Actualités : Economie / Forex

PALERME, 15 septembre (Reuters) - "On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux", a déclaré samedi le pape François, lors d’une messe célébrée à Palerme devant 80.000 personnes à la mémoire du père Giuseppe "Pino" Puglisi, assassiné par la mafia en 1993.

"Qui est mafieux ne vit pas en chrétien, parce que, par sa vie, il blasphème le nom de Dieu qui est amour. Aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes d'amour, et non d'hommes d'honneur", a-t-il poursuivi, reprenant le terme utilisé par les membres de la Mafia.

Le père Pino Puglisi, qui dénonçait la mainmise du crime organisé dans l'un des quartiers les plus difficiles de Palerme, a été assassiné le jour de son 56e anniversaire en pleine offensive de la Mafia contre l'Etat, la justice et tous ceux qui la combattaient, comme les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, tués dans deux attentats à Palerme en 1992.

"Changez ! Arrêtez de penser à vous et à votre argent, convertissez-vous au vrai Dieu de Jésus-Christ ! Sinon, votre vie sera perdue et ce sera la pire des défaites", a poursuivi le pape, s'adressant aux membres de la Mafia.

Alors qu'il regagnait l'aéroport, le souverain pontife a fait arrêter son convoi pour déposer des fleurs sur le lieu de l'attentat qui a coûté la vie au juge Falcone ainsi qu'à sa femme et à trois policiers le 23 mai 1992.

(Philip Pullella, Jean-Philippe Lefief pour le service français)