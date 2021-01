Quels ETF choisir pour investir dans les valeurs moyennes ?

En préambule, voilà à quoi ressemble un graphique comparant sur deux ans l'intouchable Nasdaq 100 (jaune), le Russell 2000 (rouge), le STOXX Europe 600 (rose) et le CAC Mid&Small (bleu). Les petites capitalisations américaines s'en sortent au final assez honorablement par rapport aux indices européens, mais l'écart s'est malgré tout considérablement creusé entre grosses et petites valeurs aux Etats-Unis. Dernière remarque, le concept de valeur moyenne diffère d'un continent et d'un fournisseur d'indices à l'autre, aussi ne soyez pas surpris de découvrir des entreprises que vous considérez comme majeures dans certaines sélections.

Des ETF enregistrés en Europe avec des encours conséquents, exposés à la thématique des petits et moyennes capitalisations :

Quelques ETF plus exotiques mais moins liquides :

Et n'oubliez pas, vous pouvez sélectionner des ETF grâce à notre partenaire Trackinsight.