Les ETF sont un moyen simple pour se diversifier car ils permettent de regrouper une variété d’actifs dans un seul investissement. Leur attrait est renforcé par des frais de gestion généralement assez bas. La liquidité est aussi cruciale bien qu’elle ne soit pas un problème pour les cinq ETF que nous présentons ci-dessous.

Les trois plus gros ETF du monde répliquent la performance du S&P500. Le premier est le SPDR S&P500 ETF Trust, qui fut en 1993, le premier ETF coté aux Etats-Unis. Son encours a récemment dépassé les 500 Mds$. Ses principales pondérations incluent Microsoft (7%), Apple (5,6%), Nvidia (5%), Amazon (3,7%), Alphabet (2%), Meta Platforms (2,4%), Berkshire Hathaway (1,7%), Eli Lilly (1,4%) et Broadcom (1,3%). Ses frais sont de 0,09%. Les deux autres géants sont le iShares Core S&P500 ETF et le Vanguard S&P500 ETF. Le premier a un encours de 421 Mds$ et le second, 404 Mds$. Ils ont tous les deux des frais plus faibles, à peine 0,03%. L’objectif étant bien évidemment de rattraper la progression de l’encours du premier.

La quatrième est le Vanguard Total Stock Market ETF. Il s’agit d’un produit assez diversifié (3700 positions) qui investit dans des actions dites value et de croissance. Le portefeuille est majoritairement composé de larges capitalisations (70,1%) et les principales pondérations sont celles du S&P500. Son encours s’élève à 361 Mds$. Pour celui là aussi, les frais sont très faibles, 0,03%.

Enfin le cinquième plus gros ETF réplique le Nasdaq 100. Il s’agit du Invesco QQQ. L’encours atteint 241 Mds$. Si vous choisissez cet ETF, vous investissez principalement dans Microsoft (8,7%), Apple (7,4%), Nvidia (6,3%), Amazon (5,2%), Alphabet (4,9%), Meta Platforms (4,8%), Broadcom (4,4%), Tesla (2,4%) et Costco Wholesale (2,3%).

Les 5 plus gros ETF (source : Zonebourse)

Pour aller plus loin avec les plus gros ETF sur les obligations et les matières premières.