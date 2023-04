Quelques heures avant la visite à Hanoï du secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis ont condamné jeudi l'emprisonnement d'un éminent militant politique au Vietnam et ont déclaré que les relations entre les deux pays ne pourraient atteindre leur plein potentiel que si le pays améliorait son bilan en matière de droits de l'homme.

Mercredi, un tribunal de Hanoi a condamné Nguyen Lan Thang à six ans de prison pour avoir mené des activités antiétatiques, a déclaré son avocat, une affaire qui a soulevé des inquiétudes internationales sur le traitement des dissidents par le Viêt Nam, pays sous domination communiste.

M. Thang a participé à des manifestations en faveur de l'environnement et contre la Chine, a exprimé son soutien à des militants emprisonnés et a tenu un blog sur des questions sociopolitiques, d'après ses comptes sur les réseaux sociaux.

"Nous exhortons le gouvernement vietnamien à libérer immédiatement et à baisser toutes les charges contre Nguyen Lan Thang et les autres personnes qui restent en détention pour avoir exercé pacifiquement et promu les droits de l'homme", a déclaré un porte-parole du département d'État.

"À l'approche de la visite de la secrétaire d'État à Hanoï, notre message est clair : le Viêt Nam est un partenaire important dans la région indo-pacifique, et ce partenariat ne peut atteindre son plein potentiel que si le gouvernement vietnamien prend des mesures concertées pour respecter ses obligations et ses engagements en vertu du droit international et pour améliorer son bilan en matière de droits de l'homme", a ajouté le porte-parole.

Les autorités vietnamiennes ont condamné au moins 163 personnes depuis 2018 pour avoir exercé leurs droits à la liberté d'expression ou d'association en vertu de "lois vagues ou trop larges qui criminalisent le fait de protester ou de critiquer le gouvernement", selon Human Rights Watch.

Dans un communiqué publié jeudi, Human Rights Watch a appelé Blinken, qui doit se rendre à Hanoï vendredi, à "exhorter publiquement et en privé les dirigeants vietnamiens à mettre fin à leurs abus systémiques de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique."

M. Blinken effectue son premier voyage au Viêt Nam en tant que secrétaire d'État, espérant des progrès dans l'amélioration des relations avec un partenaire commercial clé qui partage les inquiétudes des États-Unis quant à la puissance croissante de la Chine.