Jack Smith, l'avocat spécial des États-Unis qui a engagé des poursuites pénales contre l'ancien président Donald Trump pour rétention de documents gouvernementaux classifiés, a acquis la réputation de gagner des procès difficiles contre des criminels de guerre, des mafieux et des policiers véreux.

Nommé en novembre dernier par le procureur général Merrick Garland pour prendre en charge deux enquêtes du ministère de la Justice impliquant Trump, Smith est désormais entré dans l'histoire en tant que premier procureur fédéral - mais pas le premier procureur - à décrocher un acte d'accusation contre un président américain actuel ou ancien.

En avril, le procureur de Manhattan, M. Bragg, a inculpé M. Trump de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux concernant des pots-de-vin versés à une star du porno avant l'élection américaine de 2016.

Selon ses anciens collègues, lorsque M. Smith n'est pas occupé à participer à des courses de triathlon Ironman (natation, cyclisme, course à pied), il travaille en tant qu'enquêteur obstiné, ouvert d'esprit et n'ayant pas peur de rechercher la vérité. Ils le décrivent comme tout aussi tenace pour obtenir la baisse des charges pénales pour les innocents que pour obtenir la condamnation des coupables.

"Si l'affaire peut être poursuivie, il le fera", a déclaré Mark Lesko, un avocat du cabinet Greenberg Traurig LLP qui a travaillé avec M. Smith lorsqu'ils étaient tous deux procureurs au bureau du procureur des États-Unis à New York. "Il n'a peur de rien.

Cette affaire est différente de toutes les autres que M. Smith a portées en raison de la personne qui est accusée. Trump a été président de 2017 à 2021 et cherche maintenant à revenir à la Maison Blanche, en tête d'un peloton très dense de candidats à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024.

L'une des deux enquêtes dont M. Smith a pris la direction concernait la gestion par M. Trump de documents classifiés qu'il a conservés après avoir quitté la Maison-Blanche en janvier 2021. La seconde porte sur les tentatives d'annulation des résultats de l'élection américaine de 2020, perdue par M. Trump, et notamment sur un complot visant à présenter de fausses listes électorales pour empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden.

Les grands jurys de Washington ont entendu des témoins ces derniers mois dans le cadre des deux enquêtes.

L'avocat de Donald Trump, Evan Corcoran, est devenu un témoin clé dans l'enquête sur les documents. M. Corcoran a été contraint de témoigner devant un grand jury en mars après qu'un juge fédéral eut décidé que ses conversations avec M. Trump n'étaient pas protégées par une doctrine juridique appelée secret professionnel - qui protège la confidentialité de certaines communications entre les avocats et leurs clients - si les commentaires de M. Trump avaient été faits dans le cadre d'un délit.

L'enquête sur l'ingérence électorale, dans laquelle l'ancien vice-président Mike Pence et d'autres personnes ayant occupé des postes importants dans l'administration de M. Trump ont été cités à comparaître, se poursuit.

RECHERCHE DE L'INNOCENCE ET DE LA CULPABILITÉ

M. Smith, diplômé de la faculté de droit de Harvard et qui n'est inscrit dans aucun parti politique, a commencé à travailler comme procureur en 1994 au bureau du procureur de Manhattan, sous la direction de Robert Morgenthau, qui était surtout connu pour ses poursuites contre les chefs de la mafia.

"Depuis Morgenthau, l'accent était mis sur la nécessité de ne pas se contenter d'obtenir des condamnations", a déclaré Todd Harrison, un avocat du cabinet McDermott Will & Emery qui a travaillé avec Smith dans le bureau de Morgenthau et plus tard en tant que procureur fédéral.

"Nous étions félicités lorsque nous enquêtions sur quelque chose et que nous démontrions que la cible de l'enquête était innocente", a ajouté M. Harrison.

En 1999, M. Smith a commencé à travailler au bureau du procureur fédéral à Brooklyn.

Il a participé à la poursuite de Charles Schwarz, l'un des nombreux anciens officiers de police de la ville de New York impliqués dans une affaire très médiatisée de brutalité policière impliquant Abner Louima, un détenu noir qui avait été agressé par la police à l'aide d'un manche à balai.

M. Smith a également obtenu la condamnation pour meurtre de Ronell Wilson, un chef de gang de trafiquants de drogue qui avait assassiné deux policiers new-yorkais sous couverture, bien qu'une cour d'appel fédérale ait annulé le verdict de peine de mort.

En 2008, M. Smith est parti superviser les poursuites pour crimes de guerre à la Cour pénale internationale de La Haye. Il est revenu au ministère de la justice en 2010 pour diriger la section de l'intégrité publique jusqu'en 2015.

Plus récemment, M. Smith a repris les poursuites pour crimes de guerre à La Haye, obtenant la condamnation de Salih Mustafa, un ancien commandant de l'Armée de libération du Kosovo qui dirigeait une prison où des tortures étaient pratiquées pendant le conflit d'indépendance de 1998-1999 avec la Serbie.