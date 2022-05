Quelques minutes avant l'attaque d'une école, le tireur texan a envoyé un avertissement en ligne

Le tireur, Salvador Ramos, 18 ans, a également envoyé un message mardi disant qu'il allait tirer sur sa grand-mère et un autre confirmant qu'il l'avait fait, a déclaré Abbott lors d'une conférence de presse. La grand-mère de Ramos, que le suspect a abattue d'une balle au visage peu avant d'attaquer l'école, a survécu et a appelé la police.

Ramos n'a donné aucun avertissement à part les posts en ligne. Après avoir tiré sur sa grand-mère, il s'est enfui de la maison qu'ils partageaient et a écrasé sa voiture près de l'école primaire Robb à Uvalde, au Texas, à environ 80 miles (130 km) à l'ouest de San Antonio.

Un agent de la police scolaire s'est approché de lui à l'extérieur du bâtiment, selon les autorités, mais aucun échange de coups de feu n'a eu lieu. Les autorités ont proposé peu de détails supplémentaires sur cette rencontre, qui sera probablement au centre des enquêtes, sauf que le suspect a laissé tomber un sac rempli de munitions sur le sol et a couru vers l'école lorsqu'il a vu l'officier.

Ramos est ensuite entré dans l'école par une porte arrière en portant un fusil de type AR-15 et a parcouru deux couloirs jusqu'à une salle de classe de quatrième année où il a tiré sur toutes les personnes qui ont été tuées. Les autorités ont déclaré qu'il avait acheté légalement deux fusils et 375 cartouches quelques jours avant la fusillade.

Pendant ce temps, la police a encerclé le bâtiment, brisant les fenêtres pour aider les enfants et le personnel à s'échapper. Des agents de la patrouille frontalière américaine sont également intervenus et sont entrés dans le bâtiment pour affronter le tireur. Un agent a été blessé "dans les tirs croisés", a déclaré le ministère de la Sécurité intérieure sur Twitter.

Finalement, Ramos, un décrocheur du lycée sans casier judiciaire connu ni antécédents de maladie mentale, a été abattu par les forces de l'ordre.

M. Abbott a déclaré que 17 personnes avaient subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, y compris "plusieurs enfants" qui ont survécu à la fusillade dans leur classe, selon Chris Olivarez, un porte-parole du département de la sécurité publique du Texas.

Les messages ont été publiés sur Facebook, selon le gouverneur, mais les porte-parole de la société mère de Facebook, Meta Platforms, ont déclaré qu'il s'agissait de messages privés de personne à personne découverts après la fusillade. La société a refusé de dire qui a reçu les messages ou laquelle des plateformes de Meta, comme Messenger ou Instagram, a été utilisée pour les envoyer.

DÉBAT SUR LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU

Les enquêteurs n'ont pas identifié publiquement le motif de ce qui se classe désormais comme la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis près d'une décennie. Dix jours plus tôt, un suprémaciste blanc avoué a abattu 13 personnes dans un supermarché situé dans un quartier majoritairement noir de Buffalo, dans l'État de New York, ce qui a relancé un débat national sur les lois américaines sur les armes à feu.

Signe de l'atmosphère politique chargée, Beto O'Rourke, le candidat démocrate qui défie Abbott aux élections de novembre, a interrompu la conférence de presse pour confronter Abbott sur les lois permissives de l'État sur les armes à feu, en criant "Vous ne faites rien !".

Plusieurs officiels réunis sur scène autour du gouverneur ont crié à O'Rourke. "Vous êtes un fils de pute malade qui viendrait à un accord comme celui-ci pour en faire un problème politique", a dit l'un d'entre eux, sans que l'on sache exactement qui.

O'Rourke a été escorté hors du bâtiment et a parlé aux journalistes à l'extérieur. Il a déclaré qu'il était "insensé" qu'un jeune de 18 ans soit légalement autorisé à acquérir un fusil semi-automatique et a promis de poursuivre les restrictions sur les armes à feu.

"Nous pouvons y arriver si nous avons un gouverneur qui se soucie davantage du peuple du Texas que de sa propre carrière politique ou de sa fidélité à la NRA", a-t-il déclaré, en référence à la National Rifle Association, une organisation de défense des droits des armes à feu.

M. Abbott a déclaré que des lois strictes sur les armes à feu n'empêchent pas la violence, citant des États comme New York. Il a déclaré que les décideurs politiques devraient plutôt se concentrer sur le traitement et la prévention en matière de santé mentale.

Dans un discours prononcé à une heure de grande écoute mardi soir, le président Joe Biden a appelé à de nouvelles restrictions en matière de sécurité des armes à feu.

"En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, nous allons tenir tête au lobby des armes à feu", a-t-il déclaré, la voix s'élevant.

Mais il semble peu probable qu'une nouvelle législation soit adoptée à Washington. Pratiquement tous les républicains du Congrès s'opposent aux restrictions sur les armes à feu, et rien ne laissait présager que le massacre modifierait cette position.

Les responsables de la Maison Blanche prévoyaient un voyage au Texas pour Biden, a déclaré un haut responsable de l'administration.

La réunion annuelle de la NRA commence vendredi à Houston, où des républicains, dont M. Abbott, le sénateur américain du Texas Ted Cruz et l'ancien président Donald Trump, doivent tous prendre la parole.

Dans une déclaration, la NRA a exprimé sa sympathie pour les victimes mais a déclaré que l'événement se poursuivrait comme prévu.

Les dirigeants mondiaux ont exprimé leur choc et leur chagrin. Le pape François a déclaré mercredi qu'il avait "le cœur brisé" et a appelé à la fin du "trafic aveugle d'armes".

La directrice de l'agence de l'ONU pour l'enfance, l'UNICEF, Catherine Russell, a condamné l'épidémie de violence armée aux États-Unis, la comparant aux attaques contre des écoles en Afghanistan, en Ukraine et en Afrique de l'Ouest et blâmant les dirigeants gouvernementaux pour leur inaction.

Les fusillades sont devenues si courantes dans les écoles américaines que les données montrent qu'une arme à feu a été tirée presque chaque jour cette année sur la propriété d'une école, selon la K-12 School Shooting Database du Center for Homeland Defense and Security de la Naval Postgraduate School.

La tuerie du Texas est la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis qu'un tireur a tué 26 personnes, dont 20 enfants, à l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut en décembre 2012.

Uvalde, au cœur de la région du Hill Country de l'État, compte environ 16 000 habitants, dont près de 80 % sont hispaniques ou latinos, selon les données du recensement des États-Unis.

Alors que les membres de la communauté ont mis en place des collectes de fonds pour les familles des victimes, certains parents ont pleuré leurs proches sur les médias sociaux.

"Mon petit amour vole maintenant haut avec les anges au-dessus", a écrit Angel Garza, dont la fille, Amerie Jo Garza, a été tuée, sur Facebook. "S'il vous plaît, ne prenez pas une seconde pour acquise. Serrez votre famille dans vos bras. Dites-leur que vous les aimez."

Les deux membres du personnel tués ont été identifiés comme étant Eva Mireles et Irma Garcia, des enseignantes de quatrième année coincées dans la classe avec leurs élèves lorsque la fusillade a commencé.

