Qui sont les candidats pour devenir le prochain gouverneur de la BOJ ?

Le journal Nikkei rapporte que le gouvernement a sondé le gouverneur adjoint de la BOJ, Masayoshi Amamiya, comme prochain gouverneur, citant des sources anonymes du gouvernement et du parti au pouvoir. Le gouvernement présentera un candidat pour le poste de gouverneur de la BOJ, et celui de deux gouverneurs adjoints, au parlement dans le courant du mois. L'approbation par les deux chambres est considérée comme une quasi-certitude en raison de la solide majorité de la coalition au pouvoir. Le mandat de Kuroda prend fin le 8 avril, tandis que ceux des gouverneurs adjoints Amamiya et Masazumi Wakatabe expirent le 19 mars. Voici les candidats possibles pour ces postes :

MASAYOSHI AMAMIYA - LE FAVORI

Actuellement gouverneur adjoint, Amamiya a passé la majeure partie de sa carrière à la banque centrale à rédiger des idées de politique monétaire et est surnommé "M. BOJ" pour avoir été à l'origine de nombreuses idées d'assouplissement monétaire non conventionnel de la banque. Il a joué un rôle clé dans la rédaction de l'énorme programme d'achat d'actifs de Kuroda en 2013 et a constamment appelé au maintien de taux d'intérêt ultra-bas. Mais il a également déclaré en juillet que la BOJ doit "toujours" réfléchir aux moyens de sortir de la politique monétaire ultra-allouée. De nombreux acteurs du marché considèrent que le choix d'Amamiya comme gouverneur augmente les chances que la BOJ maintienne le statu quo pour l'instant et ne supprime que progressivement les mesures de relance héritées de Kuroda. Grand amateur de musique classique, Amamiya est connu pour ses contacts profonds avec les parlementaires et les bureaucrates qui l'aident à lire dans quel sens le vent politique souffle pour orienter la politique.

HIROSHI NAKASO - CANDIDAT POSSIBLE AU POSTE DE GOUVERNEUR

Banquier central de carrière qui a occupé le poste de gouverneur adjoint jusqu'en 2018, Nakaso a joué un rôle clé dans la sortie de la première période d'assouplissement quantitatif de la BOJ en 2006. Fort d'une longue expérience dans la supervision des opérations de marché et des affaires internationales de la BOJ, Nakaso a mis en garde à plusieurs reprises contre les inconvénients d'un assouplissement monétaire prolongé, comme la distorsion que son énorme présence pourrait créer sur les marchés obligataires et monétaires. Nakaso a exposé son idée d'une sortie de la politique ultra-allégée dans un livre publié en mai. Selon ce plan, la BOJ abandonnerait d'abord son objectif de rendement des obligations à 10 ans, puis relèverait les taux d'intérêt à court terme et enfin s'emploierait à réduire son bilan. Certains acteurs du marché considèrent que Nakaso s'est retiré de la course à la BOJ, après avoir déclaré la semaine dernière qu'il avait accepté un poste à la tête d'un conseil consultatif de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

HIROHIDE YAMAGUCHI - CANDIDAT POSSIBLE AU POSTE DE GOUVERNEUR

Banquier central de carrière, M. Yamaguchi a été l'un des deux adjoints de l'ancien gouverneur de la BOJ, Masaaki Shirakawa, et a joué un rôle clé dans l'élaboration d'un programme d'achat d'actifs dans le cadre duquel la banque a commencé à acheter des fonds négociés en bourse (ETF) en 2010. Depuis qu'il a pris sa retraite de la BOJ en 2013, il a critiqué les mesures de relance de Kuroda, estimant qu'elles reposaient trop sur l'idée que les banques centrales pouvaient influencer les perceptions du public grâce à la politique monétaire. Mettant en garde contre le coût croissant d'un assouplissement prolongé, Yamaguchi a également appelé à mettre fin aux énormes achats d'actifs de la BOJ et à abandonner un plafond de rendement qu'il décrit comme insoutenable.

TAKEO HOSHI - POSSIBLE GOUVERNEUR ADJOINT

Professeur d'économie à l'Université de Tokyo, Hoshi connaît bien la politique monétaire japonaise et participe régulièrement aux panels gouvernementaux et aux ateliers académiques de la BOJ. Lors de l'un des ateliers de la BOJ qui s'est tenu en novembre, Hoshi a expliqué comment les changements structurels du marché du travail japonais pourraient faire augmenter les salaires moyens plus que par le passé. "La BOJ doit commencer à s'inquiéter de la possibilité que l'inflation s'accélère plus que prévu", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que la BOJ pourrait abandonner son plafond de rendement dès cette année.

CANDIDATURES DE FEMMES AU POSTE DE GOUVERNEUR ADJOINT

Aucune femme n'a encore occupé le poste de sous-gouverneur ou de gouverneur de la BOJ, une tradition que Kishida pourrait chercher à changer pour renforcer la diversité. L'une des candidates possibles est Tokiko Shimizu, qui a gravi les échelons au sein de l'institution dominée par les hommes et occupe désormais le poste de directrice exécutive chargée des affaires internationales. Des personnes proches d'elle décrivent Shimizu comme dovish sur la politique monétaire. Parmi les autres candidats, citons le directeur d'un groupe de réflexion, Yuri Okina, qui préconise la suppression progressive du plafond de rendement de la BOJ, et l'ancien membre du conseil d'administration de la BOJ, Sayuri Shirai, qui propose une révision des mesures de relance actuelles afin que la banque puisse ajuster les taux d'intérêt avec plus de souplesse.

CANDIDATS BUREAUCRATES FINANCIERS AU POSTE DE GOUVERNEUR ADJOINT

Si un ancien dirigeant de la BOJ devient gouverneur, il y a de fortes chances que l'un des postes de gouverneur adjoint soit occupé par des bureaucrates du ministère des finances tels que Shigeaki Okamoto et Yasushi Kinoshita. Kinoshita a déclaré à Reuters que la BOJ devrait finalement se diriger vers une sortie de la politique ultra-libre, et ce faisant, elle doit agir "prudemment et régulièrement" pour éviter de provoquer d'énormes turbulences sur le marché. Ryozo Himino, ancien responsable de l'organisme de surveillance financière du Japon, est également considéré comme un candidat inattendu. Des personnes proches de lui décrivent Himino comme critique de la politique de taux négatifs de la BOJ pour les dommages qu'elle inflige aux bénéfices des banques commerciales.

(Reportage de Leika Kihara ; Montage de Sam Holmes et Lisa Shumaker)

Par Leika Kihara