Quelques règles pour bien communiquer en cette période

La période que nous traversons à l’échelle mondiale est un véritable défi à bien des égards. Dans ce contexte, les commerçants et retailers vont devoir repenser leur modèle de développement et bien communiquer avec leurs clients et prospects. Oui, mais comment faire en cette période de crise et comment ne pas faire de faux pas ? Cette question stratégique et légitime concerne de nombreuses marques. Voici quelques règles d’or à garder en tête pour prendre de bonnes décisions et traverser au mieux cette période sans fautes de communication.

Avoir une attitude solidaire et bienveillante

Que les marques communiquent de manière massive ou a minima durant cette période, elles doivent garder en tête que leur démarche doit être guidée par la sincérité et la volonté d’apporter quelque chose de plus en cette période. Il est plus que nécessaire d’accompagner tout son écosystème et de ne pas avoir une communication autocentrée sur soi et à unique but de générer toujours plus de bénéfices. Une telle posture permettra après crise de sortir grandi de cette épreuve et d’avoir une image de marque positive.

Dire la vérité et rien que la vérité

Un point est sûr, la vérité et la transparence sont deux points cardinaux à garder en tête. L’objectif est simple : informer au mieux ses clients, partenaires et collaborateurs des impacts de la crise sur son activité, des mesures prises pour s’adapter, etc. Une grande pédagogie est indispensable et il convient de la véhiculer avec des messages, périodicités et formats adaptés. Enfin, il est nécessaire de bien anticiper les inquiétudes de son écosystème et de préparer des réponses claires et synthétiques.

Miser sur l’intelligence collective et l’originalité

L’objectif est avant tout de mettre en place des initiatives gagnantes pour toutes les parties. Il s’agit donc de proposer des services et outils qui permettront à tous de vivre mieux un quotidien complexe. Il faut donc absolument chercher à offrir un petit plus qui fera la différence et montera à son écosystème la considération que lui porte la marque. Attention donc à prendre en compte cette formidable dynamique qui saura toucher son public et créer un réflexe d’attachement.

À travers ces quelques éléments, l’on comprend mieux en quoi il est important de bien piloter sa communication en temps de crise, de ne pas communiquer de manière irréfléchie et de prendre les bonnes options pour donner une réelle caution à sa marque.



Par Laura Molina, consultante chez JETPULP