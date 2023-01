Qui est Alex Mashinsky, l'homme à l'origine de la fraude présumée de la crypto-monnaie Celsius ?

Mashinsky, 57 ans, a frauduleusement promu Celsius comme une alternative sûre aux banques, tout en dissimulant qu'elle perdait des centaines de millions de dollars dans des investissements risqués, selon une poursuite déposée jeudi par le procureur général de New York, Letitia James.

Le procès civil vise à interdire à Mashinsky de faire des affaires à New York et à lui faire payer des dommages, une restitution et un dégorgement.

La poursuite de James est le dernier œil noir pour le secteur de la crypto, qui a été secoué par des accusations contre le fondateur de l'échange de crypto FTX, Sam Bankman-Fried. L'ancien magnat, qui a été accusé de tromper les investisseurs et de causer des milliards de dollars de pertes, a plaidé non coupable mardi.

Mashinsky, originaire d'Ukraine dont la famille a émigré en Israël, a décidé de s'installer à New York après avoir fait un voyage dans la ville en 1988, a-t-il déclaré à un podcast de Forbes.

"J'ai regardé autour de moi et je me suis dit : je ne reviendrai jamais en arrière", a-t-il déclaré.

Depuis lors, il a fondé huit sociétés, dont Arbinet, qui est entrée en bourse en 2004, et Transit Wireless, qui fournit du Wi-Fi au métro de New York.

Mashinsky affirme avoir créé la Voix sur IP (VoIP), un précurseur de l'application de covoiturage Uber, ainsi qu'une idée de cryptomonnaie qui a précédé le bitcoin.

Mashinsky s'est impliqué dans la crypto en 2017, lorsque son fonds de capital-risque Governing Dynamics a fait appel à la société de blockchain MicroMoney en tant que partenaire stratégique. Il a fondé Celsius la même année.

Pendant son adolescence, Mashinsky achetait des biens confisqués, comme des sèche-cheveux et des magnétoscopes, aux enchères des douanes de l'aéroport Ben Gurion d'Israël et les revendait à profit, selon un article paru en 1999 dans la défunte publication technologique Industry Standard.

Mashinsky aspirait à l'époque à lancer une entreprise de transplantations de corps entiers : "Donner à une personne âgée un nouveau corps - garder la tête, garder la colonne vertébrale, et recréer le reste", disait-il.

Le cadre a servi dans l'armée israélienne de 1984 à 1987, où il a suivi une formation de pilote et servi dans les unités d'infanterie Golani, selon son site Web personnel.

Mashinsky a levé plus de 1,5 milliard de dollars pour diverses entreprises qui ont généré plus de 3 milliards de dollars lorsque lui et d'autres investisseurs les ont retirées, selon son site Web, qui indique également qu'il détient plus de 50 brevets.

"Le plus grand risque est de ne pas en prendre", peut-on lire sur la page d'accueil.

Dans des centaines d'interviews, d'articles de blog et de livestreams en tant que visage public de Celsius, Mashinsky a promis à ses clients qu'ils recevraient des rendements élevés s'ils déposaient des actifs numériques sur sa plateforme, avec un risque minimal, selon la poursuite du procureur général de New York.

Ni Mashinsky ni son avocat n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi.

Celsius a promis que les investisseurs obtiendraient des rendements allant jusqu'à 17%, parmi les plus élevés du secteur. "Nous prenons l'argent des riches", a déclaré Mashinsky dans la poursuite.

Au début de 2022, elle avait amassé 20 milliards de dollars d'actifs numériques auprès des investisseurs. Mais la société a eu du mal à générer suffisamment de revenus pour payer les rendements promis et s'est lancée dans des investissements beaucoup plus risqués, selon la plainte.

La société a accordé des centaines de millions de dollars de prêts non garantis, et a investi des centaines de millions supplémentaires dans des plateformes financières décentralisées non réglementées, selon la poursuite.

Mashinsky, qui portait des t-shirts avec des slogans tels que "les banques ne sont pas vos amies", a continué à représenter faussement aux investisseurs que Celsius générait un rendement élevé grâce à des investissements à faible risque, selon le dépôt légal.

Dans une vidéo YouTube "Ask Mashinsky Anything" du 10 juin, l'entrepreneur a déclaré que "Celsius a des milliards de liquidités". Deux jours plus tard, il a mis en pause les retraits des investisseurs "afin de stabiliser les liquidités et les opérations."

Le 13 juillet dernier, Celsius s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les créanciers, inscrivant un déficit de 1,19 milliard de dollars à son bilan.