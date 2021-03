Bourse de Paris : Quelques bonnes corrections en cours

Nouvelle séance de flottement hier sur des marchés qui consolident leurs gains de début d'année. La plupart des indices mondiaux ont en effet démarré 2021 sur les chapeaux de roues, à l'exception de quelques-unes des stars de l'année 2020. Le Nasdaq 100, qui paie la petite overdose de valeurs technologiques des investisseurs, ou l'indice danois OMX 20 Copenhague, parfaitement calibré pour la performance 2020 grâce à la surreprésentation de la santé et des énergies renouvelables. L'indice MSCI ACWI, qui couvre 50 pays, a gagné 3,5% depuis le 1er janvier. Le Stoxx Europe 600 européen en est à 6% de gains et le S&P500 américain à 4%. On reste bien au-delà d'un Livret A.

Si les performances lissées sont solides, ça bouillonne sérieusement en-dessous. Les recettes de 2020 ne fonctionnent plus à tous les coups et celles qui sont apparues depuis quelques semaines ne s'imposent pas totalement. On voit par exemple l'Automobile, un pari "value" a priori pas idiot par les temps qui courent, s'enflammer puis retomber d'une semaine à l'autre. Sauf quand le marché se prend de passion pour une action, à l'image de Volkswagen actuellement. Le constructeur allemand est devenu en quelques jours le champion de l'automobile verte et le symbole de la résistance du vieux monde industriel à Tesla. Le même Volkswagen qui avait grugé tout le monde avec ses fausses mesures d'émissions de CO2 et de particules et ses logiciels de fraude à la pollution. Sic transit gloria mundi.

Hissons-nous au niveau macroéconomique, pour retrouver le chef de la banque centrale américaine, qui a prononcé hier la seconde des trois allocutions prévues cette semaine. Jerome Powell n'a pas dévié de sa ligne récente : l'inflation va accélérer cette année mais ne sera pas galopante ni persistante, la Fed disposant des outils nécessaires pour en assurer le contrôle. On sent bien qu'il aimerait convaincre ses compatriotes qu'une hausse de prix n'est pas une fatalité, mais l'information a du mal à passer. De son côté, Janet Yellen, la nouvelle secrétaire américaine au trésor et prédécesseure de Powell à la Fed, a confirmé que l'argent du plan d'investissement en infrastructures prévu par l'administration Biden ne tombera pas du ciel. Il proviendra en partie d'un accroissement de l'impôt sur les sociétés, qui devrait remonter de 21 à 28%, et d'une taxation des très riches contribuables. Rebelote aujourd'hui à 15h00 pour Jerome Powell avant la commission bancaire du sénat des Etats-Unis, toujours flanqué de Janet Yellen. Ces deux-là ne devaient pas déclarer autre chose que ce qui a déjà été dit (et redit).

Le violent mouvement baissier de court terme sur le pétrole fait jaser cette semaine, alors que l'or noir repique du nez après avoir titillé des niveaux touchés en début d'année 2020 et par deux fois en 2019. Il est de bon ton de citer les reconfinements européens comme justification à ce mouvement, mais d'autres forces sont à l'œuvre, en particulier l'approche d'une réunion de l'OPEP+ la semaine prochaine et le fait que le pari haussier sur le pétrole était devenu un peu trop embouteillé. En fin d'année dernière, les investisseurs avaient d'ailleurs cité la hausse du pétrole comme leur 3e pari le plus vraisemblable pour 2021 (derrière la hausse des marchés émergents et du S&P500).

En parallèle, le dollar américain est toujours aussi vigoureux en dépit des dispendieuses annonces de Washington, car il apparaît clairement qu'en dépit des prophéties qui ont pullulé l'année dernière, ce sont bien les Etats-Unis qui vont encore jouer le rôle de locomotive de l'économie mondiale, et pas l'Europe. Aujourd'hui, ce sont les indicateurs PMI qui seront scrutés de près, car ils fournissent de bonnes indications sur l'activité à court terme en mesurant la dynamique des entreprises via les comportements de leurs directeurs d'achats. Ils seront publiés tout au long de la journée pour les grandes économies de la planète.

Les indicateurs avancés sont encore baissiers ce matin en Europe. La glissade de l'Asie se poursuit avec un Nikkei 225 qui a cédé 2% à la clôture et un Hang Seng dont les pertes cumulées atteignent désormais 10% par rapport à ses meilleurs niveaux de l'année.

Les temps forts économiques du jour

Les PMI flash de mars seront publiés pour les principales économies. Aux Etats-Unis, ils se doubleront des commandes de biens durables (13h30) et des stocks pétroliers (15h30).

L'euro recule à 1,18488 USD. L'once d'or se négocie 1731 USD. Le pétrole se reprend après une sévère purge, à 60,82 USD le baril de Brent et à 57,77 USD le baril WTI. Le rendement du T-Bond 10 ans a reculé à 1,6%. Le Bitcoin se stabilise à 54 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Baader Helvea entre Rieter et Symrise et sort PSP Swiss Property et BKW de sa liste de valeurs préférées.

Amplifon : Jefferies reste à conserver avec un objectif réduit de 37 à 35 EUR.

Antofagasta : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 1300 GBp.

AXA : RBC relève son objectif de cours de 24 à 27 EUR.

BHP Group : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 2110 GBp.

Brenntag : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 67 à 77 EUR.

Deutsche Lufthansa : Commerzbank passe de conserver à alléger en visant 8,50 EUR.

Engie : HSBC passe acheter à conserver en visant 13,60 EUR.

Ferrovial : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 24 EUR.

Helios Towers : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 GBp.

Orsted : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance en visant 1250 NOK.

Outokumpu : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 5,90 EUR.

Salzgitter : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 21,50 EUR.

Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 124 à 166 EUR.

Sonova : Jefferies reste à l'achat avec un objectif relevé de 270 à 285 CHF.

SSAB : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 48 SEK.

TeamViewer : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR.

Unite : Berenberg passe de conserver a acheté en visant 1250 GBp.

WH Smith : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 1792,80 GBp.

Les rumeurs de rachat de Discord par Microsoft pour environ 10 Mds$ tournent toujours.

AstraZeneca va revoir les données cliniques de son vaccin Covid-19 après les critiques d'une autorité indépendante aux Etats-Unis.

Toyota et Isuzu vont prendre des participations croisées.

Pony Ma, le fondateur de Tencent, aurait discuté ce mois-ci avec les autorités chinoises antitrust.

Intel veut accélérer la production de puces avec deux nouvelles usines, ce qui fait bondir le titre hors séance, en dépit d'ambitions de chiffre d'affaires plus modestes que prévu cette année.

GameStop perd 15% à Wall Street hors séance après ses résultats.

L'autorité espagnole de la concurrence a approuvé sous conditions l'acquisition de Bankia par CaixaBank.

RTL met en vente sa filiale belge, selon L'Echo.

Walt Disney décale encore la sortie de ses films.

com nomme Adam Selipsky à la tête d'AWS.

Westpac songe à scinder sa filiale néozélandaise.

Moody's réduit la notation crédit d'Exxon Mobil à "Aa2".

Nintendo va utiliser des puces NVIDIA plus rapides pour sa nouvelle Switch 2021.

Dufry émet 500 MCHF d'obligations 2026 pour refinancer une ligne 2023 et améliorer ses réserves.

Des rumeurs concordantes laissent penser que Robinhood aurait déposé son prospectus en vue d'une introduction en bourse.

