Quels risques de contagion pour la crise des marchés britanniques ?

Londres (awp/afp) - Les mesures budgétaires de Londres, massives et non financées, ont entraîné une perte de confiance des marchés dans la capacité du Royaume-Uni à rembourser sa dette, plongeant la livre et les bons du Trésor britanniques à long terme dans la tourmente.

Cette tempête peut-elle s'étendre à d'autres marchés et à l'économie réelle, voire dégénérer en crise financière?

Autres marchés

L'orage sur le marché de la dette à long terme britannique a forcé la Banque d'Angleterre (BoE) à lancer un vaste programme de rachat de ces actifs pour éviter une crise de liquidité, à savoir trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs.

Problème: elle veut mettre fin à cette intervention dès vendredi alors que les prochaines déclarations budgétaires du gouvernement de Liz Truss n'auront lieu que le 31 octobre.

Les marchés sont sur les dents, scrutant tout possible revirement du gouvernement ou de la BoE et s'attendent à de nouvelles turbulences si rien n'est fait d'ici là.

"Si c'est hors de contrôle, il pourrait y avoir contagion sur d'autres marchés", estime Paola Binns, gestionnaire de fonds chez RLAM, interrogée par l'AFP.

Elle souligne que les inquiétudes pourraient s'étendre à d'autres dettes nationales, comme les bons du Trésor italien, pays où le taux d'endettement de l'Etat est très élevé.

"Environ 29% des titres d'emprunt de l'Etat britannique sont détenus par des investisseurs étrangers", les turbulences ont "donc déjà des répercussions internationales", ajoute Eiko Sievert, directeur des notations de la dette souveraine chez l'agence Scope Ratings.

Fonds de pension

La BoE est notamment intervenue parce que les fonds de pension britanniques, qui détiennent près d'un tiers de la dette à long terme du Royaume-Uni, d'après Eiko Sievert, se sont retrouvés sous pression.

Certains fonds ont fait appel à des stratégies dites de LDI - liability driven investment - liées à des produits financiers dérivés et censées aider à ce que les revenus générés par les actifs couvrent leurs engagements à long terme, à savoir le paiement des pensions de retraite.

La volatilité des marchés a fait fondre la valeur de certains actifs, notamment ces fameux bons du Trésor, obligeant les fonds de pension à trouver rapidement des liquidités pour couvrir leurs engagements en vendant des actifs... souvent des titres de dette. D'où un effet de spirale négative.

La BoE est intervenue pour stopper ce cercle vicieux.

Les fonds de pension britanniques eux-mêmes ne sont pas menacés d'insolvabilité. Leurs actifs au Royaume-Uni représentent plus de 2.000 milliards de livres et comportent des actifs variés, fait valoir Joe Dabrowski, de la fédération sectorielle PLSA.

En cas de manque de liquidités prononcé, ils peuvent demander aux entreprises pour qui ils gèrent les plans de retraites un refinancement. Et dans le cas extrême où ces entreprises feraient faillite, un fonds de protection des retraites interviendrait.

Immobilier et entreprises

Les taux d'emprunt de l'Etat britannique ont un impact sur les taux de financement proposés par les banques aux particuliers ou aux entreprises, car les banques, qui émettent les crédits, se financent sur des marchés d'échanges, qui eux-mêmes dépendent de ces taux.

Leur récente envolée a fait grimper les taux immobiliers: ils dépassent 6%, le triple de ces dernières années.

En outre, les taux d'emprunt du secteur privé dépendent des taux directeurs de la Banque d'Angleterre. Celle-ci remontait déjà ses taux pour contrer une inflation à quasi 10% et devrait les resserrer encore devant les mesures budgétaires controversées du gouvernement Truss, censées doper la croissance et donc inflationnistes à long terme.

Parallèles avec la crise de 2008?

"Nous sommes encore loin de la crise financière, quand des banques" comme Lehman Brothers ou Bear Stearns avaient fait faillite, note Tony Syme, professeur à l'université de Salford.

"Cependant, l'avant 2008 était également une période de faibles taux d'intérêt, manque de réglementation et paris de marchés par endettement", et les stratégies de LDI, qui ont "quadruplé cette dernière décennie", rappellent selon lui les CDO de l'époque, ces dérivés de crédits vecteurs de la propagation de la crise financière.

Paul Dales estime toutefois que, contrairement à 2008, la transmission dans les bilans des banques est pour l'instant peu probable. La flambée des taux d'emprunt observée dans l'économie réelle peut entraîner des défaut de paiements, "mais pas assez pour affaiblir significativement le secteur bancaire et causer une crise financière", juge-t-il.

