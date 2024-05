La banque centrale américaine a choisi le 1er mai pour sa troisième décision de politique monétaire de l'année. Cette date n'a aucune charge émotionnelle particulière aux Etats-Unis puisque la fête du travail américaine a lieu début septembre. En revanche, de nombreuses places boursières européennes étaient closes hier, notamment Paris, Francfort ou Zurich. Nous allons reparler un peu après de politique monétaire américaine. Mais commençons par un petit bilan boursier du mois d'avril et du début de l'année 2024.

Historiquement, avril est le second meilleur mois boursier de l'année, derrière décembre (près de 60% de hausses sur un siècle aux Etats-Unis). Mais avril 2024 va affaiblir cette statistique : le S&P500 a perdu plus de 4%. Le CAC40 environ 2,7% et le STOXX Europe 600 quelque 1,5%. Même l'invincible Nikkei 225 s'est retrouvé en baisse de 3%. Dans ce marasme, le FTSE britannique a trouvé les ressources pour gagner 2,4%. Les autres indices ont été emportés par le décalage des espoirs de baisse de taux aux Etats-Unis, à cause d'une petite reprise inflationniste qui a mis par terre le scénario dominant sur le marché. Heureusement, les géant de la technologie ont joué le rôle de matelas amortisseurs qu'ils assument depuis plusieurs années en entretenant la libido du marché grâce à leurs résultats impeccables.

Cette baisse boursière assez généralisée en avril intervient après une grosse série de gains. A Paris par exemple, le CAC40 sortait de cinq mois consécutifs de hausse. A Wall Street, même topo pour le S&P500. Et la saison des résultats du 1er trimestre se passe plutôt bien, dans le sens où les chiffres sont globalement en phase avec les attentes des analystes. En toile de fond, l'économie américaine tient bon et l'Europe pourrait retrouver des couleurs si la BCE réduit ses taux, comme le prévoient les investisseurs, en juin.

Avril porte donc les stigmates de la résurgence de l'inflation américaine, qui a bouleversé les paris sur l'évolution des taux directeurs. Le marché ne sait plus si la Fed va réduire ses taux trois, deux, une ou zéro fois cette année. Il s'est même pris à redouter une hausse de taux. Les (vieux) investisseurs gardent en effet en mémoire les histoires qu'on leur a racontées sur les erreurs de timing de la banque centrale américaine dans les années 70 et leurs effets terribles sur l'économie. Jerome Powell avait hier soir l'occasion de restructurer un récit qui manquait de corps depuis quelques semaines. Il ne s'en est pas trop mal sorti, en écartant plus ou moins la plus grosse crainte du marché et en rassurant plus ou moins sur les intentions de la banque centrale. Une fois de plus, ce sont ces "plus ou moins" que les investisseurs essaient d'interpréter à leur sauce.

La Fed a donc laissé ses taux inchangés, comme prévu, hier. J'utilise une phrase que j'ai lue ce matin dans le commentaire de la banque américaine First Trust, et qui dit "sans exclure définitivement une hausse, M. Powell a clairement indiqué que la Fed estimait que la politique monétaire actuelle était déjà suffisamment stricte pour faire baisser l'inflation et qu'elle prévoyait que la prochaine mesure serait une réduction". Plutôt rassurant par rapport à la crainte ultime du marché. Pour autant, le banquier central a martelé que l'inflation reste trop élevée et que le marché du travail reste trop tendu. Petite incongruité dans les annonces de la veille, la Fed a annoncé un ralentissement du rythme de son resserrement quantitatif. Le cocktail de cette mesure perçue comme une forme d'assouplissement et du ton de Powell un peu moins sévère que prévu a permis aux indices américains de rebondir hier en séance. Mais cette belle confiance n'a pas tenu et le 1er mai s'est soldé par une fin de parcours curieuse à Wall Street : +0,2% pour le Dow Jones, mais -0,3% pour le S&P500 et -0,7% pour le Nasdaq 100.

Sur ce terrain mouvant, la séance du jour verra le retour des marchés européens et la poursuite des publications d'entreprises. Notamment la plus grosse société cotée européenne, Novo Nordisk, dès ce matin. Puis la star Apple, ce soir après la clôture de Wall Street. Les statistiques seront aussi de la partie avec les indicateurs PMI manufacturiers définitifs des grandes économies et quelques données sur le marché du travail aux Etats-Unis, en attendant la publication de la statistique officielle de l'emploi américain en avril, prévue vendredi. Il faut aussi noter des mouvements assez brutaux sur le pétrole et le bitcoin. L'or noir s'est stabilisé après avoir perdu pas mal de terrain sur les deux derniers jours. Le mouvement baissier a été accentué par la forte augmentation des stocks de brut américains, que certains ont traduite par un ralentissement de la demande. Quant à la cryptomonnaie, elle a décroché après, semble-t-il, un mini-fiasco lors du lancement de plusieurs ETF bitcoin en Asie. Six fonds ont été lancés cette semaine à Hong Kong, mais le premier bilan de collecte est fort maigre, ce qui a fait douter de l'appétit des investisseurs.

En Asie Pacifique, le yen a lourdement chuté ce matin, signe, selon les cambistes, que les autorités japonaises ont sorti la Grosse Bertha en coulisses pour enrayer la chute de la monnaie face au dollar. Le Nikkei est circonspect avec une clôture quasiment à zéro. Ailleurs, ça part dans tous les sens avec un Hang Seng qui prend 2% à Hong Kong, mais des baisses à Taiwan et à Séoul. L'Inde et l'Australie gagnent 0,4%. Les marchés de Chine continentale sont déjà en weekend. Les indicateurs avancés européens ont un biais positif : les futures de Wall Street rebondissent après la curieuse séance de la veille.

Le CAC40 démarre la séance en baisse de 0,28% à 7953 points. Le SMI et le Bel20 grapillent 0,05%.

Les temps forts économiques du jour

C'est une journée dédiée aux indicateurs PMI manufacturiers des grandes économies. Aux Etats-Unis les chiffres des licenciements de Challenger (13h30), les nouvelles demandes d'allocations-chômage, la productivité hors agriculture, la balance commerciale et le coût unitaire de la main-d'œuvre (14h30) précèderont les commandes de biens durables (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,075 USD. L'once d'or recule à 2320 USD. Le pétrole reste sous pression, avec un Brent de Mer du Nord à 83,92 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,28 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans descend à 4,62%. Le bitcoin se négocie 57 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 9 à 9,30 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 15 à 12,50 EUR.

Axa : Autonomous Research dégrade sa recommandation de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 36 EUR.

Bouygues Sa : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 39,90 à 39,50 EUR.

Chargeurs : AlphaValue Corporate Services passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 14,40 EUR à 14,70 EUR.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 56,10 à 56,90 EUR.

Fnac Darty : Barclays dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 33 EUR.

Generali : Autonomous Research améliore son conseil de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 EUR à 26 EUR.

Getlink Se : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 17 EUR à 20 EUR.

Ipsen : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 130 EUR.

Lonza Group Ag : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 515 à 615 CHF.

Lufthansa : Bernstein améliore sa recommandation de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 7 EUR.

Nexans : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 à 112 EUR.

Pernod Ricard : HSBC dégrade de réduire à conserver avec un objectif de cours réduit de 138 EUR à 137 EUR.

Saint-Gobain : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 89 à 94 EUR.

Seadrill Limited : Carnegie Group dégrade sa recommandation d'achat à conserver avec un objectif de cours de 600 NOK.

Siltronic Ag : AlphaValue/Baader Europe dégrade son conseil d'achat à alléger avec un objectif de cours réduit de 103 EUR à 79,80 EUR.

Snam : HSBC améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 5,20 EUR à 5,10 EUR.

Stellantis : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR. Mediobanca dégrade de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 26,60 EUR à 24 EUR. Nomura maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 27 à 24 EUR.

Teleperformance : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 142 à 138 EUR.

Thales : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 150 à 167 EUR.

TotalEnergies Se : Landesbank Baden-Wuerttemberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 EUR.

Vidrala : Intermoney Valores passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 94 EUR à 121 EUR.

Wavestone : Stifel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 67 EUR à 68 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

ArcelorMittal le bénéfice du premier trimestre dépasse les attentes.

Imerys publie des résultats en forte baisse mais voit la reprise.

Neoen affiche un chiffre d'affaires en baisse de 8% au T1.

Technip Energies enregistre une hausse des prises de commandes au T1.

Teleperformance confirme ses objectifs 2024 après le T1.

Worldline amélioré légèrement son chiffre d'affaires au T1 et confirme ses objectifs.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

AIG gagne 2% hors séance après ses trimestriels.

AP Moller Maersk affiche des bénéfices supérieurs aux attentes pour le premier trimestre et relève le bas de sa fourchette d'objectifs pour l'année fiscale.

Danube annonce des ventes du premier trimestre conformes aux prévisions.

DoorDash plonge de 15% hors séance après ses trimestriels.

eBay perd 3% hors séance après ses trimestriels.

Etsy plonge de 12% hors séance après ses trimestriels.

Hugo Boss dépasse les attentes en matière de bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre.

ING annonce un bénéfice en recul au 1er trimestre et un nouveau rachat d'actions.

Novo Nordisk relève ses perspectives, le bénéfice du premier trimestre dépasse les prévisions.

Pandora dépasse les attentes au premier trimestre et revoit ses prévisions à la hausse.

Qualcomm perd 4% hors séance après ses trimestriels.

Shell dépasse les attentes avec un bénéfice de 7,7 milliards de dollars au premier trimestre.

Siltronic publie un T1 en baisse de 15% en raison de stocks élevés chez les clients.

Standard Chartered publie un bénéfice du T1 en hausse de 5,5% et dépasse les estimations.

Vestas enregistre une perte inattendue au premier trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Des Amériques

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.