Questions clés des élections nationales au Népal

Environ 18 millions de personnes ont le droit de voter pour le parlement de 275 membres, ainsi que pour les 550 membres des sept assemblées provinciales, grâce à un panorama de scrutin uninominal à un tour et de représentation proportionnelle.

Voici les questions clés qui détermineront le vote des Népalais :

ÉCONOMIE RALENTIE ET INFLATION ÉLEVÉE

L'économie de la nation himalayenne, coincée entre les géants asiatiques que sont la Chine et l'Inde, ralentit sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, du resserrement monétaire et des craintes d'une récession mondiale.

L'économie de 38 milliards de dollars devrait connaître une croissance de 4,7 % au cours de l'année fiscale actuelle qui débute à la mi-juillet, selon la Banque asiatique de développement (ADB), en baisse par rapport à l'estimation de 5,8 % de l'année précédente.

Environ un cinquième de la population du pays, qui vit avec moins de 2 dollars par jour, a été durement touché par l'inflation élevée - qui a dépassé les 8 % cette année.

PROMESSES ÉLECTORALES

Les partis politiques ont promis de faire baisser les taux d'intérêt, de fournir des services médicaux gratuits, d'améliorer les transports et de stimuler l'économie au cours des cinq prochaines années.

Le parti du Congrès népalais a promis de créer 250 000 emplois par an s'il revenait au pouvoir, tandis que le principal parti d'opposition, le parti communiste unifié marxiste-léniniste (UML), s'est engagé à créer 500 000 emplois par an.

Le Népal est l'un des pays les plus pauvres du monde et son économie dépend de l'aide étrangère, du tourisme et des transferts de fonds de ses travailleurs à l'étranger. L'aide occidentale représente plus de 30 % du budget annuel.

STABILITÉ POLITIQUE

La stabilité politique s'est avérée insaisissable pour cette nation pauvre, coincée entre la Chine et l'Inde, décourageant de nombreux investisseurs. Le Népal a connu 10 gouvernements différents depuis l'abolition d'une monarchie vieille de 239 ans en 2008.

Les trois principaux partis népalais - le Congrès népalais, le parti communiste UML et le Centre maoïste - ont tous dirigé différentes coalitions dans le passé, mais aucun n'a effectué le mandat complet de cinq ans en raison de luttes de pouvoir et de conflits internes.

Quatre-vingt pour cent des Népalais sont hindous, les autres étant bouddhistes, musulmans et chrétiens.

PRINCIPAUX CANDIDATS

Le Premier ministre Sher Bahadur Deuba, qui dirige le parti du Congrès népalais, s'est allié au parti du Centre maoïste, le principal groupe d'anciens rebelles maoïstes. Deuba, 76 ans, cherche à revenir au pouvoir pour la sixième fois. Son parti, le Congrès népalais, est considéré comme le plus proche de l'Inde.

L'UML, dirigé par K.P.Sharma Oli, 70 ans, est dans une alliance lâche avec un groupe royaliste. Oli, connu pour sa position pro-Beijing lors des mandats précédents, est le favori pour le poste de premier ministre si son alliance gagne. Il a déjà été Premier ministre à deux reprises.

Le parti maoïste du Centre, dirigé par son chef Prachanda, pourrait devenir le faiseur de roi en cas d'élections non concluantes. Prachanda, qui utilise toujours son nom de guerre signifiant féroce, aspire également à la fonction suprême.

Les résultats sont attendus d'ici deux semaines.

INTÉRÊT DE LA CHINE ET DE L'INDE

La Chine et l'Inde voisines, avec leurs intérêts stratégiques et économiques, surveilleront les résultats des élections. La Chine a signé des projets d'infrastructure avec le Népal dans le cadre de sa vaste initiative Belt Road (BRI) et envisage de relier Katmandou à Lhassa par un réseau ferroviaire transhimalayen. L'Inde voisine entretient depuis longtemps des liens étroits avec le Népal. Les États-Unis sont aussi désormais un partenaire de développement majeur.