le port de Busan, le septième plus grand port à conteneurs du monde, a déclaré que son trafic de conteneurs avait été réduit à un tiers du niveau habituel en raison de la grève. Les sites de stockage de conteneurs se remplissent et les autorités discutent de mesures pour en sécuriser davantage, a déclaré un responsable gouvernemental.

Le mouvement des conteneurs au port d'Ulsan, qui représente environ 10 % du trafic portuaire de la Corée du Sud, est suspendu depuis le 7 juin, a déclaré un responsable gouvernemental.