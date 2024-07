Dix-neuf mois après la première inculpation de l'acteur Alec Baldwin pour la mort de la directrice de la photographie de "Rust", Halyna Hutchins, l'affaire atteint son point culminant cette semaine lorsque l'acteur est jugé pour homicide involontaire à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Les personnes suivantes sont des acteurs clés :

HALYNA HUTCHINS

La directrice de la photographie ukrainienne a grandi sur une base navale soviétique, regardant des films russes et rêvant de réaliser un documentaire sur les sous-marins nucléaires. Connue pour sa passion, sa créativité et sa maîtrise sur plus de 30 productions, Hutchins a été nommée l'une des étoiles montantes de 2019 de l'American Society of Cinematographer à Los Angeles. Elle a été abattue à moins d'un mètre par une balle de calibre 45 tirée par l'arme de Baldwin alors qu'ils mettaient en place un angle de caméra sur le plateau du Nouveau-Mexique. Elle laisse derrière elle son mari Matt Hutchins, son jeune fils Andros ainsi que ses parents et une sœur à Kiev.

ALEC BALDWIN

Fils d'un entraîneur de tir au lycée, Alec Baldwin est fier de sa connaissance des armes à feu et de sa capacité à les manier en toute sécurité. Ces compétences seront mises à l'épreuve lorsqu'un jury jugera l'argument de Baldwin selon lequel il n'a pas appuyé sur la gâchette du revolver qui a tiré la balle fatale. Réagissant à cette déclaration sur Fox News, le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, un témoin de la défense, a déclaré que "les armes à feu ne s'éteignent pas comme ça". La déclaration de M. Baldwin a également incité les procureurs à engager des poursuites.

HANNAH GUTIERREZ

Âgée de 24 ans au moment de la fusillade, la nouvelle manipulatrice d'armes a été reconnue coupable d'homicide involontaire en mars pour avoir chargé la cartouche qui a tué Hutchins. Les balles réelles sont interdites sur les plateaux de cinéma et les procureurs ont accusé Gutierrez d'avoir apporté par inadvertance six balles Colt de calibre 45 sur le tournage et de les avoir mélangées à des mannequins, une accusation qu'elle a niée. Lors du procès, son avocat a tenté en vain d'imputer la défaillance du protocole de sécurité des armes à feu à la précipitation et à l'autorité de Baldwin sur l'équipe pendant le tournage, ainsi qu'à son utilisation "hors scénario" des armes à feu.

DAVE HALLS

Le premier assistant réalisateur vétéran est la seule personne dans l'affaire à avoir accepté un accord de plaidoyer de la part des procureurs. Halls, témoin au procès de Baldwin, a soutenu l'acteur et a assumé la responsabilité de ne pas avoir vérifié les cartouches de son arme.

PROCUREURS ET AVOCATS DE LA DÉFENSE

Avocate vétéran de la défense à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Kari Morrissey est passée à l'attaque avec succès en tant que procureur spécial principal du Nouveau-Mexique lors du procès de Gutierrez. Elle et sa collègue Erlinda Johnson doivent maintenant faire face à l'importante équipe juridique de Baldwin, dirigée par Luke Nikas et Alex Spiro, avocats à New York.

BRYCE ZIEGLER

Le spécialiste des armes à feu du FBI, relativement inexpérimenté, a effectué son premier test "au maillet" en dehors de sa formation lorsqu'il a frappé le chien de l'arme de Baldwin pour la mettre à feu sans appuyer sur la gâchette, détruisant ainsi des composants intégraux de l'arme.

Les avocats de Baldwin interrogeront Ziegler sur les dommages qu'il a causés et sur son incapacité à dire si la gâchette et le chien ont été modifiés pour permettre à l'arme de se déclencher sans que l'on appuie sur la gâchette.

LUCIEN HAAG

L'année dernière, Lucien Haag, un expert indépendant en armes à feu payé par l'État du Nouveau-Mexique pour examiner l'arme de Baldwin, a publié un rapport confirmant les conclusions de Ziegler, à savoir que le revolver ne pouvait pas tirer sans que l'on appuie sur la gâchette.

L'équipe de défense de Baldwin tentera de semer le doute au sein du jury quant aux tests effectués par Haag, étant donné que l'arme était cassée lorsqu'il l'a reçue du FBI et qu'il a fait ce qu'il appelle des déclarations contradictoires sur l'origine des marques présentes sur l'arme.

BRYAN CARPENTER

En avril 2023, l'expert de l'État en matière de sécurité des armes à feu sur les plateaux de cinéma a déclaré aux procureurs que le cran d'arrêt de l'arme de Baldwin semblait avoir été limé, d'après les photos du chien du revolver. Il a déclaré que la raison de cette modification n'était pas claire, ni son auteur, et qu'il restait à voir si elle compromettait la sécurité de l'arme. Quatre mois plus tard, Haag a déclaré que l'encoche avait été arrondie lors des tests effectués par le FBI.

L'équipe juridique de Baldwin tentera d'utiliser les commentaires de Carpenter, y compris sa déclaration au procès de Gutierrez selon laquelle il est "rare" que les acteurs inspectent les armes après qu'elles ont été vérifiées par des experts en sécurité, pour montrer les contradictions entre les témoignages des experts en armes à feu de l'État et les documents déposés au tribunal par les procureurs.