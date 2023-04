(reformule pour supprimer les mots superflus au paragraphe 9)

WASHINGTON (Reuters) - Le dossier pénal contre l'ancien président Donald Trump, dévoilé mardi, repose non seulement sur sa liaison présumée très médiatisée avec la star du porno Stormy Daniels, mais aussi sur une liaison distincte avec le mannequin de Playboy Karen McDougal.

Ancienne mannequin et actrice de 52 ans originaire de l'Indiana, Karen McDougal a été Playmate de l'année du magazine Playboy à la fin des années 1990.

Elle a déclaré avoir eu une liaison avec M. Trump en 2006 et 2007. Ce dernier a nié avoir eu une relation sexuelle avec elle.

American Media Inc. (AMI), société mère du National Enquirer, a reconnu avoir payé 150 000 dollars à Mme McDougal pour les droits de son histoire afin de l'empêcher de la rendre publique avant l'élection présidentielle de 2016 - une pratique connue dans l'industrie de l'édition sous le nom de "catch and kill" (attraper et tuer).

AMI a admis l'arrangement dans un accord de non-poursuite avec le bureau du procureur du district de Manhattan en 2018.

Les procureurs ont déclaré dans un document d'inculpation mardi que Trump ne voulait pas que l'histoire de la femme devienne publique "parce qu'il était préoccupé par l'effet que cela pourrait avoir sur sa candidature".

Ils ont déclaré que M. Trump, son avocat Michael Cohen et l'ancien directeur général d'AMI, David Pecker, un ami de longue date de M. Trump, s'étaient mis d'accord pour que M. Trump rembourse AMI. Mais M. Pecker a finalement décidé de ne pas demander de remboursement après s'être entretenu avec un avocat de la société.

En 2021, la Commission électorale fédérale des États-Unis a statué que le paiement d'AMI à Mme McDougal constituait une contribution illégale à la campagne électorale de M. Trump et a infligé une amende de 187 500 dollars à l'entreprise qui lui a succédé.

M. Pecker a témoigné devant le grand jury de Manhattan qui a enquêté sur l'affaire et inculpé M. Trump.

McDougal a par la suite poursuivi AMI en justice et a conclu un accord qui lui a permis de parler de sa relation avec Trump.

L'UNE DES DEUX

Cette transaction est l'une des deux transactions concernant des liaisons présumées qui sont au cœur de l'affaire pénale contre M. Trump.

L'autre concerne la star du porno Stormy Daniels, qui a reçu 130 000 dollars de l'avocat de M. Trump, M. Cohen, peu avant l'élection de 2016.

Daniels et Cohen affirment tous deux que le paiement visait à acheter son silence au sujet d'une liaison avec Trump en 2006.

Cohen a plaidé coupable en 2018 à des accusations fédérales de financement de campagne liées à ses paiements à Daniels.

Trump a nié avoir eu des relations sexuelles avec l'une ou l'autre femme, mais a reconnu avoir remboursé Cohen.