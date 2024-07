Une panne technologique mondiale, apparemment liée à des problèmes rencontrés par la société de cybersécurité CrowdStrike et par Microsoft, a affecté vendredi les activités des aéroports, des compagnies aériennes, des banques et des médias.

Voici une liste des perturbations signalées dans les différents secteurs :

AÉROPORTS, COMPAGNIES AÉRIENNES

Les aéroports et les compagnies aériennes du monde entier ont annoncé des retards et des annulations ou ont procédé à des enregistrements manuels, certains vols ayant été interrompus.

- L'aéroport de Berlin a temporairement interrompu tous les vols, a déclaré un porte-parole à Reuters. Eurowings, la compagnie aérienne de Lufthansa, a déclaré qu'elle interrompait les vols intérieurs allemands ainsi que les vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne jusqu'à 15 heures (13 heures GMT).

- L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena a signalé un incident informatique, tandis que l'aéroport de Lisbonne, le plus grand du Portugal, a également connu des perturbations. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam et l'aéroport de Bruxelles ont également été touchés.

- La première compagnie aérienne néerlandaise, KLM, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'assurer des vols vendredi et qu'elle avait suspendu la plupart de ses activités. Air France, la société mère de KLM, a également indiqué que ses activités étaient perturbées.

- Turkish Airlines a indiqué dans un message sur X qu'elle rencontrait des problèmes de billetterie, d'enregistrement et de réservation. L'aéroport de Budapest a indiqué que plusieurs systèmes d'enregistrement des compagnies aériennes étaient hors service.

- Les principaux transporteurs américains, dont American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines, ont interrompu leurs vols vendredi matin, invoquant des problèmes de communication. American Airlines a déclaré par la suite qu'elle avait repris ses activités. Frontier et Spirit ont également annulé les directives d'immobilisation des avions.

- Ryanair a déclaré avoir annulé un petit nombre de vols.

- Un porte-parole de SAS a déclaré que la compagnie scandinave s'attendait à des retards.

- Qantas, la compagnie nationale australienne, et l'aéroport de Sydney ont indiqué que les avions étaient retardés mais qu'ils continuaient à voler.

- La société suisse de contrôle du trafic aérien Skyguide a déclaré qu'elle avait temporairement réduit de 30 % la capacité du trafic aérien suisse.

- Environ 90 % des vols à l'aéroport de Londres Gatwick et à l'aéroport de Londres Stansted ont été retardés ou annulés.

- Les transporteurs indiens, notamment SpiceJet, Indigo, Akasa Air, Vistara, Air India et Air India Express, ont également connu des problèmes vendredi.

- La compagnie philippine Cebu Air a déclaré qu'elle était confrontée à des problèmes techniques et à des temps d'arrêt du système en raison de la panne de Microsoft.

FINANCES

- La plus grande banque australienne, Commonwealth Bank, a déclaré que les problèmes antérieurs affectant les transferts instantanés PayID avaient été résolus. Les services tels que Netbank, l'application CommBank, CommBiz, les paiements marchands et les guichets automatiques sont disponibles.

- Six sources industrielles ont déclaré à Reuters que plusieurs grands bureaux de négociation de pétrole et de gaz à Londres et à Singapour avaient du mal à exécuter les transactions. La Bourse de Singapour a déclaré que certains services, y compris son service web d'alimentation en prix, ont été momentanément affectés.

- Macquarie Capital n'a pas été en mesure de fournir des liquidités pour les bons de souscription non échus sur le HKEX.

- Les services des prêteurs sud-africains Capitec Bank et Absa ont été entièrement rétablis après avoir connu des perturbations.

- La plateforme de données et d'informations Workspace du London Stock Exchange Group a subi une panne qui a affecté l'accès des utilisateurs dans le monde entier, provoquant des perturbations sur les marchés financiers. Le groupe a indiqué dans une note à ses clients que les problèmes techniques concernant les taux de change au comptant et à terme avaient été résolus et que les services avaient été rétablis.

- Certaines maisons de courtage en Inde ont été confrontées à des difficultés techniques, ont déclaré à Reuters des traders de ces maisons de courtage.

- L'assureur allemand Allianz a déclaré qu'il connaissait une panne majeure qui affectait la capacité des employés à se connecter à leurs ordinateurs.

- Certaines banques allemandes étaient confrontées à des perturbations, a déclaré vendredi un porte-parole de l'association du secteur financier Deutsche Kreditwirtschaft, sans fournir de détails.

- Barclays a déclaré que sa plateforme d'investissement numérique Smart Investor avait été touchée.

- Le prêteur brésilien Bradesco a déclaré que ses plateformes numériques étaient indisponibles vendredi.

MEDIA

- La chaîne britannique Sky News a repris ses émissions après une panne de plusieurs heures, mais elle fonctionnait avec une capacité minimale et sans la plupart de ses services habituels.

- Le radiodiffuseur public australien ABC a indiqué qu'il connaissait une "panne de réseau majeure", sans en donner la raison.

- La programmation régulière de Sky News Australia a été perturbée.

SERVICES D'URGENCE, SOINS DE SANTÉ

- Le Service national de santé anglais a indiqué que les réservations de rendez-vous médicaux et les dossiers des patients étaient perturbés, mais que les services d'urgence n'avaient pas été affectés.

- Plusieurs hôpitaux aux Pays-Bas ont dû réduire leurs activités, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.

- La police de l'État de Victoria, en Australie, a déclaré que certains systèmes internes avaient été touchés, mais que les services d'urgence fonctionnaient normalement.

- Le service des pompiers de Copenhague a déclaré sur X qu'il rencontrait des problèmes pour recevoir les alarmes incendie transmises automatiquement et a demandé à la population d'appeler le 112 en cas d'incendie.

- Deux hôpitaux des villes de Luebeck et de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, ont annulé des opérations non urgentes prévues pour vendredi.

- La chaîne d'hôpitaux à but non lucratif Mass General Brigham a déclaré que la panne affectait un grand nombre de ses systèmes. En raison de la gravité du problème, elle a annulé toutes les interventions chirurgicales, procédures et visites médicales non urgentes prévues pour la journée.

- Quest Diagnostics a déclaré que ses services aux patients et ses équipes de contact avec la clientèle fonctionnaient avec une capacité réduite et que les patients pourraient connaître des temps d'attente et de service plus longs.

- Le fournisseur de services de laboratoire Labcorp a déclaré que la panne affectait certains de ses systèmes commerciaux, les opérations de son centre d'appels et la fourniture de résultats, y compris les portails destinés aux médecins et aux patients.

- L'opérateur hospitalier Providence a déclaré avoir rétabli une fonctionnalité clé permettant aux infirmières, aux médecins et au personnel soignant d'accéder aux dossiers des patients et d'effectuer de la documentation clinique, mais d'autres applications cliniques et postes de travail étaient toujours touchés.

EXPÉDITION, LOGISTIQUE

- Maersk a déclaré que la panne avait affecté certains des terminaux qu'il exploite, mais que tous avaient été remis en service au bout de quelques heures.

- FedEx a déclaré avoir subi d'importantes perturbations dans l'ensemble de ses réseaux et a mis en garde contre des retards potentiels pour les livraisons de colis dont l'engagement de livraison est fixé au 19 juillet. Son concurrent UPS a également mis en garde contre d'éventuels retards de livraison.

- L'opérateur ferroviaire Union Pacific a déclaré que la panne du logiciel CrowdStrike avait eu "des niveaux d'impact variables" sur son réseau, mais que les protocoles de sauvegarde l'avaient aidé à communiquer avec ses équipes et ses répartiteurs.

AUTRES

- Un porte-parole du ministère de l'intérieur a déclaré que des infrastructures critiques avaient été touchées en Allemagne.

- Les systèmes informatiques du Parlement néo-zélandais ont été touchés, selon Rafael Gonzalez-Montero, chef du service parlementaire.

- Le groupe australien Telstra a été confronté à des perturbations de certains de ses systèmes, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'entreprise de télécommunications.

- Le terminal de conteneurs Baltic Hub, situé dans la ville polonaise de Gdansk, a déclaré qu'il avait été touché par la panne mondiale des systèmes Microsoft et qu'il s'efforçait de résoudre le problème.

- Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris a déclaré que la cyber-panne ralentissait ses opérations, mais que l'impact était limité et que les ventes de billets n'étaient pas affectées.

- Le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré que ses systèmes électroniques fonctionnaient à nouveau normalement.

- Maruti Suzuki, le plus grand constructeur automobile indien, a déclaré avoir brièvement interrompu ses opérations de production et d'expédition. Il a repris ses activités et ne s'attend pas à ce que l'incident ait un impact matériel.

- Port Houston a déclaré que deux de ses terminaux ont connu des pannes de système dans le cadre de la panne technologique mondiale. Tous les systèmes ont ensuite été remis en service.

- Le géant américain des télécommunications Verizon a d'abord déclaré que des "problèmes informatiques mondiaux" pourraient avoir une incidence sur certains de ses services et que les activités de ses magasins pourraient être limitées, mais que son réseau n'avait pas été touché.

- Le club de football Manchester United a déclaré sur X qu'il avait dû reporter la mise en vente de billets prévue.

