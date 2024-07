Une panne technologique mondiale, apparemment liée à des problèmes rencontrés par l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike et Microsoft, a affecté vendredi les opérations dans des secteurs tels que les aéroports, les compagnies aériennes, les médias et les banques.

Vous trouverez ci-dessous une liste des perturbations signalées :

COMPAGNIES AÉRIENNES, AÉROPORTS

Les aéroports et les compagnies aériennes du monde entier ont annoncé des retards et des annulations ou sont passés à l'enregistrement manuel, certains vols ayant été interrompus.

- L'aéroport de Berlin a temporairement interrompu tous les vols, a déclaré un porte-parole à Reuters. Eurowings, la compagnie aérienne de Lufthansa, a déclaré qu'elle interrompait les vols intérieurs allemands ainsi que les vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne jusqu'à 15 heures (13 heures GMT).

- L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena a signalé un incident informatique, tandis que l'aéroport de Lisbonne, le plus grand du Portugal, a également connu des perturbations. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam et, semble-t-il, l'aéroport de Bruxelles ont également été touchés.

- La première compagnie aérienne néerlandaise, KLM, a déclaré qu'elle ne pouvait pas assurer de vols vendredi et qu'elle avait suspendu la plupart de ses activités. Air France, la société mère de KLM, a déclaré que ses activités étaient perturbées.

- Turkish Airlines connaît des problèmes de billetterie, d'enregistrement et de réservation, a indiqué la compagnie dans un message sur X. L'aéroport de Budapest a indiqué que plusieurs systèmes d'enregistrement des compagnies aériennes étaient hors service.

- Les principales compagnies aériennes américaines, dont American Airlines, Delta Airlines et United Airlines, ont interrompu leurs vols vendredi matin, invoquant des problèmes de communication. American Airlines a déclaré plus tard qu'elle avait repris ses activités. Frontier et Spirit ont également annulé les directives d'immobilisation des avions.

- Un porte-parole de SAS a déclaré que la compagnie scandinave s'attendait à des retards. La compagnie nationale australienne Qantas et l'aéroport de Sydney ont indiqué que les avions étaient retardés mais qu'ils continuaient à voler.

- La société suisse de contrôle du trafic aérien Skyguide a déclaré qu'elle avait temporairement réduit de 30 % la capacité du trafic aérien suisse.

- Les compagnies aériennes indiennes, dont SpiceJet, Indigo, Akasa Air, Vistara, Air India et Air India Express, étaient également confrontées à des problèmes vendredi.

FINANCES

- La plus grande banque australienne, Commonwealth Bank, a déclaré que les problèmes antérieurs affectant les transferts instantanés PayID avaient été résolus. Les services tels que Netbank, l'application CommBank, CommBiz, les paiements marchands et les guichets automatiques sont disponibles.

- Six sources industrielles ont déclaré à Reuters que plusieurs grands bureaux de négociation de pétrole et de gaz à Londres et à Singapour avaient du mal à exécuter les transactions.

- Macquarie Capital n'a pas été en mesure de fournir des liquidités pour les bons de souscription non expirés sur le HKEX.

- La société sud-africaine Capitec a déclaré que les paiements par carte, les guichets automatiques et les services d'application étaient entièrement rétablis après d'importantes perturbations à l'échelle nationale.

- La plateforme de données et d'informations Workspace du groupe LSEG a subi une panne qui a affecté l'accès des utilisateurs dans le monde entier, provoquant des perturbations sur les marchés financiers. Le groupe a indiqué dans une note aux clients que les problèmes techniques sur les taux de change au comptant et à terme ont été résolus et que les services ont été rétablis.

- Certaines maisons de courtage en Inde sont confrontées à des difficultés techniques, ont déclaré à Reuters des traders de ces maisons de courtage.

- L'assureur allemand Allianz a déclaré qu'il connaissait une panne majeure qui affectait la capacité des employés à se connecter à leurs ordinateurs.

- Certaines banques allemandes sont confrontées à des perturbations, a déclaré vendredi un porte-parole de l'association du secteur financier Deutsche Kreditwirtschaft, sans donner plus de détails.

- Barclays a indiqué que sa plateforme d'investissement numérique Smart Investor était touchée.

- Le prêteur brésilien Bradesco a déclaré que ses plateformes numériques étaient indisponibles vendredi.

MEDIA

- La chaîne britannique Sky News a repris ses émissions après une panne de plusieurs heures, mais avec une capacité minimale et sans la plupart de ses services habituels.

- Le radiodiffuseur public australien ABC a indiqué qu'il connaissait une "panne de réseau majeure", sans en donner la raison.

- La programmation régulière de Sky News Australia a été perturbée.

SERVICES D'URGENCE, SOINS DE SANTÉ

- Le National Health Service (NHS) d'Angleterre a indiqué que les réservations de rendez-vous médicaux et les dossiers des patients étaient perturbés, mais que les services d'urgence n'avaient pas été affectés.

- Plusieurs hôpitaux aux Pays-Bas ont dû réduire leurs activités, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.

- La police de l'État de Victoria, en Australie, a déclaré que certains systèmes internes avaient été touchés, mais que les services d'urgence fonctionnaient normalement.

- Le service des pompiers de Copenhague a déclaré sur X qu'il rencontrait des problèmes pour recevoir les alarmes incendie transmises automatiquement et a demandé à la population d'appeler le 112 en cas d'incendie.

- Deux hôpitaux des villes de Luebeck et de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, ont annulé des opérations non urgentes prévues pour vendredi.

AUTRES

- Un porte-parole du ministère de l'intérieur a déclaré que des infrastructures critiques avaient été touchées en Allemagne.

- Les systèmes informatiques du Parlement néo-zélandais ont été touchés, selon Rafael Gonzalez-Montero, chef du service parlementaire.

- Le groupe australien Telstra a été confronté à des perturbations de certains de ses systèmes, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'entreprise de télécommunications.

- Le terminal de conteneurs Baltic Hub, situé dans la ville polonaise de Gdansk, a déclaré qu'il avait été touché par la panne mondiale des systèmes Microsoft et qu'il s'efforçait de résoudre le problème.

- Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris a déclaré que la cyber-panne ralentissait ses opérations, mais que l'impact était limité et que les ventes de billets n'étaient pas affectées.

- Le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré que ses systèmes électroniques fonctionnaient à nouveau normalement.

- Maruti Suzuki, le plus grand constructeur automobile indien, a déclaré avoir brièvement interrompu ses opérations de production et d'expédition. Il a repris ses activités et ne s'attend pas à ce que l'incident ait un impact matériel. (Reportages des bureaux Reuters ; Compilation par Anna Pruchnicka, Andrey Sychev ; Rédaction par Emelia Sithole-Matarise, Kirsten Donovan)