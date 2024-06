Dans un pari à haut risque, le président Emmanuel Macron a déclaré dimanche qu'il dissoudrait le parlement français et convoquerait des élections législatives dans le courant du mois, après avoir été battu aux élections européennes par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen.

Voici ce que les élections législatives pourraient signifier pour la France.

QUE SE PASSE-T-IL SI MACRON PERD LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ?

Le parti au pouvoir de Macron, Renaissance, compte 169 députés à l'Assemblée nationale, soit le groupe le plus important des 577 sièges de l'hémicycle. Le Rassemblement national de Mme Le Pen est le plus grand parti de l'opposition avec 88 sièges.

La décision choc du président signifie qu'aucun sondage n'a été réalisé récemment auprès des électeurs pour savoir à quoi pourrait ressembler la nouvelle Assemblée nationale - la chambre basse et l'organe législatif le plus puissant de France - après de nouvelles élections.

Les bons résultats du Rassemblement national lors des élections européennes ont mis en évidence le mécontentement des électeurs sur des questions telles que l'immigration, la criminalité et le coût de la vie. Pour obtenir une majorité absolue à la chambre basse française, le parti devrait voir son nombre de députés passer à 289.

Les élections législatives se déroulent en deux tours. Elles se tiendront le 30 juin et le 7 juillet.

Si le Rassemblement national, ou un autre parti, obtient la majorité au Parlement, M. Macron sera contraint de nommer une personne issue de ses rangs au poste de premier ministre. Ce premier ministre serait alors chargé de choisir les ministres de son cabinet.

Il s'ensuivrait une situation dite de "cohabitation".

QU'EST-CE QUE LA "COHABITATION" ?

La France a déjà connu des périodes de "cohabitation" - trois au total depuis la création de la Cinquième République en 1958 - lorsque le président et son premier ministre sont issus de partis politiques différents.

Dans ce scénario, le président conserve le rôle principal en matière de défense, en tant que commandant en chef, et de politique étrangère (la Constitution prévoit qu'il négocie les traités internationaux), mais il perdrait le pouvoir de définir la politique intérieure.

La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1997, lorsque le président de centre-droit Jacques Chirac a dissous le parlement en pensant qu'il obtiendrait une majorité plus forte, mais il a perdu contre toute attente face à une coalition de gauche menée par le parti socialiste.

Le socialiste Lionel Jospin est devenu premier ministre pendant cinq ans, période au cours de laquelle il a fait adopter la semaine de travail de 35 heures.

À QUOI POURRAIT RESSEMBLER UNE COHABITATION AVEC LE PARTI DE LE PEN ?

Jordan Bardella, le télégénique protégé de Marine Le Pen âgé de 28 ans et chef du Rassemblement national, avait déjà été évoqué comme possible premier ministre si Mme Le Pen devenait présidente en 2027.

Si un gouvernement du Rassemblement national était formé avec sa propre majorité au parlement, il serait libre de mettre en œuvre son programme national.

La cohabitation peut entraîner une incertitude quant à l'orientation de la politique si le président et le premier ministre ne sont pas d'accord, ce qui déstabilise les marchés. Les spreads obligataires indiqueront le sentiment du marché.

Dans son manifeste pour la présidentielle de 2022, Mme Le Pen préconise de donner la priorité à l'accès au logement social pour les ressortissants français, de traiter les demandes d'asile en dehors de la France et de supprimer les droits de succession pour les familles de la classe moyenne et les familles à faibles revenus.

Alors que le président garde la main sur les questions militaires et de défense, le premier ministre et le gouvernement auraient leur mot à dire, ce qui laisse place à de fortes divergences d'opinion et dépend beaucoup de la dynamique personnelle entre les deux hommes.

Macron est un europhile convaincu, tandis que Le Pen et son parti rêvent de démanteler l'UE de l'intérieur.

Il y a eu des tensions, par exemple, entre Chirac et Jospin sur la question de savoir qui menait la politique européenne, les deux hommes se disputant l'influence lors des sommets de l'UE.

La cohabitation entre un président pro-européen et un parti nationaliste eurosceptique serait un terrain inconnu.