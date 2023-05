L'attention de Wall street se porte sur les paiements de la dette du Trésor américain à risque, alors que la date limite pour relever la limite d'emprunt du gouvernement de 31 400 milliards de dollars, sous peine de défaut de paiement, se rapproche de plus en plus.

Dimanche, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le 1er juin restait une "date butoir" pour le relèvement de la limite de la dette fédérale, car il y a peu de chances que le gouvernement perçoive suffisamment de recettes pour payer ses factures jusqu'au 15 juin, date à laquelle d'autres recettes fiscales doivent être perçues.

Si le gouvernement ne parvient pas à relever le plafond d'emprunt actuel de 31 400 milliards de dollars avant d'avoir épuisé ses liquidités et sa capacité d'emprunt, il pourrait manquer des paiements sur une partie de sa dette.

En juin, le Trésor doit payer plus de 1 300 milliards de dollars entre les bons du Trésor et les obligations, y compris le principal et les intérêts, selon les estimations de JPMorgan.

"En considérant le 1er juin comme la date de "baisse" et en supposant que tout défaut technique soit de courte durée, les bons arrivant à échéance entre le début et la mi-juin semblent être les plus exposés au risque d'être les premiers à faire défaut si le plafond de la dette n'est pas relevé", ont déclaré les stratèges des revenus fixes de la banque dans une note la semaine dernière.

"Outre les bons du Trésor, les bons du Trésor dont l'échéance se situe à la mi-juin et en décembre risquent également de ne pas recevoir de paiement de coupon ou de principal", ont-ils déclaré.

Les bons du Trésor ne donnent pas lieu à des paiements d'intérêts réguliers car leurs dates d'échéance sont très courtes. Les emprunts du Trésor à plus long terme, tels que les obligations et les billets, paient des intérêts tous les six mois.

Voici une liste des paiements totaux d'intérêts et de principal dus le mois prochain sur les bons du Trésor, par date de paiement :