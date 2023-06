Lundi, la Securities and Exchange Commission américaine s'est attaquée à l'homme le plus puissant de la crypto.

La SEC a accusé le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, d'avoir mis en place un "réseau de tromperie", lui reprochant, ainsi qu'à sa bourse, 13 infractions. Celles-ci vont de la manipulation présumée des volumes d'échange de Binance et de l'incapacité à restreindre les clients américains de sa plateforme non réglementée au mélange et au détournement de milliards de dollars de fonds de clients "à leur guise".

La plainte menace encore davantage le vaste empire commercial de Zhao, qui domine depuis des années le secteur des cryptomonnaies. Le magnat milliardaire fait déjà l'objet d'accusations de la part de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, déposées en mars, et sa bourse a également fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice.

Les ambitions démesurées de M. Zhao se heurtent aujourd'hui aux efforts concertés des autorités de régulation américaines pour maîtriser une entreprise qui, selon elles, a atteint une taille colossale en se soustrayant systématiquement à la législation américaine.

En réponse aux allégations de la SEC, Binance a déclaré : "Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme", ajoutant que "comme Binance n'est pas une bourse américaine, les actions de la SEC ont une portée limitée". Binance a déclaré que toute allégation selon laquelle les actifs des utilisateurs auraient été menacés "est tout simplement fausse".

Depuis qu'il a lancé Binance à Shanghai en 2017, Zhao rêvait grand. "Nous voulons prendre le contrôle de l'ensemble du marché !", a-t-il déclaré au personnel dans un groupe de discussion de l'entreprise cette année-là.

Le PDG de 46 ans n'a pas faibli dans sa conviction au fur et à mesure qu'il construisait sa bourse de crypto-monnaies. Cette année, M. Zhao a senti qu'un objectif majeur était presque à sa portée : un siège à la première table de la finance.

"L'idée qu'une start-up de cinq ans puisse mûrir et fonctionner au même niveau qu'une institution financière qui existe depuis 200 ans était autrefois impossible à concevoir", a écrit le milliardaire en janvier dans un bilan de l'année précédente.

"Mais nous y sommes presque aujourd'hui.

Ce rêve semble désormais plus lointain après l'action de la SEC.

Dans son bilan de l'année 2022, Binance a salué ses progrès en matière de respect des réglementations dans le monde entier. L'échange s'était efforcé tout au long de l'année de renforcer les contrôles des clients, a-t-il déclaré, en développant la "meilleure équipe de sécurité et de conformité de la crypto."

Mais selon la SEC, Zhao et Binance ont "consciemment choisi de se soustraire" aux lois américaines "dans le but de maximiser leurs propres profits". Cela "a mis leurs clients et leurs investisseurs en danger", affirme la SEC, citant un certain nombre de pratiques rapportées pour la première fois par Reuters dans une série d'enquêtes sur la bourse publiées cette année et en 2022.

"Zhao et les entités de Binance se sont engagés dans un vaste réseau de tromperies, de conflits d'intérêts, d'absence de divulgation et d'évasion calculée de la loi", a déclaré Gary Gensler, président de la SEC.

Le ministère américain de la justice a enquêté sur Binance pour des violations présumées de sanctions pénales et de blanchiment d'argent, comme l'a rapporté Reuters en décembre, certains procureurs estimant avoir suffisamment de preuves pour inculper Zhao et d'autres cadres supérieurs. Binance a déclaré en temps utile qu'elle n'avait aucune idée du fonctionnement interne du DOJ.

ZHAO "N'A DE COMPTES À RENDRE À PERSONNE

M. Zhao est né en Chine avant de s'installer au Canada en 1989, à l'âge de 12 ans, deux mois après la répression des manifestants pro-démocratiques sur la place Tiananmen, a-t-il écrit dans un blog l'année dernière.

Le magnat, connu par son personnel et ses adeptes en ligne sous ses initiales CZ, a parcouru le monde dans sa quête de succès, travaillant à Tokyo et à New York avant de s'installer à Shanghai, où il a adopté la cryptographie et fondé Binance en 2017.

Son expansion a été spectaculaire.

Binance est devenue la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en l'espace de six mois, et représente désormais environ 60 % des volumes mondiaux de crypto-monnaies, selon le cabinet de recherche CCData. La bourse a toutefois refusé à plusieurs reprises de divulguer l'emplacement de sa plateforme de négociation.

Selon un rapport de Reuters publié l'année dernière, M. Zhao a exercé une forte emprise sur Binance dès les premiers jours de l'entreprise, en tant que dirigeant puissant attaché au secret et désireux de dominer le marché.

Zhao a installé un cercle étroit d'associés, dont beaucoup avaient travaillé ou étudié en Chine, aux postes les plus élevés. Le cofondateur Yi He dirige aujourd'hui la branche de capital-risque de Binance, d'une valeur de 7,5 milliards de dollars, ainsi que d'autres départements clés. M. Zhao a chargé Guangying Chen, son responsable du back-office d'origine chinoise, de gérer les finances de l'entreprise. Cela comprenait une série de comptes que Binance avait ouverts auprès de la Silvergate Bank, un créancier américain aujourd'hui disparu, comme l'a rapporté Reuters le mois dernier.

Sur l'un de ces comptes, détenu par une société de trading appelée Merit Peak et contrôlée par Zhao, Binance a mélangé les fonds des clients avec les revenus de l'entreprise et a utilisé l'argent pour acheter le jeton cryptographique de la bourse lié au dollar, a constaté Reuters. C'est également ce qu'affirme la SEC dans sa plainte.

Chen a également géré des comptes bancaires appartenant à la filiale prétendument indépendante de Binance, Binance.US, en veillant à ce que Zhao puisse diriger l'expansion de la société sur le marché américain des crypto-monnaies, a rapporté Reuters lundi.

Alors que Binance a recruté de nombreux membres des milieux financiers et réglementaires traditionnels au cours des dernières années, M. Zhao a continué à exercer un contrôle étroit sur son entreprise. La société, qui se définit comme un "écosystème", a créé au moins 70 entités, dont la plupart sont contrôlées par M. Zhao lui-même.

"Zhao n'a de comptes à rendre qu'à lui-même", a déclaré la CFTC dans sa plainte déposée en mars.