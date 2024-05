Les Sud-Africains se rendront aux urnes le 29 mai avec un sentiment d'incertitude sans précédent quant à l'issue du scrutin, les sondages suggérant que le Congrès national africain (ANC) perdra sa majorité après 30 ans au pouvoir. Alors qu'un gouvernement de coalition semble envisageable pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, un éventail vertigineux de 70 partis, allant des marxistes aux sociaux-démocrates en passant par les partisans de l'économie de marché, se disputent l'attention des électeurs au cours des dernières semaines de la campagne. Voici les principales questions qui intéressent les électeurs qui éliront une nouvelle assemblée nationale qui choisira ensuite le prochain président.

EMPLOI L'Afrique du Sud a l'un des taux de chômage les plus élevés au monde, enfermant des millions de personnes dans la pauvreté et les rendant dépendantes des aides sociales, et le problème est pire aujourd'hui qu'il ne l'était à la fin de l'apartheid.

Le taux de chômage s'élevait à 32,4 % en 2023, soit près de 10 points de plus qu'en 1994, lorsque l'ANC est arrivé au pouvoir. Les jeunes représentent plus de la moitié des chômeurs du pays, avec un taux supérieur à 40 %.

L'ÉCONOMIE

La cause première de la crise du chômage est la faiblesse de la croissance. L'économie sud-africaine n'a pratiquement pas progressé depuis plus de dix ans, avec une croissance économique moyenne de 0,8 % depuis 2012.

La baisse des recettes fiscales a entraîné une augmentation de la dette publique, les coûts du service de la dette absorbant une part plus importante du budget national que l'éducation de base, la protection sociale ou la santé. Le ratio dette/PIB devrait atteindre 74,1 % pour l'année fiscale en cours, contre 63,3 % il y a cinq ans.

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ

Connues des Sud-Africains sous le nom de "délestage", les coupures d'électricité programmées imposées par la compagnie nationale Eskom en raison de son incapacité à produire suffisamment d'électricité pour répondre à la demande sont le fléau des ménages et des entreprises. Eskom s'efforce de maintenir en activité son parc vieillissant de centrales électriques au charbon. L'entreprise est devenue dysfonctionnelle en partie à cause de la corruption qui a fleuri sous l'administration de l'ancien président Jacob Zuma, de 2009 à 2018. Le gouvernement s'efforce d'augmenter la capacité de production, principalement par le biais d'accords avec des entreprises privées exploitant des projets solaires et éoliens. Bien que certains projets soient opérationnels, la promotion de l'énergie verte a subi des revers après que certains projets n'ont pas réussi à obtenir un financement.

CORRUPTION

Une longue série de scandales de corruption impliquant des personnalités de l'ANC ou des personnes qui leur sont liées a donné l'impression à de nombreux Sud-Africains que la cupidité des personnes en poste contribue à une mauvaise prestation de services pour tous les autres. Une enquête ouverte en 2018 pour examiner les allégations de corruption à haut niveau pendant les années de pouvoir de Zuma a révélé que le problème était systémique au sein du gouvernement, un phénomène connu sous le nom de "capture de l'État". Zuma lui-même nie tout acte répréhensible.

Depuis qu'il a succédé à Zuma, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que la lutte contre la corruption était une priorité, mais les critiques de l'opposition affirment que son administration n'a pas fait assez pour mettre fin à la corruption.

CRIME L'Afrique du Sud a l'un des taux de criminalité violente les plus élevés au monde, ce qui fait qu'il est dangereux de s'aventurer dans certains quartiers. Le problème est encore plus grave dans les townships densément peuplés situés à la périphérie des villes, où vivent de nombreux Noirs issus de la classe ouvrière.

Selon les chiffres de la police, le taux d'homicide pour 2022/23 est le plus élevé depuis 20 ans : 45 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 50 % par rapport à la décennie précédente. Ce taux est plus élevé qu'au Honduras, un pays en proie à une violence extrême de la part des gangs.

Les niveaux élevés de pauvreté, de chômage et d'inégalité ont créé un terrain fertile pour l'enracinement de la criminalité en Afrique du Sud, aggravé par la prolifération des groupes criminels organisés et l'afflux d'armes illégales au cours des dernières années.

IMMIGRATION

Depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud a attiré un grand nombre de réfugiés et d'immigrants d'autres pays africains, à la recherche d'un havre de paix et d'opportunités d'emploi.

Le recensement le plus récent, en 2022, a révélé que 2,4 millions des 62 millions d'habitants de l'Afrique du Sud étaient des immigrants, contre 835 000 en 1996, année de la promulgation de la constitution post-apartheid.

Au fil des ans, le sentiment anti-immigrés a augmenté et l'Afrique du Sud a connu plusieurs crises violentes au cours desquelles des immigrés ont été battus ou tués par des foules et leurs commerces ont été pillés.

Les électeurs se retournant contre les immigrés africains, le gouvernement et l'opposition parlent de plus en plus de durcir les lois sur l'immigration afin de réduire le nombre d'arrivées, et de sévir contre l'immigration clandestine. En avril, le gouvernement a approuvé un rapport sur le durcissement des lois sur l'immigration. Ce rapport évoquait la possibilité que l'Afrique du Sud se retire des conventions des Nations unies sur les réfugiés afin de "dissuader les migrants économiques qui viennent en Afrique du Sud en se faisant passer pour des demandeurs d'asile". Un projet de loi basé sur ce rapport devrait être présenté au parlement si l'ANC reste au pouvoir après les élections. (Reportage d'Olivia Kumwenda-Mtambo ; Rédaction d'Estelle Shirbon et Toby Chopra)